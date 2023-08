Bahía Blanca: los 63 días que les aguardan a los cinco candidatos al sillón de Bordeu

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

Los tres tercios anunciados no pocas veces a nivel nacional, también quedaron reflejados en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) realizadas el último domingo 13 en el distrito de Bahía Blanca.

Así entonces, con el 98,40 % de las mesas relevadas en el escrutinio provisional, las internas de Juntos por el Cambio reunieron el 33,58 % (51.688 votos) y de Unión por la Patria el 31,25 % (48.112 sufragios), en tanto que La Libertad Avanza, con candidato único, llegó al 27,54 % (42.393).

Las tres fuerzas podrán competir el venidero 22 de octubre, al superar el 1,5 % mínimo exigido por la Junta Electoral.

Las restantes dos, que también lo harán, llegan desde la elección interna del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, que alcanzó el 3,17 % (4.884 votos) e Integración Ciudadana, que presentó candidato único, con el 1,94 % (2.986).

En el caso de Juntos por el Cambio, la interna se resolvió de la siguiente manera:

—Nidia Moirano, La Fuerza del Cambio, con el 17,13 % (26.372 votos).

—Andrés De Leo, Falta Menos para Vivir sin Miedo, con el 16,44 % (25.316).

La elección de Unión por la Patria tuvo esta decisión:

—Federico Susbielles, lista Celeste y Blanca Nº 2, con el 24,82 % (48.112).

—Sebastián Más, lista Celeste y Blanca Nº 4, con el 3,28 % (5.055).

—Leandro Nievas, lista Celeste y Blanca Nº 6, con el 3,15 % (4.846).

La interna de Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad conllevó estos resultados:

—Daniela Rodríguez, con el 2,0 % (3.083).

—Néstor Conte, con el 1,17 % (1.801).

Los diez partidos políticos que quedaron afuera son Principios y Valores, con el 0,80 % (1.242 sufragios); Movimiento Libres del Sur, 0,46 % (719); Política Obrera, 0,40 % (630); Movimiento de Integración Federal, 0,34 % (530) y Proyecto Joven, 0.13 % (204).

Asimismo, Vocación Social, con el 0,12 % (187); Confianza Pública, 0,11 % (183); Corriente de Pensamiento Bonaerense, 0,09 % (141); Liber.Ar, 0,01 % (14) y Frente Federal de Acción Solidaria de la Provincia de Buenos Aires, 0,01 % (1).

Tras la realización de los comicios y a la luz del día siguiente, los cinco candidatos que quedaron en carrera para ocupar el sillón de Bordeu comenzaron a delinear los planes en estos 63 días que aún restan para el domingo 22 de octubre.

A la consulta propuesta —por este medio— sobre el balance de lo sucedido el domingo 13 y las acciones por venir, estas fueron sus respuestas:

Oscar Liberman, LLA

“No hicimos encuestas ni tuvimos datos, pero con la devolución de los vecinos pudimos tener la percepción de que nos iba a ir muy bien. Nos concentramos en desarrollar instrumentos que expliquen cómo vamos a hacer las cosas. La campaña fue de 46 días y el resultado del domingo fue nuestra verdadera y única encuesta.

“Hay que tener en cuenta que ninguno de nosotros viene de la política. No tenemos situaciones incómodas de defender un partido, un dogma, una militancia o un cargo público. Somos gente, como cualquier ciudadano, que se cansó de esta situación y que dijimos: 'Vamos a involucrarnos, porque si no nos quedamos sólo en la crítica'. Y así convocamos a personas con la mejor capacidad para elaborar una propuesta.

Oscar Liberman, de LLA como candidato único, llegó al 27,54 %.

“En nuestro espacio hay economistas, contadores, médicos, abogados e ingenieros, pero no por el título en sí, que no dice mucho, sino que además hay gente especializada en temas puntuales. Uno de los casos es la educación. Ellos pueden, en el diseño de nuestros instrumentos, hacer un aporte técnico. Para octubre, mi expectativa es la misma que tuve en las PASO. Y la verdad es que estamos buscando ganar la intendencia; no sólo llegar con un concejal”.

Federico Susbielles, UpP

“Hicimos una gran elección en Bahía Blanca. Nos deja muy bien posicionado de cada a octubre a partir de una recuperación muy marcada del espacio. Nos tocó perder por 27 puntos en la última elección y que, ahora, haya 2 puntos de diferencia con el sello más votado indica que logramos generar una propuesta seria y creíble en esta primera etapa.

“Fuimos la única lista local con arrastre positivo; eso denota por qué tenemos confianza. El 10 % de los bahienses; es decir, la mitad de nuestros votos, eligió específicamente la propuesta local de Unión por la Patria.

“Fui cauto respecto de las encuestas y observaba la falta de la confianza de la ciudadanía, algo que se manifestó en esa línea. En Bahía Blanca, dos tercios se expresó por un cambio en materia de proyecto de ciudad. Y, a nivel nacional, la de (Javier) Milei fue una gran elección. Esto, claramente, indica que los últimos gobiernos no han podido resolver los problemas estructurales que la gente tiene en el día a día.

Federico Susbielles, de Celeste y Blanca 2 de Unión por la Patria, logró el 24,82 %.

“Con 25 puntos, Axel (Kicillof) hizo una buena elección en la ciudad y creemos que tiene espacio para crecer. ¿El plano nacional? Está claro de que hay muchas cosas que resolver en un camino condicionado por el nivel de endeudamiento de la Argentina. Y la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario y los hechos de inseguridad son factores que condicionan y hacen que se haya producido la elección en el marco que se dio.

“Lo que viene es un contexto muy desafiante de gestión. Bahía tiene problemas estructurales, vienen inversiones fuertes y va a requerir un modelo de gestión moderno y planificado que trabaje con fortaleza de cara al futuro. Para eso nosotros tenemos una propuesta desarrollada, que vamos a profundizar y, para eso, nos interesa debatir con el resto de los candidatos”.

Nidia Moirano, JC

“El balance del domingo nos ubica como la fuerza más votada. Si bien es una alegría ganar nuevamente, lo tomamos con mucha responsabilidad porque implica saber entender qué está sucediendo. La gente está muy angustiada, hay mucha desazón y frustración por el momento del país y eso se expresó en las urnas.

“En nuestra PASO, en Juntos se discutió si íbamos a un cambio profundo o a uno más tradicional. Y con Patricia Bullrich ganó el cambio profundo, más nítido y el que rompe con el status quo. La gente se expresó en ese sentido también como resultado del contexto nacional. Por eso no hay nada que festejar y debemos seguir trabajando para transformar esa frustración en esperanza, ya que podemos estar mejor.

Nidia Moirano, de La Fuerza del Cambio, consiguió el 17,13 % en la interna.

“De acá al 22 de octubre vamos a continuar con la austeridad total, tal como pretendemos que sea nuestro gobierno. Nos vamos a reunir con Andrés (por De Leo) para unificar los criterios y el mensaje para transmitir con claridad propuestas que apuntan a que el Municipio tenga un rol central en la generación de empleo y en el fomento para la radicación de empresas que sustente esa fuente laboral. También en seguridad y en la planificación del mantenimiento de la ciudad.

“También me tiene muy preocupada la actitud del Gobierno nacional, ya que parece que no entiende el mensaje de las urnas. El candidato a presidente y ministro de Economía (Sergio) Massa sigue tomando medidas que afectan al empleo y a la producción; generando más inflación y pobreza; eso es intolerable. Por eso vamos a concentrarnos en poder entusiasmar a la gente y transmitir que, con nosotros, eso se termina con orden y planificación”.

Horacio Varela, IC

“El balance es positivo. A fines del año pasado nos propusimos cuatro objetivos. El primero, a partir de nuestro diagnóstico social, poner en agenda los temas que necesita resolver la ciudad y de los que nadie estaba hablando, en especial los sociales. Lo logramos y, hoy, todos los candidatos se refieren a ‘las dos ciudades’. Esto es, a la necesidad de integrarlas, de que el Estado municipal esté mucho más presente en la periferia, del consumo problemático de sustancias en los jóvenes y de las dificultades que esto les ocasiona para conseguir el primer empleo, de transformar el transporte público, de las estrategias en materia de seguridad y del estado de la infraestructura, entre otros.

“En segundo lugar revitalizar el distrito mediante la incorporación de jóvenes con una mirada técnica y social comprometidos con la ciudad, algo que nos permitió armar una lista de candidatos muy interesante, cuya formación y perfiles responden a las problemáticas que surgen del diagnóstico social.

Horacio Varela, de Integración Ciudadana, logró el 1,94 % como candidato único.

“En tercer lugar superar las PASO. El objetivo fue logrado con un enorme esfuerzo de todo nuestro equipo de fiscales, en una elección que estuvo muy influida por el gran arrastre de las listas nacionales sobre las listas locales, sobre todo en el caso de LLA. Y, finalmente, volver al Concejo Deliberante.

“El plan de acción de cara a octubre es profundizar la difusión de las propuestas elaboradas para los distintos temas de la ciudad y para cada uno de los barrios. Y trabajar en el mensaje del denominado voto estratégico local (corte de boletas), para lograr un gobierno local más autónomo y un mejor control de la gestión del Ejecutivo evitando el desbalance en la composición del CD. Asimismo, decirles a los vecinos que votaron en blanco, o que directamente no fueron, que hay una opción que los representa, que aborda cada uno de los problemas que afectan su vida cotidiana y que tiene propuestas concretas para cada área de gobierno”.

Daniela Rodríguez, FIT

“Las elecciones de este domingo expresaron las consecuencias de las decisiones que tomaron los sucesivos gobiernos, tanto de JC como del FdT, hoy UpP, quienes nos llevaron a la crisis social que vivimos hoy. En ese marco, estas fuerzas coincidieron en elegir a los candidatos que mejor representan la continuidad del ajuste.

“Tanto fue el corrimiento a la derecha, con la subordinación al FMI, el ajuste e, incluso la devaluación de esta semana, que no nos sorprende que el enojo haya sido canalizado a través del candidato presidencial por LLA (por Javier Milei) y, también, por el alto porcentaje de abstención. En ese contexto, destaco la gran campaña que realizó nuestra lista, con Myriam Bergman y Nicolás del Caño, tras una enorme campaña militante y a pulmón para ganar ampliamente la interna. Hoy, el FIT es la única lista a nivel local, y también nacional, que estará presente en octubre.

Daniela Rodríguez es la candidata del FIT: logró el 2 % de los sufragios.

“La izquierda está estrechamente ligada a las luchas populares, a la clase trabajadora, a la juventud y a la defensa del ambiente. En momentos en que empieza un nuevo tramo de la campaña y frente a un escenario donde predominan las variantes de la derecha, nosotros tenemos el desafío y la responsabilidad de seguir siendo voceros de las demandas de las mujeres, de la juventud y los sectores populares para construir una alternativa que enfrente el ajuste, la criminalización de la protesta y la entrega de nuestros bienes comunes naturales.

“Tenemos tarea por delante: representar a la Bahía Blanca de las miles de familias que sufrimos precarización laboral, desempleo, falta de vivienda y pobreza infantil. Para nosotros, hoy no es tiempo de resignación, sino de organizarnos para ofrecer una salida por izquierda”.

Votos en blanco y ausencias: mitad y mitad

Uno de los principales desafíos de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias —para intendente, gobernador y presidente en la ciudad— era superar el nivel de asistencia y, además, bajar el porcentaje de votos en blanco.

El objetivo, respecto de los antecedentes de 2011, 2015 y 2019, se cumplió a medias.

El 67,65 % (172.969 de 256.082) de concurrencia alcanzado este domingo 13 es casi 8 puntos porcentuales menor —en promedio, de 75,41 %— respecto de los períodos citados: 77,04 % en 2011; 74,95 % en 2015 y 74,21 % en 2019.

En este sentido, no se pudo eludir el (bajo) promedio que se venía apreciando en las elecciones PASO realizadas este mismo año en distintas provincias del país.

En el caso de los votos en blanco fue del 9,15 %, casi tres puntos porcentuales menos respecto del promedio de los tres períodos previos (del 11,75 %).

En 2011 se llegó al 12,24 %; en 2015, al 11,13 % y en 2019 al 11,87 %.

Habida cuenta de los mismos antecedentes de comicios previos, el hecho no deja de ser auspicioso. Pero el desafío se traslada para el domingo 22 de octubre con un detalle importante: siempre suben los porcentajes de asistencia a las urnas y se reducen los votos en blanco.

El jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay, votó este domingo.

Por otro lado, y tras imponerse este domingo 13 en la interna a la dirigente radical Danya Tavela, el actual intendente del distrito de Bahía Blanca, Héctor Gay, será candidato a legislador del Parlasur distrito regional en el espacio Juntos por el Cambio.

Gay, que iba en línea con Patricia Bullrich, obtuvo el 16,42 % de los votos con el 98,62 % de las mesas provinciales escrutadas. Su rival, de la vertiente de Horacio Rodríguez Larreta, consiguió el 14,12 %.

Lo que quedó de la elección, en cifras

—De acuerdo con el padrón electoral, la participación ciudadana fue del 67,65 %, respecto de las 738 mesas relevadas (de 750, 98,40 %). En total, fueron a votar 172.969 personas respecto del registro de 256.082.

—El número de sufragios en blanco llegó al 9,15 % (15.834).

—La cantidad de votos afirmativos fue del 88,98 % (153.914).

—Los votos válidos fueron 169.748 (98,13 %).

—Los sufragios nulos llegaron al 1,55 % (2.687).

—Los recurridos e impugnados fueron 534 (0,30 %).