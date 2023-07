"Mi viejo me dice 'vas a quedar en la historia por ser el primer jugador de Barrio Hospital'", contó Nico Sánchez

Nicolás Sánchez es uno de los que aceptó el desafío de ser parte del plantel de Barrio Hospital, flamante participante en el básquetbol bahiense y que debutará en el torneo de Segunda.

El ex Estudiantes, Pacífico y Liniers estuvo en Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play.

"Es algo nuevo y al principio, como estoy terminando la universidad y no había jugadores, dudé de aceptar. Me habían llamado de Pueyrredón y San Lorenzo, aunque Primera genera mayor compromiso, por eso me incliné por esta posibilidad", comentó.

"Es el primer año que voy a jugar en Segunda y sé que es parecido a Primera, pero cambia técnicamente y físicamente", comparó.

La intención es buscar el ascenso.

"La idea es competir y ver hasta dónde llegamos. La mayoría de jugadores son de Primera y creo que podemos ascender. Están Altense, El Nacional,. Barracas, Comercial... Nosotros vamos a tratar de competir y ganar", admitió.

También hizo referencia a la incógnita de fichar para un equipo que no tiene antecedentes.

"La verdad que nunca me pasó y acá todavía no sé dónde vamos a entrenar (jugarán de locales en el Polideportivo Norte), nos dijeron que iban a alquilar unas canchas. Supongo que nos darán detalles en una reunión", comentó.

Mirá la nota completa: