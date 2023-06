Bronquiolitis: aumentó la internación grave en Bahía

Con la llegada del frío, los casos graves de bronquiolitis en niños pequeños van en aumento en el país. Días atrás, Provincia informó que es la peor epidemia de esta enfermedad en años y desde el Municipio se advirtió que "Bahía Blanca está entrando en zona de alerta".

En ese marco, fuentes del Hospital Municipal dieron a conocer cómo es el panorama en los centros de salud de la ciudad, que trabajan de forma articulada para gestionar la situación.

"Esta última semana en particular aumentó mucho la consulta ambulatoria y aumentaron las internaciones", dijo esta mañana la subdirectora del área de Pediatría del Hospital Municipal, Silvia Zárate (MP 1716), sobre la enfermedad respiratoria que afecta en mayor medida a los menores de dos años.

En conferencia de prensa, la médica destacó que "lo que pasó en los últimos cuatro o cinco días es que la internación grave fue mayor". En consecuencia, en el centro médico comunal se tuvo que recurrir a camas de terapia intensiva para adultos para internar a los niños menores de dos años con bronquiolitis.

"Nuestra terapia intensiva pediátrica tiene cuatro camas disponibles y estamos atendiendo a siete pacientes. O sea, avanzamos sobre la terapia de adultos con camas", contó la pediatra, y mencionó que todos esos pacientes han requerido ventilación mecánica, aunque "hay dos que están en vías de salir del respirador y poder pasar a la sala de internación".

El aumento de casos de bronquiolitis ya era previsto por los profesionales y por eso los referentes de Pediatría de todos los hospitales de la ciudad, tanto públicos como privados, están en contacto permanente para articular la derivación de pacientes, dijo Zárate.

"Nos vamos pasando la información actualizada de la cobertura de las guardias, porque la dificultad con el recurso humano en pediatría viene siendo muy importante. Pero realmente venimos trabajando de manera impecable con todos los prestadores de la ciudad", destacó la médica.

Zárate dijo que, si bien los pediatras están "habituados" a que los casos aumenten en esta época del año, el volumen de este año fue mayor como consecuencia del encierro por la pandemia de coronavirus.

"Nosotros sabemos que, al cumplir los dos años, más del noventa por ciento de la población de esa edad ha tenido contacto con el virus sincicial, que es el más común en bronquiolitis. Lo que ocurre es que los años de pandemia hicieron que, al no haber habido gran circulación de este virus, tenemos toda esa población de dos años que no tuvo contacto", explicó.

De esta forma, "la población menor de dos años, que correspondería para este invierno, se nos junta con los años anteriores que no tuvieron contacto", sostuvo Zárate.

A qué síntomas estar atentos

La bronquiolitis es una enfermedad que obstruye la vía respiratoria. Afecta a los más chicos, menores de dos años, en cuyos casos "el calibre de los bronquiolos es más chiquitito" y más propenso a ser obstruido por la inflamación y el moco, de acuerdo con la médica.

"No es que a los más grandes no les afecta, pero como la vía respiratoria crece la obstrucción no es tan importante", aclaró Zárate.

En cuanto a los síntomas, mencionó que es importante que los padres estén atentos a las dificultades para respirar. "El bebé se agita, le cuesta alimentarse, en general tiene trastorno del sueño, o duerme mucho o está muy incordioso para dormir", dijo.

Además, destacó que el control médico con regularidad es "lo más importante" porque "en los más chiquitos se pueden complicar las cosas en cuestión de horas" y el pediatra de cabecera "es quien conoce bien al bebé, las posibilidades de complicaciones y sus antecedentes".

Por eso, se recomienda consultar con el pediatra de cabecera antes que acudir a la guardia en cuestiones que no sean de urgencia, dijo la subdirectora de Pediatría.