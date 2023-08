Incidentes en la Liga del Sur: "La solución es mano dura para que no vayan faloperos y borrachos"

Jorge Dambolena, presidente de la Liga del Sur, dijo esta mañana que "análisis coherente no hay ninguno" y que "esto es cansador, agotador" en referencia a los hechos de violencia ocurridos este domingo en tres partidos de los torneos locales de fútbol masculino.

"No hay quien resista a ver gente con chicos en brazos corriendo desesperados, llorando. ¿Todo por qué? Porque la lacra se te mete dentro de la cancha y te hace esto", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el dirigente subrayó que "hay que tomar la decisión; venimos dudando por la necesidad de los clubes de llevar gente a la cancha para afrontar gastos, pero lamentablemente no hay forma, acá no tiene éxito nada, hay que olvidarse de Liga Segura y jugar sin gente".

El partido entre San Francisco y Comercial fue suspendido en el entretiempo, luego de que un hincha local se trepara al techo de la cantina y comenzara a arrojar proyectiles a la tribuna visitante, provocando un cruce entre las parcialidades. Además, tres personas fueron detenidas por provocar disturbios luego del cotejo que disputaron La Armonía y Tiro Federal. También hubo disturbios en Bella Vista-Olimpo.

"Hay que olvidarse de sancionar a los clubes, acá hay que multar de otra manera, sancionando al que hace daño y hace desaparecer al fútbol. A los energúmenos estos que van a la cancha. Cada vez van más efectivos, estamos en 25 para un partido común y no alcanza. ¿Cómo parás a 50 negros que te quieren destrozar, tiran portones, saltan...?", señaló Dambolena.

"No hay complicidad ni arreglos, eso es mentira —continuó—. Lo que hay es necesidad y desesperación para que vaya alguien a la cancha y poder solventar los gastos. No es complicidad con alguien que venga a romper, estando mi nieto en la tribuna que capaz le pegan un ladrillazo en la cabeza. ¿Cómo voy a ser cómplice de eso? Los clubes no tienen ayuda; se solventan solos, con la gente".

El titular de la Liga aseguró que "hoy, la solución es mano dura para que no vayan estos enfermos, faloperos y borrachos a la cancha a hacer daño".

Durante la jornada está prevista una reunión con autoridades policiales y de la Aprevide, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte.

"Queremos saber la opinión de ellos. Lo único que quiero es exigir dureza, pero para los que causan esto y no para los que laburan. No me quedo con la multa al club, los tipos que hacen desastres no tienen que ir más a la cancha. Basta, ayer pasó en tres canchas", completó.