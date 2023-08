Jury: la fiscalía pidió la destitución del juez Stemphelet

El fiscal Lucas Oyhanarte, que actúa en representación de la Procuración en el jury que se le sigue al juez bahiense Onildo Osvaldo Stemphelet, pidió su destitución como magistrado.

Lo hizo durante los alegatos de la parte acusadora que terminaron sobre las 19 y luego de la declaración del acusado.

A su turno, la defensa, encabezada por la abogada Graciela Cortázar, pidió desestimar los cargos al entender que no se acreditaron las conductas que le imputan.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Oyhanarte consideró "debidamente acreditado" por las pruebas reunidas que el doctor Stemphelet incumplió los deberes inherentes a su cargo, realizó actos incompatibles con la dignidad, sin descartar la posible comisión de delitos como privación de la libertad, violación de domicilio y abuso de autoridad.





El suspendido juez de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca está acusado de vulnerar los derechos de una trabajadora sexual con la cual había mantenido un encuentro previo, en mayo de 2019, en un departamento de Rivadavia 2200.

Al salir del privado descubrió que le faltaba dinero y una tarjeta y, en consecuencia, se comunicó con la Policía para que revisara el domicilio, sin denunciar el supuesto delito y sin ninguna autorización judicial para el "allanamiento".

"No hay dudas de que toleró o, al menos, auspició, este procedimiento irregular donde se afectaron derechos constitucionales básicos de una mujer", sostuvo el fiscal.

Oyhanarte también pidió que se investigue por falso testimonio la conducta de los policías Mauro Berardo y Gonzalo Aguilar, quienes declararon ayer ante el jurado de enjuiciamiento.

Por último, solicitó que el jury destituya de su cargo al juez Stemphelet.

"Pensé en irme"

Antes de los alegatos declaró el juez acusado.

Además de negar los cargos, dijo que cuando notó el faltante de dinero y una tarjeta de crédito, fuera del departamento, "tuve emociones encontradas".

"No sabía si llamar a la Policía, denunciar. Pensé en irme a mi casa pero me pareció más honesto y digno denunciar el hecho, por más que sabía que esa situación me iba a perjudicar en mi situación familiar. Nunca pensé llegar a esta instancia, todavía no asimilo cómo llegue hasta acá", explicó.

Luego reconoció que se comunicó con su amigo policía (Rosamel Dodero) para saber de qué manera actuar.

En el alegato, Cortázar aseguró que ninguna actividad de Stemphelet aquel día comprometió su conducta y consideró "vacía" la acusación.

También consideró que la Procuración intervino por la difusión mediática que tuvo el caso.

El fallo se conocerá el próximo martes a las 11.

El jurado que resolverá la situación es presidido por el titular de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, doctor Sergio Gabriel Torres.

Además lo integran las conjuezas legisladoras Gabriela Demaría y María Lorena Mandagarán y los conjueces abogados Aníbal Juan Mathis, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Jorge Pablo Martínez, Julián Alberto Oliva y Pedro Arbini Trujillo, así como también el doctor Ulises Giménez en su carácter de Secretario Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia.