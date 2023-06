Olimpo no perdonó a Sansinena que, aunque mereció algo, se fue sin nada

A veces una jugada resume el resultado de un partido, aunque no explique el desarrollo del mismo.

Esto paso hoy en el Roberto Carminatti, donde Olimpo estiró su invicto al vencer a Sansinena por 1 a 0, con gol de Sebastián Álvarez, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Federal A.

Por una mala salida del arquero Iván Chaves y el oportunismo del defensor aurinegro, el dueño de casa sacó la ventaja que explica el resultado de esta tarde pero no el trámite.

Es que el elenco de General Daniel Cerri tuvo una actuación como para al menos llevarse algo de su visita al Carminatti. Pero ante el puntero, que viene derecho y sabe jugar este tipo de partidos, no te podes equivocar ni en una jugada porque se paga caro.

Caravaca intenta salir ante Toledo.

Durante gran parte del partido se jugó más al lo que quiso Sansinena que a lo que intentó Olimpo, ya que el elenco dirigido por Sebastián Polla se plantó de igual a igual y hasta mereció más de lo que consiguió.

Con bajas importantes por lesiones (Affranchino, Perotti y Gutiérrez), Sialle apostó al doble "9" de entrada con Toledo y Vila, tirando a Amarilla a la zona de volantes, desde donde le costó ser trascendente.

A ese planteo, el albirrojo le respondió con un 4-1-4-1, metiendo a Caravaca entre los centrales cada vez que defendía, armando una línea de 5 y generando superioridad numérica entre la zaga más Caravaca y los dos delanteros.

Polla y Sialle, en la previa.

Con Véliz y Mera arrancando de afuera hacia adentro, más el buen aporte de Robles, intentó jugar, presionó la salida y manteniendo un orden táctico a la perfección, Sansinena fue el que marcó el pulso. Y aunque no generó demasiado tuvo más juego asociado, se paró alto e intentó ser profundo en el marco de un trámite discreto y parejo.

Durante la primera mitad, a Olimpo le costó integrar al equipo a sus delanteros y no tuvo profundidad por las bandas por lo que no pudo ser peligroso en los metros finales.

No obstante, un cabezazo de Antunes tras un córner, que sacaron entre Chaves y el travesaño, fue una de las más claras de los primeros 45 minutos.

Casi como un aviso de lo que vendría...

Duelo de capitanes: Ramírez y Vitale se raspan en el medio.

Es que apenas cuatro minutos comenzado el segundo tiempo, se produjo la jugada del gol, con el cabezazo de Seba Álvarez para el 1 a 0.

Pese al golpe, Sansinena asimiló bien el mal momento y siguió manteniendo el planteo. Mientras que Sialle mandó a Hadad a la cancha y armó la dupla de ataque con Amarilla y Toledo.

Hadad intenta jugar de espaldas ante la marca de Caravaca.

Pese a que el Turquito entró bien con un zurdazo que casi se le mete al ángulo a Chaves, quien envió de gran manera al córner, siguió siendo la visita el que más inquietaba.

Tan es así, que terminó convirtiendo en figura a Martín García, quien tuvo tres intervenciones muy buenas, las más claras a Sántangelo y la otra tras un desvió en el área chica, por parte de Bowen, quien punteó un remate de Robles, a metros del arco y de espaldas. Tan clara parecía, que "Chuky" medio que comenzó a festejarlo pero apareció García yendo abajo.

El reloj corrió y ya con Moyano, y después con Parodi en cancha, el cerrense siguió yendo en busca del empate pero Olimpo, que no pudo liquidarlo con una contra, aguantó y sin mostrar su mejor versión ganó y a otra cosa.

Y también vale, claro, por algo es el único invicto del país, suma y sigue en lo más alto.

Un festejo que se repite.

La síntesis

Olimpo 1 (4-4-2)



M. García 7



Antunes 6

S. Álvarez 7

Lazza 5

Flores 5



Amarilla 5

D. Ramírez 6 (C)

F. Giménez 6

B. Peralta 5



Vila 5

Toledo 5



DT. Arnaldo Sialle



Sansinena 0 (4-1-4-1)



Chaves 5



Santángelo 6

Wiechniak 6

A. Herrera 5

Vitale 5 (c)



Caravaca 6



Veliz 7

Mera 5

Robles 7

J. Aguirre 6



Hermann 5



DT. Sebastián Polla.



PT. No hubo goles.



ST. Gol de Sebastián Álvarez (O), a los 4 minutos.



Cambios. 63m. Hadad por Vila, 80m. Cevasco y Puchetta por Peralta y Flores y 88m. Trejo por Toledo, en Olimpo; 60m. Moyano por Hermann, 70m. Bowen por Mera y 84m. Parodi por Caravaca, en Sansinena.



Amonestaciones. Flores (78m.), en Olimpo; Santángelo (48m.), en Sansinena.



Árbitro. Bruno Amiconi (5).



Cancha. Olimpo (regular).