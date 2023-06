Barrio San Miguel: ingresaron a una casa y robaron una costosa moto

Al menos dos jóvenes delincuentes robaron en las últimas horas una costosa motocicleta del interior de una vivienda del barrio San Miguel.

El hecho se produjo en la zona de calle D´orbigny al 4.200, donde reside Claudio Schmidt, quien fue despojado de su rodado marca Honda Falcon 400cc., color gris plata, patente 641-KLM.

"Fue la madrugada del martes y actuaron aprovechando que había mucho viento, ya que acá uno se acostumbra un poco a los ruidos. La moto estaba en una cochera semicubierta que tengo dentro del patio, que además está cerrado con paredones de unos dos metros de altura", dijo el hombre al servicio informativo de LU2.

Agregó que "cuando me levanté a la mañana la moto no estaba. No entendía nada y hasta pensé que la podía haber llevado alguno de los chicos, pero me hubieran avisado. Después de eso hice la denuncia y luego vinieron efectivos de la DDI que levantaron cámaras de seguridad de los vecinos. Pudieron ver que a eso de las 3 de la mañana tomaron a dos personas, de contextura chica, que tenían la moto".

Schmidt explicó que los ladrones treparon el paredón y posteriormente sacaron el vehículo por una puerta doble que solamente se abre desde el interior de la propiedad.

"Tengo un perro boxer que es guardián, pero no sé si por el viento no lo escuchamos o le dieron algo".

También consideró posible que los sujetos hayan realizado inteligencia previa en el lugar.

Comentó que la moto tiene un valor comercial de unos 3 millones de pesos.

"Hay muy pocas en Bahía, dos o tres unidades, ya que es una línea que se dejó de fabricar. Yo soy motoviajero y no la uso frecuentemente, pero por la actividad conozco mucha gente y a través de las redes sociales la noticia del robo llegó a todas partes".