Luciano Kinder vive en Bahía y es la voz del Turismo Nacional en el país

El Turismo Nacional cuenta las horas para una de las competencias más especiales del calendario deportivo 2023, que el fin de semana venidero desandará el camino del noveno capítulo del año.

Ello propone indiscutiblemente el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, cuyo renovado circuito Nº12 albergará la cita para las dos divisionales de la especialidad, ya ingresando en la recta final del campeonato.

En diálogo con Diario Deportivo, Luciano Kinder, relator de la categoría través de las señales de cable DeporTV y TV Público, contó cómo se vive la previa y el gran momento que atraviesa, deportivamente, el tan aclamado TN.

“Es una cita especial, por lo que significa el Juan y Oscar Gálvez y por la utilización de un circuito por primera vez en más de tres décadas. El trazado Nº12 es para respetar y observar que sucede durante todo el fin de semana”, aventuró Lucho, radicado en nuestra ciudad.

“Todas las miradas estarán en el Curvón Salotto, con velocidades importantes y el gran espectáculo que seguramente brindará el TN. Si combinamos la categoría, Buenos Aires y el circuito Nº12, en la previa te pone la piel de gallina”, apuntó.

Deportivamente, el certamen, especialmente en la divisional mayor, atraviesa un momento crucial; no solo por la disputa en la primera plana, sino por las constantes controversias generadas a raíz del poderío de Ford y las penalidades reglamentarias.

“Es un año muy particular, donde el reglamento está arriba de la mesa permanentemente; no solo por lo técnico, sino lo deportivo y el tema lastre. La realidad es que hoy se habla mucho de qué conviene hacer, si ganar o sumar, para no sumar kilos”, explicó.

“Este año, a diferencia de 2022, si ganás por segunda vez podés descargar kilos, pero (Leonel) Pernía (NdR: el que siempre está en tela de juicio por esa cuestión) entiende que no ganar y llegar en el sexto puesto es lo que más le sirve, porque ni carga ni descarga. Pero hay que tener en cuenta a todas las marcas, el circuito 12 puede abrir el juego”, se esperanzó Kinder.

Lucho también le dedicó unos conceptos a la familia Pérez y la notable labor, año tras año, de Sebastián junto a su equipo propio, proponiendo férrea y sólida batalla a los máximos exponentes de la Clase 2.

“La familia Pérez se mantiene en un nivel impresionante. En su momento con Diego, ahora con Sebastián, siempre llegan con lo justo, algo muy propio de la filosofía del equipo familiar, pero ajustando cosas hasta el final y siendo competitivos. Es algo que no se ve hoy en la categoría, un equipo tan humilde y bien familiar, medirse de igual a igual y pelearles a los equipos más poderosos”, agregó.

