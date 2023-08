Juicio por Natalí: el acusado fue declarado culpable pero evitará la perpetua

Sebastián Calvo fue declarado culpable esta tarde por la muerte de Natalí Rodríguez, ocurrida a principios del año pasado en Oriente.

Tras deliberar, el jurado determinó la responsabilidad del sujeto en el crimen de su expareja.

Con 11 votos positivos, los integrantes consideraron a Calvo culpable del delito de homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación.

De esta manera, el sujeto evitará la condena de prisión perpetua, ya que la calificación determinada -había sido una de las alternativas pedidas por el defensor Valentín Fernández- tiene una sanción en expectativa de entre 8 y 25 años de cárcel.

Al momento de los alegatos tanto el fiscal Jorge Viego como la abogada Viviana Lozano, que representa a la familia de la víctima, habían acusado al hombre de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

La figura contempla la pena de perpetua, aunque en este sistema se requiere la unanimidad del jurado para imponerla.

Cabe aclarar que esta modalidad también determina que la acusación no puede apelar la decisión.

El caso

El asesinato se produjo el 15 de marzo de 2022, dentro de una vivienda en Mitre al 400 de esa población, donde el hombre estranguló a la mujer por compresión directa con sus manos.

Tras el hecho tomó a las hijas en común, que en ese momento tenían 2 y 4 años, y las llevó hasta la casa de su madre, le confesó que se había mandado "una macana" y se entregó a la Policía.

En los próximos días se realizará la audiencia de cesura, en la que las partes efectuarán el pedido de pena a partir de lo decidido por los jurados.

Posteriormente, el juez del Tribunal en lo Criminal N° 3, Eduardo d´Empaire, determinará la pena para el imputado.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

"Decepciona"

Al finalizar el debate, la doctora Lozano consideró que el fallo "decepciona y me parece que como sociedad no estamos entendiendo todavía lo que es la violencia de género y un femicidio".

"Si no consideramos lo ocurrido como un femicidio porque no había denuncias previas o porque todos los hechos que expusimos para ellos (por el jurado) no eran violencia, me parece que tenemos que revisar el conocimiento que tenemos sobre esa cuestión", agregó la letrada.