Se vendieron dos grandes empresas en Bahía y puede llegar la cerveza de Messi que es furor en Miami

--Hola, Juan, ¿cómo estás? Linda mañana, ¿no? Vení, entrá, no te quedes afuera.

--Sabía que ibas a salir con algo así, pero jamás pensé que me ibas a esperar en la puerta del café para gastarme por la eliminación de la Copa. Ya no tenés límites.

--Claro, seguro que vos no harías nada así. Aparte siempre hablamos de futbol y con el superequipo que armaron realmente fue un golpazo. Y no me vengas con que no merecieron ir a los penales.

--Igual no hables mucho porque ustedes estuvieron a poco de quedarse afuera también. Eso sí, juegan siempre mal José Luis, pero en los penales pasan. Veremos ahora con Racing.

--Mirá, te la dejo pasar porque es duro dormir afuera en invierno y hoy es una jornada cívica importante. ¿Cumpliste con tus deberes de ciudadano?

--Aún no, estaba esperando tener antes una charla reconfortante con vos, capaz se me aclaran las ideas.

--Ja, ja, reconfortante será el café que nos vamos a tomar, ya le pido a Tito los dos primeros.

--Para mí, cortado.

--Bueno, pero me gustaría empezar preguntándote, más allá de lo que impone la veda, si pensás que el asesinato de una nena de 11 años en Lanús termina incidiendo en los votantes.

--Seguro, sobre todo entre los que aún no definieron su voto. Desde chicos crecimos creyendo que los niños y el camino a la escuela era algo sagrado, pero indudablemente hoy ya no es así.

--Afortunadamente llegó el día de la verdadera encuesta y no podemos hablar de cuestiones políticas. Arranquemos con nuestros temas habituales.

--Dale, ya que estás tan futbolero hoy tengo algo que va por ese lado.

--¿Sí? Me interesa entonces, je, je.

--Me contaron que no sólo en Miami, sino en otras partes de Estados Unidos viene siendo furor la cerveza que un grupo de argentinos, con un bahiense a la cabeza, lanzó en homenaje a Lionel Messi.

--¿La de Juan Pipkin?

--Claro, el piloto local que se radicó en USA hace unos años y armó la fábrica de cerveza, “Prision Pals Brewing Co.”, que con menos de cuatro años en el mercado obtuvo varios premios y ahora lanzó una edición especial de latas con los colores de Inter de Miami, el “10” y la frase GOAT (Greatest Of All Time, ‘el mejor de todos los tiempos’).

--Le fue bien, ¿no? Hay gente que tiene mucha capacidad para los negocios.

--Me dicen que la fábrica anda rebien y que manda sus productos a 18 estados. Se hicieron dos tiradas y ahora lanzaron otra, con cuatro variedades. Ojo que está la idea de fabricarla en Argentina, así que capaz la conseguís en un futuro no muy lejano en Bahía.

--¿La habrá probado Lionel?

--No lo sé, pero entre la multitud de negocios que quieren tenerlo en sus locales, también hay otra cerveza que un grupo de argentinos desembarcó en Miami.

--Ni idea.

--Temple Bar, una firma que ya tiene 35 locales en Argentina y ahora abrió en Miami y quiere que Messi vaya a comer una hamburguesa.

--Bueno, linda historia para un domingo donde no podemos hablar de muchas cosas, pero no te olvides de los temas comerciales bahienses.

--Para nada, de hecho te puedo comentar algo muy importante que pasó el jueves pasado.

--¿A ver?

--Puerto Frío inauguró su Terminal A, con su nueva planta de embarque en el puerto de Ingeniero White, una enorme inversión que posiciona a la estación marítima local de una manera diferente, ofreciendo cada vez mejores servicios en el rubro de cargas congeladas.

--Felicitaciones a Walter y familia, una esforzada pyme que no para de invertir.

--Tal cual, la terminal A, que tenía una boca para cargar y consolidar contenedores para hacer Aduana y todos los protocolos de despacho internacional exigidos, ahora cuenta con una sala mucho más grande, con cuatro bocas para cargar contenedores, y que se suma a la Terminal B, que tiene dos bocas.

--Me imagino que este crecimiento obedece a un aumento de las cargas.

--Claro, ahora se pueden cargar seis contenedores a la vez, en un ambiente moderno, y al mismo tiempo se responde a la demanda de los clientes porque cada vez se están operando más barcos. Además, me enteré que empezarán a exportar carne a España, más precisamente a la región de Tarragona.

--Así que vamos a ver mucho pescado y carne pasar por ese lugar.

--Ojalá, porque esta actividad requiere mucha mano de obra.

--Felicitaciones, pero si bien no quiero presionarte, me dijiste que tenías más temas comerciales.

--Claro, aparte jamás me presionás, je, je. Bueno, me contaron que en Alem y Caronti, la esquina donde funcionó el malogrado restaurante Judas, va a abrir un restó que funcionará desde las 8 hasta las 22, con una variada oferta gastronómica.

--Seguro sabés quién está a cargo de este nuevo proyecto.

--Me dicen Gustavo Martín, dueño de una pizzería muy conocida.

--La que innovó hace años con la forma en que la sirven.

--Exacto, ya es un clásico bahiense, pero en su momento fue algo muy novedoso. Si bien este local de Alem estaba impecable, porque de hecho el comercio anterior no duró mucho, ya lo pintaron y lo están alistando para el nuevo desafío.

--La mejor de las suertes entonces, pero no te quedes callado.

--Mirá, esta novedad la tenía hace varios días pero me había olvidado de comentártela.

--Entonces no debe ser importante, je, je.

--Sí lo es, pero tengo mil cosas en la cabeza, no puedo acordarme de todo. Tiene que ver con la venta de una gran empresa internacional con presencia en Bahía.

--Apaaa... Seguí entonces.

--Se vendió Securitas, pero no me preguntes a quién. Sólo sé que vendió su filial argentina a manos de un Fondo de Inversión especializado en mercados emergentes.

--Bueno, pero algo más sabés.

--Algo. Por ejemplo, que los suecos se cansaron de poner y no poder sacar un dólar de Argentina, algo que lamentablemente sucede con muchas empresas.

--¿Y en lo operativo va a significar algún cambio?

--No lo sé. Cuando en 2009 compraron Vigilan todo siguió prácticamente por el mismo carril, incluso ahora comunicaron que el equipo técnico de la empresa, liderado por el CEO Alberto Pizzi, permanecerá inalterado, garantizando los estándares de calidad y servicio. Pero volviendo a tu pregunta, no lo sé.

--¿Por?

--Hay quienes dicen que la necesidad de garantizar rentabilidad a los inversores podría llevar a Fondo de Inversión y a la compañía a implementar cambios drásticos en su presupuesto.

--¿Qué más?

--Esta también te va a interesar. Se vendió uno de los dos canales de aire de Bahía.

--¿En serio?

--Confirmado amigo, el Grupo Telefé, en realidad Paramount, se desprendió de Canal 9. Aunque no tengo mayores datos de los compradores, me dicen que son locales y se harían cargo el 31 de este mes. Seguramente la noticia correrá fuerte en los próximos días y tendrás mayores detalles. Así que lo mejor de lo mejor para los nuevos dueños del histórico Canal.

--Siempre un paso adelante, Juan. Qué gusto ser tu amigo, ja, ja.

--Muchos quisieran estar en tu lugar.

--Ja, ja, por supuesto, y en el tuyo ni hablar. Me dijeron que el viernes te vieron en La Noche de las Etiquetas, el tradicional evento que organizan los jóvenes empresarios de la Unión Industrial, aunque no creo que hayas pagado la tarjeta. ¿Me parece que volvió Walter Garrone o me equivoco?

--Escapa a mi presupuesto José Luis, pero me invitó un amigo, uno de esos que nunca te dejan en banda, y realmente valió la pena, la velada en el Club Argentino fue espectacular.

--Sí, vi varias fotos en La Nueva. Encima, según me dijeron, participaron 40 bodegas y hubo más de 10 propuestas gastronómicas.

--Te dijeron bien, pero lo más importante fue que se cumplió con creces el objetivo de ayudar a la Biblioteca Rivadavia.

--¿Algún número para tirar en la mesa?

--Mirá, entre lo recaudado por las entradas y lo obtenido en la subasta que hizo el martillero Daniel “Sapito” Biocca de una camiseta donada por Lautaro Martínez, se llegó a 7.600.000 pesos.

--Impresionante, Jaime debe estar feliz. ¿Y quién se quedó con la camiseta?

--Uno de los cuatro precandidatos a intendente que participaron de la velada: el economista Oscar Liberman, quien se puso la diez de Lautaro en todo sentido porque su contribución fue muy, pero muy, importante.

--Epaa… andá a fondo y seguí tirando números.

--No corresponde amigo. Pero me pareció importante lo que dijo.

--Contame

--Explicó que para quienes tienen la pasión de leer, la biblioteca es una segunda casa, recordó que de nene iba en bici a leer en sus salas, asistió a conferencias variadas como las de Fabio Zerpa, brindó conferencias de economía, tocó con su banda de tango y bromeó al decir que en la Biblioteca tienen la loca deferencia de cobijar entre sus libros dos novelas que escribió. “No imagino que otra cosa puedo hacer con nuestra querida biblioteca que ayudarla”, cerró.

--Impecable. ¿Vamos con otro tema?

--Vamos con un anuncio: el jueves a la tardecita en La Paloma Casona Zapiola,, Eloy Oms será el anfitrión de un encuentro con empresarios y personalidades de la ciudad para dar a conocer los servicios gastronómicos del grupo que además integran Tributo Resto Bar, Fox y Sushi Club. Es decir, otro evento que promete.

--Otro evento para Garrone.

--Me hubiese gustado asistir, por supuesto, pero lamentablemente no podré.

--Uh.... claro, se aproxima la tormenta de Santa Rosa...

--Chiste fácil. Dejémoslo ahí y te cuento otra: no sé si pasaste por calle Santa Fe, pero los muchachos de Climatec siguen apostando fuerte por la ciudad, a pesar de los tiempos que corren.

--¿Qué hicieron?

--Acaban de remodelar totalmente su salón de exposición y ventas.

--Bien por Alejandro y Eduardo, no sabía nada. Pero me quedé pensando.

--¿En qué?

--Como hoy seguro nos vamos a dormir tarde porque los resultados de las PASO estarán medio demorados, no nos vendría mal otra ronda de café.

--Ja, Ja, faltan mil horas todavía. Te mata la ansiedad amigo, o mejor dicho las ganas de no gastar.

--Daleee... pidamos otro par, pero sin agresiones por favor. ¿Qué sabés de la línea de ómnibus al aeropuerto?

--Mmm... seguro a algún lado te vas, je, je. La idea es que comience a funcionar antes de fin de mes. Saldrá del centro, pasará por tres o cuatro de los hoteles más conocidos de la ciudad y de ahí iría directo al aeropuerto, con alguna posible parada intermedia.

--¿Saldrá muy caro?

--Un valor intermedio entre lo que cuesta un pasaje a White y un pasaje a Cabildo, y la idea es que funcione con la tarjeta Sube. Son colectivos especiales porque tendrán aire acondicionado, calefacción, pero también un sector para valijas.

--Ya que rumbeamos para esa zona te pregunto por dos iniciativas previstas para ese sector de la ciudad. La primera es el nuevo Mercado Cooperativo Concentrador de Productos Agroalimentarios que impulsa la Cooperativa de Horticultores.

--Están esperando algún financiamiento, todavía no hay novedades sobre las obras gruesas a ejecutar en el predio de 28 hectáreas, sobre uno de los accesos a la ciudad.

--Impecable. El otro tema que te quiero consultar es el del parque logístico sobre la autovía Juan Pablo II.

--Se llama El Paso y está avanzando bastante con algunas estructuras, mejor dicho depósitos, que se están construyendo fuera de la ciudad. A propósito, me hiciste acordar que está terminando la construcción de la nueva central operativa de la empresa de ómnibus San Gabriel y El Villarino, cerca del Parque de la Ciudad.

--Creo que algo me comentaste.

--Sí, es una inversión muy importante, millonaria. Las nuevas instalaciones van a reemplazar a las de calle Thompson, cerca del predio de Villa Mitre. Me dicen que será un lugar moderno, capaz de albergar a todas las unidades.

--Te cambio de tema. Qué bueno que el Castillo de Ingeniero White haya quedado libre de asbesto, un material considerado riesgoso para la salud.

--Tal cual, las gestiones de la Asociación Amigos del Castillo-Museo Taller Ferrowhite–ONG dieron sus frutos y te adelanto que ya se empieza a ver interés por ese majestuoso edificio. De hecho en los últimos días han pasado políticos, miembros de instituciones locales y entidades varias interesados en conocerlo y ver cómo se puede recuperar.

--Ahora que está libre de contaminantes, habría que diseñar un plan de recuperación progresivo. Realmente muy pocas ciudades tienen un edificio de semejante valor en el país y con una impresionante vista al mar.

--Juancho, ¿Qué te parece si vamos levantando campamento?

--Ok, una breve antes. Acordate que el shopping celebra el Día de la Niñez y ofrece diferentes propuestas: sorteo de una consola Playstation 5, descuentos bancarios y show en vivo de la banda Roditrón.

--Dame algún detalle más.

--Ok. Además de descuentos y promociones, hasta el domingo 20, quienes realicen compras en ese lugar, reciben cada diez mil pesos un cupón para participar del sorteo por una consola Playstation 5. Además, los que abonen con la tarjeta BBPS, triplican sus chances. Y el domingo 20 a las 15.30 brindará un show en vivo de Roditrón, la banda del artista bahiense Rodi Muskaripa.

--Bueno, ahora sí, zarpemos.

--Dale, no vaya a ser que se alargue la sobremesa y lleguemos tarde a votar.

--Eso jamás, y pensá mucho antes de enfrentarte a la urna.

--Por supuesto. Chau, hasta el próximo domingo.