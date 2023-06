El puerto y un desafío muy claro: crecer en forma sustentable

El cuidado y la preservación del medio ambiente es uno de los objetivos más importantes que mantiene en agenda desde su creación el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

“El puerto del futuro no puede estar pensado y planificado sin tener en cuenta este tema. Para crecer en forma sostenible y sustentable es imprescindible tener una mirada ambiental equilibrada”, señaló el actual presidente del directorio, Federico Susbielles, al poco tiempo de asumir su cargo, en febrero de 2020.

Está claro que la ría de Bahía Blanca es un entorno que posee una gran riqueza ambiental, es por ello que su protección y el monitoreo del ambiente es una prioridad en el complejo portuario industrial.

Es por esta razón, que la zona portuaria está sometida a rigurosos controles por parte de la Agencia de Control Ambiental (Comité Técnico Ejecutivo CTE) y por parte del propio Consorcio a través de su Plan de Gestión Ambiental en conjunto con actores e instituciones de investigación relacionadas.

Consecuentemente, la única posibilidad para lograr el crecimiento del puerto es hacerlo de manera sustentable, delimitando expansiones razonables del territorio portuario, buscando el uso más eficiente de los recursos naturales e integrando en cada decisión la necesidad potenciar los aspectos positivos en beneficio de la actividad portuaria industrial y la naturaleza.

Ing. Alberto Carnevali.

“Las actividades de la zona portuaria industrial se ciernen a los más altos estándares reconocidos a nivel internacional para reducir los impactos lumínicos, sonoros y sobre la calidad del agua y del aire”, especificó el ingeniero químico Alberto Carnevali, actual Sub Gerente General del CGPBB y simultáneamente Gerente de Operaciones Marítimas y Terrestres.

Bahía Blanca es reconocida como uno de los complejos portuarios más sustentables del país y del continente, atrayendo a las industrias y líneas navieras que comparten valores semejantes en materia de protección y cuidado ambiental.

En ese sentido, Carnevali señaló que el Consorcio se encarga de comunicar a la sociedad la actividad sustentable de la gestión del complejo portuario industrial, mediante indicadores de fácil comprensión y previamente establecidos, así como también las actividades y acciones que realiza para reducir los impactos ambientales.

“Hay muchas líneas de trabajo que se generaron en el último tiempo y que se están implementando en beneficio de la comunidad en relación con actividades ambientales”, resumió Carnevali.

Y agregó: “Desarrollamos convenios con organismos locales, provinciales y nacionales para monitorear lo que sucede en la ría, como también se avanzó en un programa sobre la calidad del aire, con instalaciones de más equipos para realizar controles”.

Las actividades dentro del área portuaria siempre generan variables y alteraciones en el medio ambiente.

“Nuestra responsabilidad, en ese sentido, es seguir este tipo de alteraciones muy de cerca, medirlas, procesarlas y verificar que los niveles no superan los parámetros establecidos por las distintas leyes que garantizan el desarrollo sustentable y la seguridad de las personas, el aire, el suelo, la flora y la fauna circundante”.

Los monitoreos que se realizan se pueden seguir al instante desde la página web del puerto y los informes son públicos.

“Cualquier vecino tiene acceso a toda la información que se recauda. Es nuestra obligación informar sobre lo que está sucediendo dentro del área portuaria”.

Paralelamente, además de los controles, el Consorcio de Gestión desarrolla varios proyectos en pos del bienestar medioambiental.

Algunos de ellos son:

--Hace poco tiempo, el Puerto ofició de anfitrión de la jornada “Alternativas de producción y comercialización de H2, reducción de emisiones gaseosas y valorización de CO2”, junto a 20 empresas asociadas al Consorcio H2ar, autoridades nacionales e institutos de investigación locales.

Se presentó un estudio diagnóstico sobre el tema con foco en el Puerto y su zona industrial cercana. La energía se ha convertido en el principal motor de crecimiento del complejo portuario. Actualmente el petróleo y gas son los protagonistas, aunque la producción de hidrógeno de bajas emisiones y la exportación de este a través de sus diferentes carriers tomarán un rol central en el mediano y largo plazo.

“El crecimiento en volumen de carga que tenemos en el Puerto tiene que ser acompañado por un proceso de descarbonización de la operatoria portuaria y del sector industrial”, señaló Susbielles en la apertura.

--En abril pasado, se presentó el Plan Forestal Portuario y el Plan Educativo ambiental 2023, programas impulsados por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca para potenciar el desarrollo sustentable y sostenible.

“Como venimos repitiendo, el directorio tiene una mirada que se corre de aquella mirada antigua que entendía la gestión portuaria solamente como la atención de los barcos y el comercio. Hoy la gestión tiene que incluir necesariamente a la sustentabilidad, la sostenibilidad y a la comunidad. No hay crecimiento portuario viable si no hay cuidado del ambiente y la comunidad no es parte de ese proceso”.

En ese marco, se hizo entrega de los primeros ejemplares de especies nativas del Plan Forestal a vecinos, vecinas e instituciones de Ingeniero White. Dicho programa cuenta con una inversión de 5 millones de pesos otorgada por el Ministerio de Ambiente a través del cual se construye actualmente un vivero en Puerto Galván y un invernáculo sobre el sector del Balcón al mar para producir especies nativas y ser entregadas a la comunidad y a la industria.

También se lanzó el Plan Educativo Ambiental 2023, de contenido didáctico e interactivo para concientizar sobre el reciclado y el cuidado del estuario y ambiente, destinado a niños y niñas de nivel primario de escuelas públicas de la ciudad.

--Desde 2022 está operativa la web ambiental del Puerto de Bahía Blanca abierta a toda la ciudadanía con la función de monitorear el estado del ecosistema portuario, nutrida por la Estación de Monitoreo del Puerto y de la boya ambiental posicionada en la ría. El objetivo de la plataforma es democratizar la información y fortalecer el conocimiento que deben tener los ciudadanos frente a sus deberes y derechos ambientales.

En ese sentido, en febrero de este año, el CGPBB instaló la tercera boya de monitoreo ambiental, que medirá diversos parámetros ambientales de la ría. El diseño también estuvo a cargo de investigadores locales del IADO. El sistema de monitoreo ambiental comprende la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma, además de la puesta en funcionamiento de estaciones de medición de claridad de aire, ruido ambiental, de datos meteorológicos y de detección de gases tóxicos.

--Simultáneamente se avanza en la implementación de un Programa de Preservación de Fauna Marina. El CGPBB, junto a la Estación de Rescate de Fauna Marina, el Ministerio de Ambiente bonaerense y la Cámara de Pescadores, presentaron el programa de preservación de delfines franciscanas.

El objetivo principal será minimizar la captura incidental de la especie en redes de pesca artesanal. Se colocarán alarmas en las redes de pesca camaroneras y de variada utilizadas localmente, y se desarrollarán protocolos de buenas prácticas para delfines franciscanas. Para eso se capacitará a la comunidad de pescadores artesanales locales a través de procesos participativos que contemplen el reporte de la efectividad de esas alarmas.

“Nos sigue asombrando el desarrollo que tiene y cómo la comunidad adoptó a la Estación de Rescate como referencia de atención de fauna marina. La cantidad de especies que se ha atendido y se ha recuperado en ese lugar es enorme. Actualmente hay 8 pingüinos que se están recuperando y que serán devueltos a su habitat en un corto plazo”, señaló Alberto Carnevali.

“Hay muchos proyectos en proceso. Entre ellos, estamos por concretar una certificación internacional basada en nuestras actividades ambientales, lo cual estaría validando a nivel de puerto todo lo que hacemos, poniéndonos en la misma línea que los puertos más importantes del mundo, para demostrar que todo lo que hace en esta línea es válido y certero”, cerró Carnevali.