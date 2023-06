Fracasó una nueva reunión paritaria y el martes no habría colectivos

Fracasó esta tarde una nueva reunión paritaria entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la UTA y el gremio amenazó con ir a un paro total de actividades el próximo martes 13, por lo que no funcionarían los colectivos de corta y media distancia.

Desde UTA Bahía Blanca le confirmaron esta noche a La Nueva. que se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 17:30 y que, al igual que en las dos ocasiones anteriores, van a plegarse a la medida de fuerza que decida el gremio a nivel nacional.

En el encuentro la conducción del sindicato advirtió a las autoridades que no vuelvan a dictar la conciliación obligatoria, como pasó a mediados de mayo. La prórroga de esa conciliación se vence justamente el lunes que viene.

"No esperaremos un minuto más a nadie, no nos va a importar lo que vayan a disponer los funcionarios. Si para el lunes no recibimos una respuesta salarial conforme al pedido formulado en la audiencia anterior, se realizará un paro general del transporte de pasajeros de corta y media distancia en todo el país por 24 horas a partir de las 00 del día martes 13", indicó la UTA en la reunión.

"Nos desafían y nos obligan a realizar la medida de fuerza por nuestro salario", agregaron, según consta en el acta del encuentro con los funcionarios, que llevaron adelante este jueves.