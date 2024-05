Natalia Martirena: “Pensamos la cultura como un armado dinámico y colectivo"

Con una feria de artes visuales y una muestra de arte contemporáneo, este fin de semana concluye con varias actividades organizadas por el Instituto Cultural de nuestra ciudad.

Hoy habrá feria con producciones artísticas y culturales de la ciudad en Casa Coleman, Av. Alem 41, con actividades en el Teatro Municipal, Alsina 425, y en 2Museos.

En tanto, ayer se inauguró la muestra Conspiraciones y Teorías, en Sarmiento 450. Todo a cargo de la red bonaerense de espacios de arte contemporáneo Junta.

Charlamos con la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena.

—¿Hay una nueva posibilidad de pensar la cultura? ¿Cómo van con eso?

—En realidad la cultura es dinámica, siempre hay que estar pensándola y repensándola, el mundo cambia, pareciera que cada vez con más velocidad, y el desafío es tratar de comprender esos cambios, y de qué modo se manifiestan en cada cosa que hacemos. Estas dos áreas de trabajo, Industrias Culturales y Cultura Viva Comunitaria, son complementarias entre sí, apuntan por un lado al fortalecimiento, profesionalización y desarrollo del gran potencial que sabemos que tiene la producción cultural de la ciudad, con sus protagonistas: artistas, productores, técnicos, comunicadores, gestores culturales, formadores, etc; y por otro, a la articulación sostenida con las organizaciones culturales comunitarias de la ciudad de Bahía Blanca, como bibliotecas populares, centros culturales independientes, ongs con talleres artísticos, clubes de barrio con actividades artísticas y culturales, murgas y organizaciones de carnaval, peñas, etc. También tenemos que considerar que el acceso a los bienes culturales y a la participación en la vida cultural de la ciudad es asimétrico, hay sectores vulnerables más postergados, con menos posibilidades. Ahí es fundamental el rol que cumplen estas organizaciones. El objetivo de Cultura Viva Comunitaria es atender y dar apoyo a las iniciativas culturales en todo el territorio de Bahía Blanca, de manera colaborativa, fortaleciendo el tejido social, la identidad y el habitar el espacio público de manera inclusiva.

“En resumen, de lo que se trata es de generar políticas públicas que contribuyan al acceso pleno y democrático a la vida cultural, porque reconocemos en cada ciudadano, colectivo, organización, su rol como productor cultural. Pensamos la cultura como un armado dinámico y colectivo”.

“En el caso específico del área de Industrias culturales, partimos de considerar que la producción cultural es trabajo para mucha gente, para la actriz o el músico, para quienes trabajan en una editorial y publican autores bahienses, para técnicos, iluminadores, escenógrafos, diseñadores… es un campo que incluye tanto a bailarines y dibujantes, como a djs y desarrolladores de videojuegos (actividad que incluye el trabajo de ilustradores, programadores, músicos, etc). No siempre en Bahía Blanca somos conscientes de toda esta producción, y hay aspectos que necesitan más desarrollo para generar un mercado interno básico: desde talleres de capacitación, reuniones sectoriales, charlas, la promoción de espacios de gestión pública para la comercialización (de obra, libros, discos, artesanía bahiense) hasta el acompañamiento para explorar los medios de distribución digital (por ejemplo, asistencia técnica para publicar música en Spotify o producir audiovisuales en YouTube). Hablamos de trabajo y de movimiento económico, pero el trabajo cultural tiene un plus, que es que en sus variadas manifestaciones expresa la vida de nuestra ciudad, su historia, sus conflictos, sus deseos, su identidad en definitiva”.

“En este marco es que se desarrolla la primera feria de Artes Visuales”.

—¿En qué consiste esta primera feria de Artes Visuales?

—Es la primera de una serie de ferias dedicadas a las distintas producciones artísticas y culturales de la ciudad, organizadas por el área de Industrias Culturales. Se va a desarrollar del viernes 10 al domingo 12 de mayo en Casa Coleman, Av. Alem 41, con actividades en el Teatro Municipal, Alsina 425, y en 2Museos, Sarmiento 450. La Feria está pensada como un espacio de encuentro y formación, que sirva tanto para que los bahienses conozcan a los artistas visuales de la ciudad, y de varias ciudades de la provincia, como para que también puedan comprar una pintura, una escultura, un objeto. Habrá charlas y talleres para fortalecer y reunir a los eslabones de la cadena productiva del sector: experiencias de formación y trabajo; herramientas para comunicar mejor lo que se produce; posibilidades que ofrecen los desarrollos tecnológicos para la actividad artísticas; formas de organización, y mesas para conocerse y coordinar acciones a futuro.

"A tan poco del bicentenario queremos impulsar que se compre arte bahiense, una pintura, un libro, un juguete, para uno mismo, para regalar, que una salida incluya ir a ver una obra de teatro o un recital de las muchas propuestas que ofrece la ciudad. No se quiere lo que no se conoce, así que estamos trabajando para que conozcamos más la cultura local".

—¿Cómo se relaciona la Feria con la muestra de 2Museos?

—En 2Museos, Sarmiento 450, el día sábado 11 a las 19 hs se inaugura la muestra Conspiraciones y Teorías, de la red bonaerense de espacios de arte contemporáneo Junta. Se trata de 15 espacios de arte de distintas ciudades de la provincia, como Mar del Plata, Las Flores, Tandil, Tres Arroyos, y Bahía Blanca, que presentan a 50 artistas en la sala del MAC. Junta es una experiencia de organización de estos espacios de curaduría y exhibición, que han desarrollado también el MAB, Mercado de Arte Bonaerense, que estará presente en la Feria de Artes Visuales. Es una buena oportunidad para conocer parte de la producción visual de la provincia, y a la vez interiorizarse en las distintas maneras de organización que se puede dar entre artistas, galeristas, curadores. La organización y colaboración entre artistas visuales de la ciudad es algo que creemos tiene posibilidades de desarrollarse más, y la experiencia de Junta tal vez sirva como ejemplo para encontrar modalidades propias de organización.

"Por otro lado, decimos siempre que Bahía Blanca es uno de los polos culturales más importantes de la provincia y del país, y que en el mismo fin de semana tengamos en simultáneo la inauguración de esta muestra en 2Museos, la Feria de Artes en Casa Coleman, un festival de artes escénicas tan importante como el Bahía Teatro con obras en distintas salas y el 10mo Encuentro de la Cultura en Plaza Rivadavia, lo confirma".