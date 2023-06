Valentino Torres le sopló el triunfo al Globo con notables atajadas

Fue una tarde casi perfecta la de Valentino Torres. Es que el arquero de Liniers descolló en el empate como local ante Huracán 1 a 1.

Valen privó al Globo de los tres puntos y de obtener el 1 por anticipado de cara a los playoffs.

El ex Sporting se lució con notables intervenciones, sobre todo ante definiciones de Brian Scalco, quien incluso lo felicitó.

"Nos descuidamos en una pelota parada y después no pudimos mantener todo lo bueno que hicimos en el primer tiempo. De cualquier manera, el punto sirve, pero después de asegurar la clasificación queríamos ganar los seis puntos en juego. Defendimos bien y no perdimos en nuestra cancha, que también es importante", dijo el joven golero albinegro.

"Por momentos, mostramos tranquilidad para mover la pelota, algo que nos venía costando en otros partidos. Otras veces, en la desesperación por ir a buscar el partido, fuimos para adelante sin pensar. Hoy (por ayer) tratamos de cuidar más la pelota y se reflejó en las situaciones que creamos. Creo que es el camino a seguir en los próximos partidos que serán decisivos", añadió Valen.

--Tuviste varias atajadas notables. ¿Cuál fue la más complicada?

--Es verdad. La más difícil fue la que me agarró a contrapierna en el remate de Brian (por Scalco). Se me vino a la cabeza el gol que me convirtió Villa Mitre, que fue muy parecida, pero esta vez tuve la fortuna de sacar esa mano que sirvió para el equipo no pierda.

--Incluso, Brian te felicitó.

--Me dijo que le dejara hacer un gol, ja, ja. Es un crack, tengo muy buena relación y siempre hablamos.

--¿Se van a volver a cruzar?

--Y... es una de las posibilidades por cómo estamos en la tabla. Pero nosotros vamos a tratar de quedar lo más arriba posible.

--Se te nota en gran nivel.

--No arranqué atajando por un tema del pase, pero después por suerte el DT (Pablo Landeiro) confió en mí para ocupar el arco de la Liga. Estoy en un muy buen momento, me siento muy cómodo en el club y dispuesto a ayudar al equipo desde el lugar que me toque.