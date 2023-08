Los Andes jugará con un extranjero el torneo de Segunda

Twitter: @rodriguezefe

Los Andes de Punta Alta se reforzó con el estadounidense James DeShawn Danzey para disputar el torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Básquetbol, previsto su inicio para el martes 5 de septiembre y el Prefederal.

Se trata de un jugador con experiencia en nuestro país, más precisamente en Tres Arroyos, donde estaba jugando en Argentino Junior.

"D", como lo apodan, tiene 38 años y mide 1m99.

Ya se instaló hoy en el club de calle Humberto, donde vivirá, aprovechando un especio acondicionado.

En principio, el acuerdo es hasta diciembre y después evaluarán ambas partes el futuro.

Su primera incursión en Argentina, tras jugar en Valdivia (Chile), fue en El Nacional Sports Center (Tres Arroyos), en 201, pasando después por Independiente (Tandil).

El entrenador bahiense Juan García, ahora en Costa Sud, y con profundo conocimiento del nivel bahiense, detalló cómo vio este año las veces que enfrentó a Danzey.

"En los dos partidos de la serie regular les ganamos y él estuvo algo flojo, pero en la finalísima del primer torneo nos metió 39 puntos, en suplementario; no podíamos agarrarlo", recordó.

"Es un cuatro que se abre, sabe penetrar, su tiro de afuera no es malo, pero no es constante; su juego no es postearse, sino recibir a cinco metros del aro y va para adentro. Creo que en el torneo de Segunda puede colaborar bastante, sin ser determinante", definió Juan García.

De esta manera, el equipo que dirigirá Enrique "Kike" Moreno contará, además del mencionado Danzey, con David Pérez, Boris Kumorkiewicz, Mauro Veliz, Luciano Terrizi, Thiago Pozzi, Maximiliano Salinas, Guido Canela, Fausto Eidintas (ex Unión de Río Colorado), Agustín Godeas (ex Pellegrini) y Leandro Gabriel Saavedra (ex Nicolás Avellaneda, de Santiago del Estero).

En tanto, en las próximas horas y siempre que pueda acomodar una situación laboral, podrían confirmar el regreso de Osvaldo Daniel Agalupe.