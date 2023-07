Escenario político: río revuelto en Juntos, ¿ganancia de algún pescador?

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Se despejó la última incógnita relevante para el tablero electoral de Bahía Blanca: finalmente la radical Elisa Quartucci no tendrá boleta para competir por la intendencia. Según denunció, por una confabulación entre la Coalición Cívica de Andrés de Leo y el precandidato a gobernador larretista Diego Santilli.

De Leo es uno de los dos precandidatos a intendente de Juntos por el Cambio, en su caso por la línea de Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, mientras que por el lado de Patricia Bullrich competirá Nidia Moirano.

Quartucci apuntó directamente al lilito, al señalar que resulta el gran beneficiado por su ausencia. Más allá de si el senador provincial intervino o no en el rechazo a la lista de la exfuncionaria, es cierto que si hubiera dos postulantes larretistas se dividiría el voto de ese sector regalando la interna a Moirano.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por supuesto, De Leo niega cualquier participación en este bloqueo. En su entorno se apuran a aclarar que esa boleta habría corrido si hubiera contado con el respaldo real de la cúpula nacional de la UCR, encabezada por el vice de Larreta, Gerardo Morales. Y agregan que es un contrasentido que Quartucci le haya tirado los dardos a Santilli sin pegarle al principal socio político del Colo y Morales, el propio Larreta. Todo un rompecabezas.

El manto de sospechas también alcanzó al presidente del comité local de la UCR, Pablo Daguerre, quien participó de la inclusión de sus correligionarios Silvina Cabirón y Juan Cruz Lissarrague en la lista de Moirano y, de acuerdo con algunos mal pensados, no habría transpirado la camiseta para defender la propuesta puramente radical.

Ayer Daguerre explicó en LU2 que ya no son los partidos políticos los que presentan listas en las PASO sino las corrientes internas.

"En Juntos por el Cambio de la Provincia se conformaron dos corrientes: una denominada 'Falta Menos' que acompaña a Rodríguez Larreta y lleva a Santilli de precandidato a gobernador y la otra es 'La Fuerza del Cambio' que va con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. Quartucci presentó su lista en el ámbito de 'Falta Menos', que por algún motivo decidió no habilitarla para competir en las PASO. En todo caso esa corriente interna debería explicar los motivos", manifestó.

Más allá de los entresijos, la explicación central es obvia. Hubo una decisión política del larretismo de darle solo aire a De Leo, quien evidentemente hace valer sus contactos como único dirigente de la región que forma parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

Para más datos, Quartucci no aceptó la oferta final de ir en el tercer lugar de la nómina de concejales del actual senador. "No nos vendemos por un carguito", rotundizó. En situación similar, en la otra vereda, Emiliano Alvarez Porte sí acordó el casillero 3 en la lista de Moirano al ver cómo se iba ahogando su postulación a intendente.

Con los hechos consumados, la pregunta que sigue es de qué modo impactará este río revuelto de cara a las urnas. Los ruidos internos en el radicalismo y un cierre de listas que no satisfizo al Pro (no lograron el 1-2 en la lista de concejales de Moirano sino solo el 1 y, para colmo, no cuentan con candidatos en lugares a salir para el Senado bonaerense) complejizan el tránsito hacia el 13 de agosto.

Es la primera vez que Cambiemos irá a internas competitivas a nivel local y, aunque la relación entre Moirano y De Leo es buena, los dos harán todo para ganar. Para hacerlo vienen usando argumentos de campaña similares, vinculados con la necesidad de planificación en la gestión municipal, una forma curiosa de plantarse frente a la administración saliente de Héctor Gay, ya que lo describen casi como un improvisador pese a que no dejan de ser precandidatos oficialistas. Moirano es la jefa del espacio que incluye a Gay y, De Leo, el jefe de varios funcionarios actuales, algunos de los cuales están en su lista de concejales, por caso el delegado en Villa Rosas, Luis Tonin, y la directora general de Acción Social, Marisa Pignatelli.

A propósito, tras escuchar las críticas del senador y su ladera Fabiana Ungaro por la situación social en la zona sur de la ciudad, un alto mando del Pro ironizaba: "Que se quejen con Tonin y Pignatelli, que los pusieron en ese sector para resolver problemas".

A medida que se acerque agosto las diferencias podrían ir en aumento, lo cual es el máximo deseo de sus oponentes, ya que si la interna de Juntos se va de cauce crecen las chances de la oposición, en especial de Federico Susbielles.

El justicialismo, ahora Unión por la Patria, viene trabajando meticulosamente en los armados, los discursos y las poses para mostrarse como una alternativa seria y profesional. La suavidad del aterrizaje en el cierre de listas y la presentación de este lunes de sus candidatos al mejor estilo Pro demuestran que están atentos a la estética que demanda el electorado local.

El discurso es cuidado, la diferenciación con la gestión Gay es marcada pero poco belicosa, y se espera la presentación paulatina de un programa de propuestas dividido en áreas, de la mano de especialistas de cada rubro. Es la imagen de un peronismo pulcro, engominado.

Sin embargo, con todo lo meritorio del esfuerzo, siempre el muro a escalar será la pulsión anti K del bahiense medio.

Muchos se preguntan si esta vez será la hora de Susbielles. Depende de algo que no es un descubrimiento: un fuerte corte de boleta a su favor. Es decir, que mucha gente que vote a Larreta, Bullrich, Javier Milei o algún otro precandidato a presidente, no le guste su oferta local y se incline por el titular del Puerto.

Toda proyección lógica indica que la lista municipal de JxC perderá votos respecto de la nacional, como viene ocurriendo desde 2015; y que "Chubi" estará por encima de su punta de boleta, tal como sucedió en 2019. El problema es que la diferencia de sellos ha sido tan grande en estos años que precisará una catarata de cortes, quizás 12 puntos o más.

De todos modos, en ese campamento confían que es posible. Ven como muy malos candidatos a ambos contendientes de Juntos por el Cambio y suponen que el mileísmo, a la larga, se desinflará y no será una real amenaza.

Como en toda competencia, se trata de potenciar virtudes y disimular puntos débiles. ¿Cuáles son algunas posibles nubes en el horizonte? Una campaña que abunde en visitas poco agradables para el paladar bahiense. Por ejemplo, no sería una gran idea volver a traer a Máximo Kirchner a un acto de lanzamiento como en 2021. Ni siquiera a Axel Kicillof.

A su vez, tendrán que minimizar los coletazos de la configuración nacional de UxP. Al parecer, por disposición de cúpula, tanto Susbielles como sus adversarios internos Sebastián Mas y Leandro Nievas irán en dos listas sábana cada uno el 13 de agosto. En la primera con Sergio Massa al tope y en la otra con el también precandidato presidencial Juan Grabois.

Los equipos de Moirano y De Leo ya están con la servilleta al cuello esperando esa boleta con Grabois para blandirla en la campaña agitando el fantasma del kirchnerismo "incivilizado". Encima, el dirigente social eligió de vice a Paula Abal Medina, hija de Juan Manuel, coordinador del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en los 70. Se trata del autor de un muy recomendable libro, "Conocer a Perón", y es el Abal Medina no montonero. Pero cómo explicar esto último al elector bienpensante de una ciudad como la nuestra. Muy difícil.

Hablando de pensar bien o mal, también hay ruidos en el tercer espacio competitivo de este año, el que lidera Milei. En estos días volvió a discutirse el presunto cobro a sus candidatos provinciales y distritales para que puedan ostentar la franquicia de La Libertad Avanza.

El economista sentó posición en Twitter: "A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran", dijo.

Y redobló: "DELIRIO ARGENTO ¿Quieren hablar de financiamiento? ¿Cómo se financian los demás? ¿Cómo se financia Larreta? ¿Cómo se financia Bullrich? ¿Cómo se financia Massa? ¿De dónde sacan la plata? ¿Cuánto gastan? ¿Tenés esa información? ¿No sería bueno que averigüen ustedes los periodistas? ¿O prefieren seguir cuestionando al único que hace las cosas distintas? ¿A los únicos que ponemos la propia?".

Cabe la pregunta: ¿Y en Bahía? ¿Cómo se manejó la candidatura de Oscar Liberman? Todas las versiones coinciden: lo fue a buscar otro economista, Darío Epstein, integrado en los últimos meses a La Libertad Avanza y de muy buen vínculo con el bahiense.

Tras una reunión en Buenos Aires de ambos con los armadores nacional y provincial del líder libertario, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, se profundizaron las charlas hasta llegar a un acuerdo. Según se explicó a La Nueva., nadie le pidió al ahora candidato local que compre la candidatura sino que estaban interesados en su perfil porque matchea bien con Milei.

Eso sí, para bancar la campaña los liberales locales diseñaron un sistema tipo cooperativa porque tampoco les bajan recursos como en las grandes coaliciones. "Se queda el que viene a poner".

En breve deberían empezar a circular las fotos del tándem Liberman - Milei, tomadas la semana pasada, entre otras acciones para intensificar el proceso proselitista. La aspiración de LLA es convertirse en la sorpresa de estos comicios, forzando un escenario de tercios en agosto que los deje competitivos de cara a octubre.

Discurso explosivo no les va a faltar. Liberman está a punto de empezar a mostrar sus cartas.