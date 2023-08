Hoy, venta de garage: liquida todo lo que hay en su casa para comprar un pasaje de avión para su perro "Bono"

La realidad de Luciana Santoni, de 38 años, es la misma de la de muchos jóvenes argentinos que, cansados de no poder salir adelante, deciden buscar mejores horizontes en otro país.

"Mi decisión de emigrar fue porque acá tengo dos trabajos, uno en el hospital Municipal en el que estoy actualmente y otro un emprendimiento de pastelería que se llama Dulcianabahiablanca -en el cual estuve trabajando hasta el mes de Junio por cuestiones de poder vender las cosas después- y ni siquiera así estoy apenas cerca de poder comprar mi casa, de tener una casa propia. Siempre fue mi deseo poder llegar a tener mi vivienda, lo intenté por todos los medios y no lo logré. Toda la vida estuve luchando para poder estar un poco mejor, pero nada, siempre ando con lo justo y un poco menos. Y considerando la situación del país, en la que no veo solución a corto plazo, decidí irme yo también. La realidad es que tengo una de mis hermanas allá en Italia, junto con mi cuñado, y ellos han logrado cierta estabilidad por lo que en breve estaré viajando para el norte de la península, en Udine, donde viven ellos. Tengo idea de poder recomenzar con mi emprendimiento pastelero", aseguró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pero, ella no piensa irse sola. Dejar a su fiel compañero "Bono" en la ciudad, nunca fue una opción.

"Tengo un perro salchicha que se llama Bono, tiene 9 años y para mí es como un hijo, por eso mismo la condición de irme era si me lo podía llevar a él también. Yo viajo a fines de agosto pero el no va a venir conmigo, se queda en la casa de una de mis hermanas así yo puedo sacar la ciudadanía allá y acomodarme un poco para poder traerlo y si todo va bien, ya quedarnos de una. La idea es venir a buscarlo a fin de año, poder pasar las fiestas con mi familia y volvernos juntos. En costos todavía no tengo mucha idea. Si sé que en el vuelo se paga un extra y se lleva como si fuera equipaje de mano. En el caso de Bono como es un perro chico lo puedo llevar conmigo en cabina. Los requerimientos que te piden para entrar es que tenga el chip, vacunas al día y los papeles de Senasa y un certificado de buena salud".

Por esa razón Luciana tomó la decisión de vender todo. Quiere asegurarse de poder pagar todos los trámites que necesite el perrito, para que vaya cómodo y con todas las de la ley.

"La venta de hoy la organizan las chicas de MMOpenHouse. Es una feria en la que rematamos todo, entre las 15.30 y las 19 en Balboa 2809, departamento 2. Hay cosas de bazar, calzado, ropa, CDs, libros, muebles, objetos de decoración, etc.", dijo.

Una vez instalada en Italia, Luciana iniciará los trámites de ciudadanía que allá son más ágiles que hacerlos en Argentina.

"Sacar turno en el Consulado de Italia acá en Bahía es imposible. Con mi papá y la mujer de él hace 2 años más o menos que estamos tratando y no conseguimos. Espero que todo se resuelva lo mejor posible para que los dos podamos comenzar una vida allá", cerró.