El último proyecto que desarrolla Kevin Costner tendrá algo más que el tiempo que le dedique, pues según se ha conocido el actor invertirá una fuerte suma de dinero para la producción de "Horizon". Se trata de una de las cuatro cintas inspiradas en la expansión del oeste estadounidense, antes y después de la Guerra Civil.

Otro de los datos que se ha conocido de esta producción es que serán cuatro filmes independientes, pero al mismo tiempo interconectados con historias, que tendrían una duración de 165 minutos, aproximadamente. La saga, cuya historia tendrá un desarrollo de 15 años en la trama, girará en torno a los colonos en el asentamiento de la frontera occidental de los Estados Unidos.

Sin lugar a duda, es uno de los proyectos más ambiciosos de Costner desde que presentó "Bailando con lobos", lo que logró que se llevara consigo siete premios Óscar de la Academia entre los que se encontraban Mejor Película y Mejor Director.

Según reportó Deadline, el actor habría hipotecado su casa por cerca de 100 millones de dólares, en un proyecto que lleva más de 30 años de producción. “He hipotecado 10 acres sobre el agua en Santa Bárbara donde iba a construir mi última casa”, aseguró en entrevista con el medio antes citado y agregó que “lo hice sin pensar”.

Por otra parte, también dijo que era probable que hubiese puesto a su contador con “los pelos de punta” cuando se le ocurrió la idea de hipotecar la propiedad, pero aclaró que todo lo hace porque “es mi vida y creo en la idea, y en la historia”.

Cabe resaltar que, en 2022 se conoció que el proyecto contará con la participación de 170 personajes, todos con diálogo propio según indicó el actor en entrevista con un medio de comunicación.

Pero esta no ha sido la única locura que ha cometido Costner en lo que se refiere a producciones cinematográficas. Pasaba 1993, una de las épocas más estables de su vida al igual que su matrimonio, además, como actor era uno de los más destacados, puesto que la mayoría de productores lo tenían entre sus listas a ser llamados y depositaron su confianza con un cheque al portador los más de 60 millones de dólares.

El actor soñaba con encarnar a un héroe de acción, papel que por aquel año todavía no había conseguido interpretar, por lo que se interesó en la historia de un hombre que era mitad humano, mitad pez. Universal Studios era el dueño de la historia cuando a Costner se le ocurrió la idea de protagonizarla, por lo que los productores no solo no se negaron, sino que lo contrataron por 14 millones de dólares.

Quien podría pensar que este sería el dolor de cabeza más grande para el intérprete de producciones como "Robin Hood", "Los Intocables" y "El Guardaespaldas". Pues bien, no fue sino hasta finales de 1993, en octubre, cuando comenzaron las filmaciones y se encontraron con el primer inconveniente, la construcción de una ciudad flotante que pesaba más de una tonelada, para lo que se utilizó todo el acero de la isla de Hawái, donde se llevaban a cabo las grabaciones.

Al percatarse de que esto no alcanzaba para dicha construcción, debieron traer más de los Estados Unidos, en aviones tipo Boeing 747, para los que la pista de aterrizaje no contaba con la longitud suficiente y el estudio debió pagar su ampliación.

Sumado a esto, tuvieron problemas con el clima por cuenta de dos huracanes que acabaron con la decoración, el mar picado, el calor que sofocaba, entre otros problemas con la producción y las exigencias de Costner.

Es así, como Waterworld es considerada una de las películas que por poco hunde la carrera de Kevin Costner en la industria del cine, lo que le costó tiempo al actor para volver a recuperar la confianza de los productores. (Infobae)