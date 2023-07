"El bol... del hijo de Osvaldo...". Un error en el destinatario hizo que una conversación explotara en redes sociales y fuera blanco de varias reacciones.

La búsqueda de viviendas en alquilar en la actualidad suele ser una problemática por los altos precios y la poca oferta. Pero algo inusual es que el dueño del inmueble insulte por WhatsApp al potencial inquilino, y eso sucedió en un insólito chat que se volvió viral en las últimas horas.

Un joven compartió una captura de pantalla de la conversación en Twitter y el posteo se volvió viral. "Un amigo mando un mensaje para consultar por un alquiler. Probablemente nada me vuelva a causar tanto hasta que termine el año", escribió el usuario @JoeTolosa junto a la imagen en cuestión.

En el chat se observa cómo su amigo, cuyo nombre está oculto en la imagen, contacta a una mujer por WhatsApp a quien se dirige como "Lili" y le consulta por el departamento que tenía en alquiler. "Soy el hijo de Osvaldo. Le pedí tu número a mi viejo para saber si existía la posibilidad de alquilar el departamento", escribe el joven.

"Está alquilado muy bien. Este año y el próximo es posible que también", es la respuesta inmediata de la mujer.

Sin embargo, una hora más tarde, se ve un nuevo e inesperado mensaje de parte de Lili: "El bol... del hijo de Osvaldo me llamó para el depto. Le respondí que está alquilado por dos años así no me jode porque a esos ratas nunca más".

Los usuarios en Twitter no tardaron de reaccionar ante la desafortunada respuesta, comentando situaciones similares o manifestando su apoyo a "el hijo de Osvaldo". Incluso, hubo quienes quisieron saber cómo continuaba la historia.

El autor del tuit compartió luego la respuesta de su amigo, que en una serie de mensajes le manifestó su enojo por sus dichos. "Ahora me queda claro el tipo de persona que sos. No somos ratas, no estamos llenos de plata como otras personas, y si te pareció poco lo que ofrecimos en su momento, podríamos haberlo charlado. Me parece que la rata serás vos que te importa solo la plata".

Ante la contestación, y al advertir su equivocación, la mujer simplemente bloqueó el contacto del joven, sin brindar una nueva respuesta, según aclaró el autor del tuit.