Otro que baja de Primera a Segunda y el debutante se va completando

Continuando con el armado del plantel y pensando en el debut -el 5 de septiembre- en el torneo de Segunda del básquetbol local, Barrio Hospital incorporó a Ignacio Moreno, el ala/ala-centro ex Villa Mitre.

A la vez, intentando completar el equipo, que naturalmente tuvo que formarse de cero ya que será la primera vez que participarán, también sumaron a Nicolás Muñoz, proveniente de Whitense.

En busca de confirmar los jugadores restantes, la intención es probar jugadores Sub 23 y Cadetes interesados. Los interesados, pueden comunicarse con Rubén (291-436-5838).

De esta manera, el equipo que será dirigido por Ignacio Ferhmin tiene a Amilcar Andrenaelli (ex Comercial), Nicolás Sánchez (de última temporada en Liniers), Mauro Blázquez (ex Estrella), Nahuel Diez (ex San Lorenzo), Sebastián Branciforte (ex San Lorenzo), Gustavo Banchero (ex Estrella) y Francisco Luengo (Sub 22 proveniente de Buenos Aires).

A San Lorenzo

Martín Alvarez (ex Bahía Basket), quien había acordado de palabra con Barrio Hospital, finalmente jugará en San Lorenzo, donde ya jugó alguna vez.

De esta manera, Claudio Queti cerró el plantel que participará en el torneo Primera, en el cual fue subcampeón la última temporada.

En Punta Alta

Se llevará a cabo el miércoles 23 y viernes 25, en Pellegrini, el torneo Alberto "Cacho" Scarfi, donde estará en juego la Copa Puerto Rosales,

Participarán, además del local, Ateneo (también de la vecina ciudad), Sportivo Bahiense y Barracas, todos equipos que jugarán la próxima temporada de Segunda.

El sábado 26, el certamen culminará con un partido entre ex jugadores.