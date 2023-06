L-Gante negó los cargos en su contra y permanecerá detenido

El cantante L-Gante continuará detenido luego de declarar en la Fiscalía N°9 de General Rodríguez por la causa que enfrenta por privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de arma de fuego. Según declaró, aseguró que los denunciantes se subieron a su vehículo por voluntad propia aunque se negó a responder preguntas.

Según la información, los abogados del artista pidieron una serie de medidas para continuar el proceso: “Si bien no se sabe en detalle, podemos adelantar que podría tratarse de una excarcelación extraordinaria, es decir, que continúe el proceso bajo libertad; o una morigeración, que es permanecer en libertad con una tobillera o dispositivo que le permita garantizar que no se va a mover del lugar en el que está y no entorpecerá la causa”, se indicó.

Por lo pronto, el músico -que declaró durante una hora y media- quedará detenido en la DDI de Quilmes. Mientras tanto, la fiscalía tiene 30 días para pedir la prisión preventiva y será el juez de garantía quien deberá resolver los delitos de privación ilegítima de la libertad y las amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante su declaración, L-Gante aseguró que lo están usando políticamente; que la marihuana secuestrada no es de él; contó que el denunciante se subió voluntariamente al auto y explicó que conoce a la víctima porque son vecinos del barrio; reconoció estar arriba del auto y volver a General Rodríguez; comentó que lo trataron bien en todo momento. En la audiencia, contó con dos abogados y hubo un contrapunto porque la madre quería que haya otro abogado que no sea Alejandro Cipolla, debido a la relación del letrado con los medios.

Por su parte, Cipolla -abogado de L-Gante- dijo que se va a pedir "una nueva testimonial, porque creemos que la declaración de una de las denunciantes (Rosa) pudo haber estado coaccionada”.

En cuanto a la causa que enfrenta el músico por privación de la libertad y amenazas con arma de fuego, aseguró que las dos personas que lo denunciaron son conocidas del músico.

“Lo llamativo es que si a vos te llevan a un familiar a la fuerza, ¿no llamás al 911? Acá eso no sucedió -aseguró-. Para mí hay una motivación económica, porque de otra manera no se entiende”.

Qué ocurrió

El martes, efectivos de la Bonaerense detuvieron a Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, en el lujoso country Banco Provincia, acusado de amenazar con un arma y de privar de la libertad a un joven con el cual tenía una enemistad. El cantante de cumbia está imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma, amenazas simples y tenencia ilegítima de arma de fuego. Fue por un episodio ocurrido en mayo, a la salida de un boliche.

De acuerdo a la denuncia efectuada el viernes por un joven de 30 años en la DDI de Moreno, el músico lo habría amenazado a punta de pistola, luego lo sacó del local bailable bajo intimidación y lo subió a un auto. (con información de TN)