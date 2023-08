Incertidumbre post PASO: el precio de los alquileres está al alza en Bahía y cae la oferta

“Hay malestar general. En un montón de aspectos estamos muy mal y los alquileres no son la excepción”.

Así describió un agente de la inmobiliaria Marra Moscardi la situación de incertidumbre que atraviesa por estos días el sector en Bahía Blanca, a partir del resultado de las PASO del 13 de agosto y la devaluación del día siguiente.

Los alquileres que se ofrecen en nuestra ciudad sufrieron aumentos de alrededor del 10 % a pedido de muchos propietarios para protegerse por la suba del dólar, mientras que otros tomaron la decisión de retirar sus inmuebles del mercado a la espera de alguna señal de estabilidad.

“Es un quilombo bárbaro. Varios propietarios han decidido retirar mercadería para ver qué va a pasar. Va creciendo el número. El problema empezó el lunes —14 de agosto—, en la semana recibí algunos llamados y estimo que va a seguir en el transcurso del mes”, contó Manuel Marra a La Nueva.

Entre los motivos que se señalan para retirar las propiedades del mercado está la expectativa por el rumbo que tomará la Ley de Alquileres cuando se trate la reforma en la Cámara de Diputados mañana.

Actualmente, la Ley 27.551 exige firmar contratos de tres años con aumentos anuales prepactados.

“Mucha gente está esperando a ver qué pasa con todo esto porque hay una ley vigente y piden mucho y no conviene ni para el inquilino ni para el propietario”, dijo el dueño de Jorge Giorlandini Inmobiliaria.

De igual manera, destacó que incluso en el caso que se logre un consenso en Diputados, se deberá tratar posteriormente en el Senado. “Es un trámite largo que va a llevar un tiempo para que entre en vigencia”, manifestó Giorlandini.

En caso de aprobarse en ambas cámaras, los contratos volverían a celebrarse bajo el Código Civil y Comercial: con acuerdos a dos años (en lugar de tres como es hoy) y con libre pacto entre propietarios e inquilinos y ajustes semestrales.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, Luciano Echeverría explicó que “al haber un intento de acomodar la ley y, si además se logra un consenso, eso tranquilizaría al mercado que hoy está alborotado”.

El agente de Inmobiliaria Echeverría contó que el fenómeno de inestabilidad repercute en la oferta de casas y no tanto de departamentos. “Muchas casas directamente no están en alquiler y se ponen a la venta. En los departamentos que ya se compraron para inversión, los dueños pedirán que se suba el precio del alquiler un poco más, pero no son los que más salen del mercado del alquiler”, aclaró.

Además, mencionó que otra de las razones para retirar propiedades del mercado de alquileres es “esperar a ver si se acomodan las aguas” en medio de la inestabilidad.

En ese sentido, Marra explicó que “la rentabilidad bajó un montón” y que “no rinden los alquileres”.

“La contracara de la moneda es que en la calle no hay un mango y está difícil, o sea que tampoco podés aumentar demasiado porque la gente no puede pagar esos alquileres que pretenden algunos propietarios. Es muy complejo el escenario, realmente”, reconoció.

Para él, el malestar se acrecienta con los requerimientos de la Ley de Alquileres. “La inflación que proyecta el Banco Central está en 160 % anual y tenemos una ley que congela alquileres por un año”, se quejó.

Pese al panorama actual, el agente se mostró optimista respecto del futuro del sector. “Tengo esperanzas de que mejore la situación, sea quien sea que gane en octubre, tengo esperanzas. Sino, cierro las persianas y me voy”, cerró.