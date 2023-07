Fefo Ruiz: "¡Te juro que lo vi a Beto!", aseguró; Willie Scott: "No hay palabras", dijo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Las luces del Casanova se apagaron y algunos rayos de luz salieron por el túnel, detrás de la mesa de control. Apareció un robot gigante. Y ahí, encolumnados, los jugadores que iban a participar del “Partido de las glorias” comenzaron a pisar el parquet. No se veía mucho, sólo se escuchaba el relato de la historia. Hasta que, al final asomaron Willie Scott y Wilfredo Ruiz, dos jugadores referentes de los primeros años de Liga Nacional de Estudiantes.

Ellos eran, en parte, los más esperados por el público.

Todos querían volver a verlos en acción. Y, a pesar de las limitaciones físicas, ambos mostraron total predisposición.

Jugaron un rato, saludaron, se sacaron fotos y, por momentos, a muchos los hicieron retroceder en el tiempo, imaginar que se trataba de un clásico ante Olimpo, un playoffs con Pacífico, alguna noche encendida de Fefo y cargada de magia de Willie.

Claro que ellos mismos también revivieron momentos únicos entre tanto afecto y reconocimiento.

“Fue impresionante el cariño de la gente –resaltó el uruguayo- estuvo todo realmente muy emotivo; son los mimos al alma que no tienen precio. ¡Y yo dudaba en venir! Cometí un gran acierto en haber venido y disfrutado con toda esta gente maravillosa”.

Verónica Cabrera y Fefo.

—¿Cuántas imágenes se te vinieron de otros tiempos?

—Mil veces se me vinieron imágenes. Pero hubo una en particular: estaba en el banco, antes de empezar y se me acercó Verónica a decirme que era la hija de Cabrera, me tocó muchísimo.

—Ahí lo viste a Beto.

—¡Te juro que lo vi a Beto! Debo agradecerle a Beto que me trajo, porque era otra época... La verdad que no hay palabras.

La presentación de Willie.

El que pasó más tiempo en la ciudad fue Willie Scott, participando del campus Navallo-Agulló organizado en conjunto con Estudiantes. El inolvidable base tuvo una semana sumamente cargada de actividad en cancha y desde lo emocional.

“Lo que pasó hoy lo voy a recordar toda mi vida, no puedo olvidarme nunca más. Es una cosa increíble. Cuando vine por primera vez acá tenía 25 años y quería jugar, pero no sabía que la gente era así”, admitió Willie.

Willie desafía a Richotti y Barga.

Limitadísimo por la lesión en una rodilla y con sus 62 años, igual intentó darle algún toque de magia.

“La pasé 10 puntos y, además, la metí”, bromeó, a propósito del triple que metió para darle 3 de luz a Estudiantes, restando 2m50, más allá de la derrota final.

Eso, en definitiva, es lo que menos cuenta.

“Estuve a punto de llorar. No hay palabras para todo esto. Por eso quiero volver. Si hay algún puesto de trabajo para mí, vuelvo como entrenador y, sino, volveré igual, como los hice siempre”, aclaró.

La entrega de las camisetas. Recibe Marcelo Frattura, del Museo.

Antes de irse, le entregaron al Museo del Deporte sus camisetas de Estudiantes: la 4 y la 14.

¡Que se repita! Willie y Fefo son parte de la historia del básquetbol bahiense.