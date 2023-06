Momento Literario en "Gente de palabra"

Cuando tenía cinco años, una de mis hijas comenzó a preguntarme si todos vemos lo mismo. En un principio, parecía fácil de responder, pero acá estoy, varios años después, intentando descubrir una respuesta acertada para el interrogante. Porque claro, después del "sí", o del "no", vendría su repregunta: ¿Por qué?

Para los ojos de Pablo Bernasconi, este ilustrador y diseñador gráfico argentino, mirar el mundo y ser parte de él se convierte en collage en cada una de sus obras. Inspirado por la frase "Dame un punto de apoyo y moveré el mundo", de Arquímides, Bernasconi le da forma a palabras como "paciencia", "rumbo", "deseo", "equilibrio", "voluntad", entre otras. Con cada una de ellas, se va tejiendo una gran metáfora en donde las ilustraciones más particulares invitan a la reflexión.

La unión, el trabajo colectivo, la idea de que todos necesitamos un punto de apoyo, que no es ni más ni menos que el otro, se convierte en el concepto matriz del libro.

Y así comienza eso de observar las cosas de otra forma, animarnos a construir nuestra mirada con la mirada del otro, para lograr el cambio que el mundo nos pide.

"Es tan lindo este mundo. Un poco roto y complicado, también. Allá hay una persona que dice que puede arreglarlo. Pero no puede. Allá hay otra que dice que la dejen, que ella se encarga. Pero tampoco puede. Solas no pueden. Juntas no quieren. Quizá no haya una sola solución. Quizá dependa del acuerdo de muchos. ¿Es imposible? Si. ¿Es posible? También. Nadie dijo que sea fácil".

