Chiquito Romero, héroe y villano: "No me esperaba el insulto de la gente"

El arquero de Boca Juniors, Sergio ‘Chiquito’ Romero, reconoció experimentar “sensaciones encontradas” por la clasificación de su equipo a semifinales de Copa Libertadores, luego de eliminar en la tanda de los penales (4-1) a Racing Club, donde se formó deportivamente.

“Tengo sensaciones encontradas por esta clasificación. Por un lado, estoy muy feliz por lo que conseguimos con los muchachos, pero por el otro no me gusta que la gente me putee, porque soy hincha de este club y lo amo” manifestó el guardavallas misionero, de 36 años y gran responsable de la clasificación auriazul a la siguiente instancia.

“Me tocó hacer las cosas bien y no pude festejarlo. No me esperaba el insulto de la gente, siempre dije que yo soy hincha de este club y no iba a faltarle el respeto a la gente de Racing” advirtió el guardavallas que detuvo los remates de Gonzalo Piovi y Leonardo Sigali en la instancia decisiva.

“Pude ayudar al equipo al cual me debo a seguir en carrera en el torneo. También demostré que sigo vigente”, apuntó ‘Chiquito’ Romero, que se mostró efectivo en los remates desde el punto del penal tanto en la tanda de la anterior serie contra Nacional de Montevideo (atajó dos) en octavos de final y frente a Racing (detuvo dos).

Por su parte, el entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, destacó que estaba en "un estado de felicidad total por estar entre los cuatro mejores de América", a la vez que pidió que se "acomode el calendario" en la Copa de la Liga por la coincidencia de las fechas de semifinales frente a Palmeiras en Libertadores y el superclásico con River Plate.

"Mi estado de felicidad es total porque estamos entre los cuatro mejores de América porque llegamos a esa instancia ante un gran equipo, después de no haber logrado la ventaja en nuestra casa en el partido de ida", expresó Almirón en la conferencia de prensa post partido .

"Y después, en los penales, la precisión de los jugadores hizo que pudiéramos avanzar después de dos cruces parejos. Y por supuesto que Sergio Romero está pasando un gran momento", apuntó.

Almirón remarcó, ya mirando al futuro, que "también es bueno que todos los muchachos están con confianza para enfrentar a un rival fuerte como Palmeiras. Y como vamos a enfrentarnos a ellos casi en las mismas fechas que nos tocará River, ojalá que se pueda acomodar el calendario para que los dos lleguemos en igualdad de condiciones".

Boca será local primero ante los paulistas y luego tendrá que cerrar la serie de semifinales como visitante en San Pablo.