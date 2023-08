“No hay solución para detener a los violentos, es la triste realidad”, dijo Jorge Dambolena

“Estoy triste, abatido, hasta el domingo venía todo bien, pero pasó lo que pasó; no es mi intención buscar culpables, pero algo evidentemente falló”, fue la primera impresión de Jorge Dambolena, presidente de la Liga del Sur, en el programa Diario Deportivo, que se emite, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play.

El titular liguista hizo foco en los serios incidentes que se produjeron en el estadio de San Francisco, en el entretiempo del cotejo que el Celeste jugaba con Comercial, suspendido a causa de la gresca entre hinchas de ambos bandos, que dejó a algunos heridos, a ningún detenido pero sí a varios identificados por la policía.

“Mientras la lacra, entre drogadictos y borrachos, siga entrando a las canchas esto no se va a terminar, hoy no le veo solución a los hechos de violencia; es la triste realidad”, manifestó, justamente, el ex dirigiente del “Santo” de Villa Italia.

Nuestra ciudad era el único lugar de la provincia de Buenos Aires donde se podía jugar con público visitante (ahora ya no) debido a la “Liga Segura”, un sistema que avalaba el ingreso a los estadios a todo aquel aficionado sin antecedentes violentos o penales.

“Sería un necio si digo que ese proyecto tuvo éxito, evidentemente la Liga Segura no va a funcionar si los que no tienen que entrar a la canchas lo terminan haciendo porque alguien se lo permite”, señaló Dambolena, quien también hizo mención a los hechos que se produjeron en La Armonía-Tiro y antes de Bella Vista-Olimpo.

También argumentó “sentirse solo” al mando de la LDS, sobre todo después de convocar a una reunión urgente de presidentes --por los hechos de violencia-- en la casa madre del fútbol local y que solo concurran cinco.

