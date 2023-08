Caso Vidal Ríos: "Es un fallo que a las fuerzas de seguridad les ha caído muy mal", dijo Montero

El fallo de absolución a los hermanos Adrián y Ricardo Vidal Ríos, así como a los otros 12 acusados de formar parte de una presunta asociación delictiva dedicada a la venta de sustancias ilícitas, ha generado amplio repudio en nuestra ciudad.

En esa línea se manifestó hoy el director de Fiscalización y Control Policial de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero, quien sostuvo que el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal ha "caído muy mal" a las fuerzas de seguridad locales.

En un fallo polémico, el cuerpo de enjuiciamiento además dispuso la inmediata liberación de todos los procesados, tanto aquellos que estaban detenidos en instituciones penitenciarias como aquellos bajo arresto domiciliario.

"La Justicia es uno de los pocos estamentos que no rinde cuentas y que no da explicaciones. Bueno, es momento de que expliquen lo que pasó acá, porque la verdad que es un fallo que a la ciudadanía toda, a las fuerzas policiales, les ha caído muy mal", dijo esta mañana Montero.

En el marco de un acto de entrega de vehículos a la Policía local, el funcionario afirmó que la responsabilidad recae en el sistema judicial para brindar respuestas a estas preocupaciones. "Nosotros, desde la Policía, seguiremos como hasta el momento", aseguró.

"En el caso puntual de este fallo, quien condujo a las dos personas para que rindan cuenta con la Justicia fue la policía de la provincia de Buenos Aires. Por ende, seguiremos por la misma senda, poniendo a disposición de la Justicia a quien así lo requiera o lo meritúe", agregó.

No obstante, hizo hincapié en que es esencial que se aclaren los aspectos controvertidos y que la Justicia brinde las explicaciones correspondientes. "Hay cuestiones en las que debe empezar a dar explicaciones quien corresponde, y en este caso, la Justicia", sostuvo.

En otro tramo de la rueda de prensa, Montero hizo mención a los recientes saqueos que se llevaron a cabo en el país y afirmó que la policía bahiense ya cuenta con un "plan de contención" para actuar ante eventuales inconvenientes que puedan suceder en la ciudad.

"Preparamos un plan de contención, estamos reforzando y dialogando con ciertos sectores como para poder estar antes de que pase algo", manifestó el funcionario, quien contó que ha mantenido "reuniones con los jefes policiales, planificando en conjunto con caballería, con infantería, con el Grupo GAT, para poder estar en automático si pasa algo de esto".

"Afortunadamente no ha pasado en Bahía Blanca. Esperemos que no pase, no es conducente, no ayuda y esperemos que se siga manteniendo como hasta el momento", agregó.

Ante la circulación de mensajes amenazantes por WhatsApp y videos de TikTok, el funcionario manifestó que "la gente de cibercrimen está trabajando" para identificar a los responsables. "No puedo adelantar mucho más porque estaría obstruyendo la dinámica de la investigación", aclaró.

También contó que un sector empresario de supermercados se ha comunicado para manifestar su preocupación a partir de los hechos ocurridos en Mendoza, Córdoba y el conurbano bonaerense "lógicamente con temor por lo que pueda llegar a pasar".

"Le contamos que estamos trabajando en el tema, que hay una dinámica que se ha reforzado en ciertos lugares, pero que hasta el momento, y en esto quiero ser muy claro, en Bahía Blanca no ha habido ni intentos de saqueo ni saqueos materializados", remarcó.

Montero repudió además los hechos ocurridos en distintos puntos del país, promovidos por las redes sociales, donde grupos de personas ingresaron a los comercios para robar comida, ropa y otros elementos: "Totalmente innecesario, totalmente deplorable por donde se lo mire", dijo.

"Entendemos y sabemos que la gente la está pasando mal, entendemos y sabemos que la situación apremia, pero no vemos conducente, porque es un delito y todas esas personas que delinquen o que realizan estos hechos tienen que ser puestos en la posición de la justicia. Nosotros, lógicamente, desde todo punto de vista, lo repudiamos", cerró.