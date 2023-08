Una Profesora en Letras, con el mejor promedio

Una flamante Profesora en Letras resultó la egresada más destacada de la 386ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur.

María Camila Fotti Berdasco obtuvo el mejor promedio en la entrega de distinciones que se llevó a cabo en el Aula Magna de avenida Colón 80, al registrar 9,74 puntos promedio a lo largo de su desempeño académico.

El acto se realizó en tres turnos, con la presencia de 134 graduados de las 16 unidades académicas que componen la casa de Altos Estudios.

Las carreras que recibieron a los nuevos profesionales fueron Agronomía, Biología, Bioquímica y Farmacia; Ciencias de la Salud; Economía, Física, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Química, Ciencias de la Administración, Geología, Geografía y Turismo, Ingeniería, Matemática, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Derecho, Ciencias de la Educación, Humanidades e Ingeniería Química.

Los correspondientes discursos estuvieron a cargo de egresados y autoridades de Física, Matemática y Humanidades.

La nómina completa de egresados que recibieron su diploma es la siguiente:

Doctor en Biología: Camila Carignano.

Doctor en Economía: Claudia Pong Hu.

Magister en Salud Colectiva: Hugo Daniel Kern

Magister en Sociología: Andrea Valentina Segurado

Especialista en Economía y Gestión de los Servicios de Salud: Lucas Gonzalo Durán

Ingeniero Agrónomo: Diamela Berenice Antunes, Juan María Bianco Erramuspe, Axel Jensen, Miren Lasa, Juan Ignacio Sard y María Emilia Schulz.

Técnico Superior Agrario en Suelos y Aguas: Claudia Verónica Buss.

Bioquímico: Gonzalo Gabriel Armagno, Gabriela Mabel Gutiérrez Jofré, Evelyn Cecilia Mohacat, Lucía Anabela Oostdyk, Daniela Pieragostini, Agostina Quiriti Urcera y Nilda Noemí Severiche Quiroz (foto).

Farmacéutico: Pablo Nicolás Benítez, Mauro Corsi y Sofía Rollhaiser.

Licenciado en Ciencias Biológicas: Julián Dietrich y María Sol Pérez.

Licenciado en Enfermería: Camila Marielli Barrientos Barrientos y Cintia Beatriz Gutiérrez.

Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico: Emiliano Rodrigo Aramburu, Yamila Magalí Bibé y Malena Ochoa.

Licenciado en Economía: Pablo Julián Alaggio, Emilio Barbado, Mariano de Victoria, Christian Joaquín Hansen, María Belén Klundt y Juana Martínez.

Profesor en Economía: María Belén Klundt

Profesor en Economía para la Enseñanza Secundaria: María Belén Klundt.

Técnico Universitario en Emprendimientos Agropecuarios: María Eugenia Torraco.

Licenciado en Optica y Contactología: Iara Jazmín Quintana.

Ingeniero Electrónico: Luis Pedro Nicolás Recabeitia.

Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos Industriales Inteligentes: Leonel Daniel Schieda.

Licenciado en Química: Florencia Lucía Fleitas, Marcela Alejandra Ortíz y Agustín Isaac Virkel.

Técnico Químico Universitario: Lenis Anabel Jesser.

Especialista en Sindicatura Concursal: Romina Claudia Depaoli.

Contador Público: Irina Borzi, Rocío Aylén Camparo, Valentino Di Meglio, María Belén Goyeneche, María Luz Gómez Garau, Matías Kees, Martina López Quintana, Mauricio Fernando Pérez, Antonella Santa María y Xantia Schvartz.

Licenciado en Administración: Julieta Azpiroz Anfossi, Agustina Belén Paolorossi, Franco Damián Rodríguez y Carolina Ivana Segurado Alaniz.

Técnico Universitario en Administración y Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias: Damián Andrés Beruatto, Marcela Andrea Verdinelli y María Luján Vergara.

Arquitecto: Estefanía Armillei, Tomás Cataldo y Tomás Leyton.

Licenciado en Oceanografía: Celeste Aylén Beruschi y Luz Marina Suklje.

Licenciado en Turismo: Camila Eberle, Camila Analí Gerez, María Fernanda Guzmán, Amarilys Irrazábal y Guido Salvetti.

Ingeniero Agrimensor: Gonzalo Evaristo Sandoval Almendra y Agustín Nicolás Tommasi.

Ingeniero Civil: Juan Esteban Salina Rongetti.

Ingeniero Industrial: Javier Andrés Amato, Rocío Campastri, Nicolás Dorronsoro Sir, Tomás Enzo Marín, Mariano Darío Miguel, Gastón Emmanuel Rodríguez Carcereny y Marisol Jennifer Subia.

Ingeniero Mecánico: Pablo Edgar Abel y Julián Bostal.

Profesor en Matemática: Valeria Florencia Godoy y Rocío Melina Leithold.

Doctor en Ingeniería Química: Facundo Iturmendi.

Especialista en Derecho Penal: Emmanuel Tellechea.

Especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia: Julieta Alejandra Carreño.

Licenciado en Ciencias de la Educación: Nicolás Schwindt.

Profesor de Educación Inicial: Anabella Soledad Rojas.

Profesor de Educación Primaria: María Belén Holgado, Greta Müller y Paula Andrea Villalba.

Ingeniero en Sistemas de Información: Luciano Manuel Baschiera, Ariana Bruno, Ignacio Frizzera, Matías Nicolás Kloster y Eliana Galit Kohon.

Abogado: Abril Belogini Cifuentes, Stefanía Bulleri, Laura Temis Dargakis, Vanesa Virginia Espinosa, Manuela Molina, Milagros Morresi, Tomás Oraindi, Guadalupe Panero, Malena Puig, Julián Rodríguez Hoffmann, Candela Soumoulou, Santiago Andrés Tejerina, María Belén Testa, Celeste Andrea Turroja y Valeria Alejandra Vittadini.

Licenciado en Seguridad Pública: Emilia Victoria Gómez Delamano, Alfredo Carlos Ianni y Carla Elizabeth Martín.

Licenciado en Filosofía: Santo Scabuzzo Nucilli y Ángela Grisel Sosa.

Licenciado en Historia: Johanna Candelo, Alan Francia y Javier Alejandro Weimann.

Licenciado en Letras: Soledad Vidal.

Profesor en Letras: María Camila Fotti Berdasco y Claudia Inés Rosujovsky Amden.

Ingeniero Químico: Ailín Belén Castro, Florencia Anabel Fleitas, Agostina Funari, Leandro Hugo Maureira, Juan Cruz Merino, Agustina Belén Muñoz y María Laura Zottele.

Técnico Universitario en Operaciones Industriales: Cristian Fernando Ambrusi, Lautaro Fernando González Buffa y Walter Ramón Pegurri.

"Quiero agradecer a la Universidad por habernos enseñado tanto"

Discurso de María Camila Fotti Berdasco.

"Muy buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, me gustaría agradecer por esta oportunidad de dar este discurso. Me siento muy afortunada.

Hoy es un día que debemos celebrar: esta noche nos consagramos profesionales y, cuestión no menor, graduados de la universidad pública. De todas maneras, cada una y cada uno de nosotros sabe más que nadie que transitar una carrera universitaria no es nada sencillo y que supone un gran esfuerzo. Imagino que todos debemos recordar como si fuera ayer nuestro primer día en la universidad, y supongo que si miráramos en retrospectiva podríamos observar cuánto cambiamos y crecimos a lo largo de estos años.

En mi caso, yo provenía de la Escuela de Comercio, y el hecho de adentrarme en el mundo de la literatura suponía un acto de rebeldía: el ingreso a la universidad me dio la oportunidad de finalmente poder aprender lo que yo quería aprender. Asumo que a muchos de ustedes les habrá ocurrido lo mismo; tal vez esa fue la primera vez en sus vidas en donde realmente tomaron una decisión por sus propios medios y dijeron: “esto es lo que yo quiero hacer con mi vida”.

En lo personal, agradezco haberme podido abocar por completo a mis estudios a lo largo de estos años, pero sé que probablemente este no sea el caso de todos. Yo podré haberme recibido con un gran promedio (y del cual estoy muy orgullosa, por supuesto), pero reconozco que eso supone un privilegio, y que lamentablemente no es lo habitual. Es por esto que me parece importante remarcar lo siguiente: más allá de la situación particular de cada uno, más allá de nuestros promedios o de cuántos años hayamos tardado en recibirnos, hoy todos somos graduados, y todos lo logramos con el mismo mérito. Cada uno hizo lo que pudo con las herramientas, las oportunidades y los privilegios que tiene, pero lo importante es que ninguno de nosotros se rindió (incluso habiendo tenido que atravesar una pandemia). Todo esto fue posible gracias a la educación pública que nos permitió seguir bajo distintas condiciones, sin expulsarnos.

Principalmente quiero agradecer a la Universidad por habernos enseñado tanto a lo largo de estos años y por habernos permitido comenzar a transitar nuestro camino

profesional. Me parece muy importante remarcar la gran responsabilidad de la UNS, ya que no solo se enfoca en la docencia, sino que también promueve la investigación y la extensión, es decir, la divulgación científica y el compromiso social. Creo que estos tres pilares en conjunto son los que realmente nos forman y hacen la diferencia. Por otro lado, no quiero dejar de agradecer en particular a todo el personal del Departamento de Humanidades, que además de ser excelentes a nivel profesional, también lo son a nivel humano, algo destacable hoy en día.

A su vez, me parece fundamental recalcar que nuestros logros son tanto nuestros como de nuestros familiares, amigos y compañeros, ya que gracias al apoyo y a la ayuda de ellos hoy pudimos llegar hasta acá. Por ello, considero que ellos también merecen un reconocimiento.

Para finalizar, me gustaría citar a Paulo Freire, reconocido pedagogo y filósofo. Él afirma que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Siguiendo esta línea, esperemos poder ser profesionales que logren promover un cambio en la sociedad.

Ahora sí, por última vez: felicitaciones graduados y graduadas de la UNS".