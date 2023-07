"Vamos a volver a Bahía con una solución", aseguró Perrone

Luego de reunirse con los padres autoconvocados en reclamo por los paros en las escuelas bahienses, el director provincial de Consejos Escolares, Alejandro Perrone, se comprometió a trabajar "para garantizar que los chicos estén adentro de la escuela".

Ante el pedido de una solución de lo que llamaron un "posible uso excesivo" de las medidas de fuerza, el funcionario respondió: "No sé si la medida fue excesiva o realmente alguien no los escuchó, pero eso ya pasó. Ya escuchamos a quienes tenían cosas para decir y nos comprometimos con esos trabajadores para que eso no vuelva a suceder".

Además, afirmó que se trata de un caso puntual que se está dando en Bahía Blanca y no en toda la provincia, y que, por esa razón, se había decidido convocar a una reunión para encontrar soluciones que pudieran responder a la situación.

En cuanto al petitorio presentado por los autoconvocados, el funcionario concluyó que no solo volverá a la ciudad con una solución sino que, además, piensa mantenerse en contacto con los padres y con el CE.

En cuanto al reclamo sobre el deterioro de la infraestructura, Perrone aseguró que en la Provincia "hubo una decisión política de continuar invirtiendo más que nunca en infraestructura". Al respecto, agregó que durante 2023 ya se destinó alrededor de 7.000 millones de pesos.

Aclaró que, además, se encontraba trabajando con el Consejo Escolar local para acelerar el proceso para que las inversiones lleguen a las escuelas sin ningún tipo de trabas.

Respecto de la posibilidad de algunas familias decidan migrar hacia una institución de educación privada, el funcionario provincial aseguró que hay que analizar "si eso tiene que ver con la calidad educativa o con el compromiso de tener el derecho a la educación".

"Eso es lo que nos preocupa", sostuvo.

Por último, destacó que su viaje a Bahía Blanca no tenía como objeto decir que no hay ningún problema.

"Por supuesto que hay conflictos. Pero no está todo mal, en un balance general, hay bastantes cosas que están bien ordenadas y hay que resolver temas puntuales", finalizó.