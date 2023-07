De película: busca la libertad un ‘‘Tractorcito” que pasó por Bahía

A 3 meses de cumplir 62 años, y con la mitad de su vida entre rejas, Daniel Agustín Cabrera, un delincuente que dejó su huella en nuestra ciudad, busca salir de la cárcel pero hasta ahora sin éxito.

"Tractorcito", como se lo conoce popularmente, es un experto en fugas y robos de bancos y blindados, que purga una pena unificada a 27 años de prisión (fijada en 2014) por una sumatoria de condenas, entre ellas dos impuestas en Bahía Blanca.

Mientras pasa sus horas entre trabajo, lectura y estudio en la Unidad N° 19 de Ezeiza, del Servicio Penitenciario Federal, en las últimas horas -como lo había hecho en 2020- volvió a pedir la libertad pero otra vez se la negaron.

La jueza María Claudia Morgese Martín, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Martín, a cuya disposición está "Tractorcito", le negó la libertad asistida pedida por su defensa, aunque sí reconoció su vocación por capacitarse.

Cabrera aprendió a leer y escribir a los 25 años en la cárcel de Sierra Chica. Terminó la primaria y la secundaria intramuros y finalizó cursos de capacitación de Instalador de Circuitos Eléctricos (en 2005), de Operador de PC (2006), de Chapista de Automotores (2015), de Filosofía y Radio (2019), de Auxiliar de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias (2019) y Práctico en Serigrafía (2022).

También participó del seminario Técnicas Respiratorias, Capacitación y Crecimiento Personal y en el segundo cuatrimestre de 2022 cursó Introducción al Pensamiento Científico y Psicología del CBU de la carrera de Abogacía en la UBA.

La defensa de "Tractorcito" pidió 20 meses de reducción por estímulo educativo, el máximo previsto por la ley 24.660, luego de plantear que tiene conducta ejemplar 10 y concepto muy bueno 8, que no cuenta con sanciones disciplinarias y presenta un pronóstico de reinserción favorable.

La Asociación Mutual Sentimiento, en la avenida Lacroze 4181 de CABA, ofreció alojarlo.

Ofreció fijar domicilio en la Asociación Mutual Sentimiento, ubicada en avenida Lacroze 4181 de la Ciudad de Buenos Aires, con referente de contención a Graciela Draguicevich, presidente del consejo directivo de esa entidad, que brinda un acompañamiento integral a personas en conflicto con la ley penal a través de tallares, huertas y capacitaciones educativas.

Desde el Servicio Penitenciario Federal se informó que el interno tiene buena convivencia y apego a las normas, que desde hace un año se desempeña en el taller de quesería de la unidad y que, desde el punto de vista médico, niega antecedentes de consumo desde su adolescencia (está emocionalmente compensado y no recibe medicación psiquiátrica).

El tribunal rechazó el pedido de libertad asistida, porque se otorga 6 meses antes del agotamiento de la pena (y solo puede denegarse cuando la salida constituya un grave riesgo para sí o la sociedad), que en el caso de Cabrera está previsto para el 16 de julio de 2025.

Sí estimó procedente reducir la sanción en 12 meses, a partir de los logros académicos, y recién en los primeros días de 2025 podría obtener alguna salida temporaria.

Tracción a delito

"Tractorcito" nació en un hospital de Los Polvorines el 17 de octubre de 1961. De niño vivió de manera muy humilde en Don Torcuato, sufrió abandono paterno y el maltrato de la nueva pareja de su madre lo llevó a la calle antes de la adolescencia. Así llegaron las malas juntas.

Su relación con el delito es de casi toda la vida. A los 13 o 14 fue torturado por el exsubcomisario Luis Abelardo Patti, según admitió tiempo después. Y a los 25 había recibido su primera condena (a 12 años de cárcel), por un robo con armas en la Capital.

Desde los '80 su vínculo con las rejas fue inquebrantable. Entradas y salidas. Robos, detenciones y fugas.

Esa vertiginosa vida -que incluyó la conexión con la banda de otro renombrado delincuente, Luis "El Gordo" Valor- lo trajo a Bahía sobre fines de 2000, cuando era "el enemigo público número uno" del país, tras escaparse del Departamento Central de la Policía Federal junto con dos paraguayos -Ficencio Vega Barrios y Luis Alberto Rojas- acusados, nada menos, que del magnicidio del vicepresidente de su país, Luis María Argaña.

En nuestra ciudad organizó un golpe comando a la entonces sucursal del banco Balcarce (hoy Industrial), en San Martín y Las Heras, donde un grupo de asaltantes redujo a más de 100 personas -entre empleados y clientes- y se llevó 80 mil pesos/dólares.

Sin embargo no llegó muy lejos, porque lo capturaron cuando buscaba refugio en el funcional que había alquilado en Lamadrid al 200.

"Sé cuando me toca perder", dijo Cabrera tras su captura en Bahía.

"Sé cuando me toca perder. Soy un profesional y los felicito, atraparon a 'Tractorcito'", dicen que confesó.

Tras esa resonante captura en Bahía, Cabrera declaró que aquella fuga de la Federal había sido resultado de una operación política que buscaba desestabilizar al gobierno del presidente Fernando De la Rúa, que iba a caer un año después tras la recordada y lamentable crisis de diciembre de 2001.

A esa altura era llamado "El rey de las fugas", porque ya se había escapado dos veces del penal de Villa Devoto (1994 y 1998) y una de la cárcel de Ezeiza (2008), cuando no regresó de una salida transitoria.

Por el asalto a la sucursal bancaria local, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía le impuso 11 años de prisión y también en nuestro medio, pero de parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, recibió otra sanción por adulteración de documento público. Andar con DNI falso fue una constante en su vida.

Esas dos condenas engrosaron la sentencia única a 27 años de cárcel que hoy todavía purga en Ezeiza.

"Tractorcito" formó pareja varias veces -hoy está soltero-, tiene 5 hijos y hasta un nieto.

Busca la libertad para afianzar vínculos con varios de ellos, en una etapa de la vida que, posiblemente, lo muestre con una baja en la intensidad, los riesgos y las transgresiones. El tiempo será testigo.

El día que pidió perdón

Exposición. En julio de 2006, durante una exposición de pinturas realizadas por presos y organizada por la agrupación Artistas entre Rejas, Cabrera pidió perdón por los delitos cometidos.

Apodo. "Quiero dejar de ser 'Tractorcito' y empezar a ser Daniel Agustín Cabrera; espero que la Justicia me deje y espero que me lo permita la sociedad", dijo, mientras exhibía carteles con las palabras perdón y amor.

Inseguridad. "No creo que la inseguridad termine condenando a 50 años de cárcel a los que cometan un robo, ni aplicando la pena de muerte que es contraria a lo que dice la Constitución. Para que no haya ladrones como era yo, no tiene que haber chicos de la calle. Tiene que haber educación, salud, trabajo", declaró.