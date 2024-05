El profe Dardo Labastié: cuando las clases de bochas y danzas folklóricas van de la mano

"Hoy estoy mejor jugando a las bochas que bailando folklore. El nivel es superior, hay que moverse con músicos en vivo y otros factores. Y, además, los 54 años a veces te hacen bajar un poco los decibeles. Igual, junto a mi esposa, seguimos participando y hay proyectos para viajar prontamente a otro festival".

Dardo Labastié no sólo transita un buen presente como jugador de La Armonía, equipo que está clasificado para disputar el cuadrangular campeonato de bochas en la modalidad Parejas, de Primera A, sino que hace un gran esfuerzo para, además de su rutina laboral diaria, desempeñarse como profesor de danza folklórica.

"Trato de aprovechar el tiempo al máximo. También estoy a cargo, desde hace más de dos años, de la Escuela de Bochas del club La Armonía, institución de la que me siento parte por todo el apoyo que me brindan los dirigentes y porque me hacen sentir realmente bien", señaló Labastié, quien estuvo en Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15.

"Estar entre los cuatro mejores ya es un mérito, pero la ilusión de ir por más siempre está presente. No toca jugar en cancha de Olimpia, una cancha que nos dio lindas satisfacciones. Hemos ganado el partido que jugamos este año y también lo hicimos el año pasado. Pero todos los partidos son distintos y ellos tienen jugadores de un nivel superlativo", señaló.

"Pocas veces se ha visto una liga tan competitiva como la que hay este año. Cada equipo tiene una figura o un jugador determinante y el haber clasificado en segunda posición en la fase regular es por demás satisfactorio", remarcó Labastié.

Mirá la nota completa haciendo clic en el video: