Liberman: “El momento para elegir una alternativa distinta es ahora”

El tradicional Boston Café, hoy sede de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, se encuentra en Alsina 23. La municipalidad está en la misma calle, a la altura del 65.

“¿Cuántos pasos hay hasta allá? No sé. Veamos”, dice Oscar Liberman, el candidato a intendente del distrito, el que hace sólo 46 días —había dicho 48, luego se corrigió— se embarcó en lo que consideró una aventura y que, hoy, en los primeros minutos de este lunes posterior a las elecciones, aparece como el más votado en forma individual de las PASO.

—A ver, calculo. ¿Serán unos 60?—pregunta.

—Un poco más: 95. ¿Nunca lo habías pensado así?—obtiene como respuesta al desafío.

—Bueno, en realidad una vez dijimos que pondríamos la sede lo más cerca posible para que la mudanza fuera corta. Fue ocurrente—sonríe.

La performance del economista bahiense en los comicios de la víspera ha sido una de las más sorpresivas de la historia reciente de la ciudad. Con el 94,00 % de los cómputos, obtenía 3.854 votos (27,42 %) más respecto del segundo más votado, Federico Susbielles, de Unión por la Patria: 40.543 vs. 36.689.

—¿Qué pasó entonces?

—Siempre competimos para ganar y estaba seguro de que era algo que podíamos hacer. Nos presentamos para eso.

—Es sencillo entonces: 46 días antes de las elecciones uno puede convocar a un grupo de técnicos y profesionales, se presenta y aparece como el más votado para intendente.

—No sé si es sencillo, pero sí que hay trabajo, convicción y jugar con eso a fondo. Por supuesto que hubiera sido mejor tomar la decisión antes para tener más tiempo, ya que nuestra campaña es caminar por los barrios, hablar con la gente y elaborar proyectos. Estamos ofreciendo una inquietud que hoy tiene la sociedad y (Javier) Milei la está reflejando a nivel nacional y nosotros en la ciudad. Creo que se entendió; de allí la respuesta.

—En el momento justo en el lugar indicado. ¿Hay algo de eso también?

—Alguna parte sí, porque el momento para el cambio es ahora. Esta vez, los partidos tradicionales, aunque no sea por convicción sino por conveniencia, por primera vez incorporaron la idea de que hay que racionalizar el Estado y hacer política de otra manera, aunque no sé si luego lo proponen, pero por lo menos lo comprendieron.

—¿La gente que los votó también?

—Hay cansancio por esta incomprensión de cómo funciona la realidad cotidiana e insisto: se entendió de que el momento para elegir una alternativa distinta es ahora.

La conferencia de prensa, junto al candidato a concejal Carlos Alonso.

“Hay que tener en cuenta que ninguno de nosotros viene de la política. No tenemos situaciones incómodas de defender un partido, un dogma, una militancia o un cargo público. Somos gente como cualquier ciudadano que se cansó de esta situación y que dijimos: 'Vamos a involucrarnos, porque si no nos quedamos en la crítica'. Y así convocamos a personas con la mejor capacidad para elaborar una propuesta.

—¿La gente también vio que hay economistas en la lista?

—En el espacio local no hay tantos economistas, sino que hay más contadores. Pero también médicos, abogados e ingenieros, aunque tampoco por el título en sí, que no dice mucho, pero tenemos gente especializada en temas puntuales; es educación, por ejemplo. Ellos pueden, en el diseño de nuestros instrumentos, hacer un aporte técnico.

“Por ejemplo, hay muchas propuestas urbanas que están sujetas a cuestiones específicas. Bahía Blanca tuvo estudios muy buenos desde hace 25 años, a los que no se les ha prestado atención y se eligió el camino contrario. Por lo menos habría que rescatarlos y actualizarlos para ver si hay que hacerlos de nuevo, o no. Queremos salirnos de esta cosa de que el político llega y es un iluminado que va haciendo prueba y error con nosotros.

“Hay problemas concretos: la movilidad urbana, la obra pública y demás. Ya tiene sus instrumentos, podemos estudiarlo técnicamente y avanzar por ahí”.

—¿Cómo se concreta la transferencia del economista al político en tan poco tiempo?

—Hasta que no gane la elección de octubre no puedo sentirme político, ya que en realidad lo que estoy haciendo es una propuesta. Yo sigo siendo economista y ese es mi trabajo. Sí hay un cambio porque esto me demanda una cantidad de tiempo inusual y me obliga a conectarme con la gente desde otro lugar.

“Nosotros siempre hicimos encuestas con índices de confianza, he recorrido la ciudad, conozco todos los lugares y a la gente y por eso no es algo nuevo, pero sí lo es convocar para que apoyen una propuesta política”.

Desde las 20 de la víspera las sonrisas fueron una constante en la sede de LLA. Y a medida que se conocían datos extraoficiales los numerosos adherentes a la propuesta entendieron que lejos estaban de compartir una noche de caras largas.

Gaseosas y porciones de pizza ocuparon algunas de las mesas de madera del histórico ex café, al tiempo que los principales candidatos a concejales de Liberman iban, venían y compartían información.

Carlos W. Alonso es candidato a concejal en tercer término. Pertenece a la actividad privada del transporte de cargas.

La docente María Teresa Gonard ocupa el segundo lugar y es titular de establecimientos de niveles inicial y primario (“sin subsidio del Estado”, se encargó de aclarar).

María Teresa Gonard.

El Dr. Mauro Reyes es licenciado en Economía por la UNS y, además, árbitro de básquet. “Hace dos meses no sabía que iba a estar acá. Todavía estoy sorprendido por la convocatoria de Oscar (por Liberman) y ahora nos queda mucho más trabajo por delante. ¿Una meta? Lograr un Concejo Deliberante más activo”, sostuvo.

Mauro Reyes.

Tras estar durante todo el día, y la tarde, Liberman retornó a la sede a las 21.30 y, aún sin resultados a la vista, ofreció una conferencia de prensa. Utilizó palabras de ocasión, pero que hablaban de una victoria inminente. Y algo parecido.

Los efusivos abrazos de la militancia fueron cambiando a medida de que transcurría el tiempo. Y así se llegó al: 'Se siente, se siente, Oscar intendente'. Y a un clásico de los libertarios: 'La casta tiene miedo, la casta tiene miedo'.

—¿Cuál es tu opinión respecto del fenómeno Milei en estas elecciones?

—Yo estaba muy entusiasmado y por primera vez me involucré a trabajar en política activa cuando vi que existía una idea de libertad y la gente respondía.

“Había dos alternativas y el único que sostuvo la propuesta de libertad con un partido independiente fue Milei. Él también captura una intención que tenemos todos que no sé si llamarla antisistema, pero sí respecto de la política convencional.

“Esto de romper con un esquema pernicioso del cual no podemos salir, ya que haciéndola de la misma forma y con alianzas con los mismos grupos de interés de la sociedad, ya no importa el partido que gobierne sino que los resultados son los mismos. Milei representa para nosotros una alternativa concreta de romper con esa dinámica”.

La charla terminó, casi sin querer, frente al municipio de Bahía Blanca. Liberman se despidió, volvió a la sede de Alsina 23 e, inevitablemente, pasó por una reconocida librería lindera. Entre tantos, allí sobresalen dos libros relacionados con Milei: El fin de la inflación, del propio economista. Y El Loco, de Juan Luis González.