"Mauricio (Macri) tiene un lado claro y un lado oscuro, y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio", aseguró este domingo la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa 'Lilita' Carrió, durante una entrevista televisiva.

Consultada acerca de la posibilidad de incorporar al peronista Juan Schiaretti a la alianza de Juntos por el Cambio, Carrió señaló: “Yo no hago estrategia política a través de los medios. Pero te voy a decir, yo estoy por la igualdad y la amplitud. Yo no voy a ir a discutir este tema, la CC tiene su presidente para eso, pero yo no puedo sentarme a discutir con un puntero menor que hoy preside el PRO, como lo es (el diputado nacional por Santa Fe, Federico) Angelini, que es íntimo amigo y socio de (el ex gobernador santafesino, Antonio) Bonfatti”.

“Sé que se viene un año negro para la Argentina", continuó Carrió en diálogo con TN, y expresó que ante ello Juntos tiene que "ir a una alianza mayor". Por eso, reconoció: "Hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar".

"Además este era el criterio de Macri. Ahora, voy a decir algo de Mauricio que quizá no le guste a parte de la sociedad. Yo lo conozco mucho cuando él estuvo solo, la que estuvo a su lado fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro y su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio, a tal punto que (Sebastián) Etchevehere es el candidato de (Javier) Milei en Entre Ríos. ¿Más pruebas?”.

Ante la repregunta, Carrió continuó: “Es que así lo hizo Alfonsín. Todos los expresidentes sienten que, si ellos no pueden ser, el otro que puede, pierda. Y de ahí es que va a haber una candidatura mía para unir en la amplitud".

"Yo no te puedo decir que estoy contenta con todos los principistas de Juntos por el Cambio. El Pro, que es el que está generando todo este conflicto, tiene que reunir a su Junta y decidir. Porque la apertura con Schiaretti la propuso siempre Mauricio Macri y él me llamaba, por ejemplo, por (José Luis) Espert y ahora no. ¿Qué quiere, que pierda Patricia (Bullrich)?", dijo.

Acto seguido, la referente de JxC se preguntó si, en caso de que Bullrich gane al interna en las PASO, "¿será Macri la Cristina Kirchner de Patricia? Lo que digo es, Mauricio está haciendo daño, que pare, garanticemos la unidad".

Sobre la posibilidad de un quiebre en Juntos, Carrió contestó: "No, porque dos tercios estamos de acuerdo. Lo que tiene que haber es una reunión de la Junta del PRO, que es el partido que tiene conflictos y es el partido que nos llevó a este desastre".

Además se refirió a las elecciones en Santa Fe y a por qué la Coalición Cívica va por fuera del Frente de Frentes, con candidatos propios.

“Le advertí a Carolina Losada que la iban a usar los políticos vinculados al narco y eso ya está pasando. Por eso en Santa Fe me abrí del Frente de Frentes y vamos a ir con candidatos propios a Gobernador y a diputados. Yo pedí que no estuviéramos en una alianza donde estuviera Bonfatti, al que acuso de complicidad con el narcotráfico, y no de ahora. Yo desconfío de los Senadores de Santa Fe, de los del Pro, de los de la UCR, de todos, porque tienen connivencia con el narcotráfico”, cerró. (Con información de NA)