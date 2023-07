Amilcar Andreanelli no pudo resistir el archivo y estrenará camiseta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Hace poco más de tres meses, después de jugar el último partido con la camiseta de Comercial, el base Amilcar Andreanelli le dijo a “La Nueva”: “Creo que de a poco voy a ir cayendo”.

Había tomado la decisión, ni más ni menos, de retirarse como jugador, aunque sobre el final de la nota, acaso inconscientemente, dejó la puerta abierta.

—¿Cómo tomó la decisión tu papá?

—La tomó bien, pero con la esperanza de que siga un año más.

—Entonces... ¿Borramos todo lo que hablamos?

—(Silencio) No... Por ahora no.

Ahora sí puede borrarse parte de lo que le contó Amilcar a “La Nueva”, porque no pudo resistir y continuará jugando, no con la camiseta verdiamarilla, sino la azulgrana de Barrio Hospital, debutante absoluto en los torneos que organiza la Asociación Bahiense y que jugará en Segunda.

Será el cuarto equipo de Andreanelli (35 años), quien jugó en Comercial, Estudiantes y Estrella.

El plantel

De esta manera, el equipo que dirigirá Ignacio Ferhmin, se aseguró por ahora, además del mencionado Andreanelli, a Nicolás Sánchez (de última temporada en Liniers), Mauro Blázquez (jugó en Estrella y no terminó el año), Nahuel Diez (quien se recuperó de una lesión y estuvo en los últimos partidos con San Lorenzo), Sebastián Branciforte (viene de ser finalista en Primera con San Lorenzo), Gustavo Banchero (ex Estrella y que estuvo amagando con retirarse en las últimas dos temporadas) y Francisco Luengo, un Sub 22 proveniente de Buenos Aires.