Olimpo lo ganó junto a su gente y todos terminaron festejando

Por nunca perder la cabeza, por tener pasajes de buen juego, entrega, jerarquía individual y mucho carácter, Olimpo venció esta tarde a Sol de Mayo y sumó su segundo triunfo en fila, antes de purgar la fecha libre en la continuidad de la tercera rueda de la Zona A del Torneo Federal A.

El aurinegro se impuso por 2 a 0 en el Carminatti y terminó festejando con su gente, que vibró al ritmo de un partido que pasó por varios estadíos a lo largo de una fría y nublada tarde bahiense.

Leandro González y Affranchino presionan a Ramírez.

Para sumar los tres puntos, el equipo de nuestra ciudad debió sortear a su rival y también a un flojo arbitraje de Pablo Núñez, que sobre todo en la primera mitad, tuvo varios errores y fue algo tendencioso en favor de la visita.

En los primeros 27 minutos, el juez amonestó a cuatro jugadores locales (tres de ellos por protestar) y expulsó al técnico Arnaldo Sialle (también por una queja desmedida).

Tras ser expulsado, Sialle le protesta al cuarto árbitro Jesús Allegue.

Núñez expulsa a Sialle.

En ese contexto, Olimpo fue fuerte para no perder del todo el rumbo, la gente desde afuera apoyó con reclamos la impotencia que transmitían los jugadores desde adentro y hasta aplaudió (casi una ovación) de manera irónica, cuando Núñez pitó una falta a favor de Toledo.

Pero a ese torbellino de pulsaciones altas y quejas, el equipo bahiense le respondió de la mejor forma que hay para anular un mal arbitraje que si bien no incidió en ninguna jugada clave o de gol, sí falló en las chiquitas y en la forma de conducción.

El elenco dirigido por Sialle encontró la tranquilidad en el juego y sobre todo en el resultado, siendo dominador en el campo, jugó con líneas altas y volcando el peso ofensivo por las bandas, con Amarilla y Gutiérrez (ambos de gran despliegue) terminando como punteros cuando el equipo atacaba y Cevasco adueñándose de la mitad de la cancha.

Antunes clavó un golazo y sale a festejarlo.

De a poco y aunque debió sufrir algún embate de Sol, que tuvo una clarísima con Valdebenito que Lazza sacó en la línea, el aurinegro fue sumando chances hasta que encontró la apertura del marcador con un golazo de Antunes.

El lateral derecho recibió un rebote corto en la puerta del área, que encontró la defensa hundida tras un centro de Leandro González, y sacó un derechazo rasante que se fue elevando para meterse cerca del palo: 1-0 en 20 minutos.

De adentro la saca Olivera, tras el cabezazo de Perotti.

Unos minutos después y luego de un tiro en el palo de Cevasco (luego hubo uno en el travesaño de Affranchino), Perotti llegó bien arriba en el segundo palo luego de un córner y entre Turnes y Olivera no lograron sacarla tras algunas carambólas, el línea correó hacía la línea central y toda la gente, y también los jugadores, festejaron el 2-0.

En el palo dará el gran remate de Cevasco (más de uno lo gritó como gol).

Esa diferencia fue el mejor remedio para bajar y calmar ansiedades en el césped y en las tribunas del Carminatti, encima Olimpo movió la pelota y cerró la primera mitad sin sobresaltos, para empezar a encaminar la victoria.

El arranque del complemento se jugó con otra intensidad, a un ritmo mucho más cansino y con mucha menos tensión, el dueño de casa ya había hecho lo principal y ahora debía saber administrar esa ganancia para que sus cuentas no corrieran riesgos.

La tónica cambió un poco tras la expulsión de Perotti por mano a los 15 minutos, ya que el juego se quebró definitivamente, con el aurinegro apostando a alguna contra y tirándole la responsabilidad a un rival que sumó gente y soltó amarras en busca del descuento, aunque algo desordenado y sin encontrar la forma para llegar al gol.

Gutiérrez la aguanta de espaldas ante la marca de Sosa.

Encima en la más clara Antunes le sacó un remate a Morales en la línea ,que valió tanto como aquel 1 a 0, para alejar cualquier tipo de fantasmas y que hizo levantar a la hinchada para acompañar al equipo en el cierre del partido.

Luego el tiempo corrió y Olimpo se mantuvo firme para ganar los duelos individuales, yendo jugada a jugada para proteger la ventaja y el triunfo que finalmente llegó.

Los jugadores y la gente terminaron celebrando la victoria, para irse al descanso (tendrá fecha libre) puntero y con dos triunfos en fila, luego de tres sin ganar.

Será un mini receso feliz...

La síntesis

Olimpo

Champagne 6

Antunes 7

Fugas 7

Lazza 7

Perotti 6



Amarilla 6

Cevasco 7

Affranchino (c) 7

S. Gutiérrez 6



L. González 6

Toledo 6



DT. Arnaldo Sialle.



Sol de Mayo



Turnes 5



Rivero 6

De Olivera 5

Kucich 5

C. López 5



L. Galiano 5

A. Sosa 6

Pata 5

E. Ramírez 5



F. Valdebenito (c) 6

Cervera 5



DT. Juan Alfonsin.



PT. Goles de Antunes (O) y Perotti (O), a los 20 y 38m.

ST. Expulsado Perotti (O), a los 15m.



Cambios. 61m. Flores (5) por Gutiérrez, 75m. Vila y Hadad por Toledo y Amarilla y 83m. B. Peralta e Ivo Di Buo por L. González y Cevasco, en Olimpo; 45m. Vivanco, Ponce y Reyes por Galiano, Ramírez y Pata, 62M. H. Morales por Rivera y 79m. Medina por Cervera, en Sol de Mayo.



Amonestaciones. L. González (13m.), Affranchino (17m.), Perotti (26m.), Lazza (27m.), en Olimpo. No hubo en Sol de Mayo.

Incidencias. Fue expulsado el DT de Olimpo Arnaldo Sialle, a los 27m.



Árbitro. Pable Núñez (3).



Cancha. Olimpo (buena).