Súper Liga: cómo espera Universitario la Fase 2, que se verá por La Nueva Play

Universitario afrontará el próximo fin de semana la Fase 2 de la Súper Liga Argentina de Hockey, midiéndose ante Los Tordos (Mendoza) en su cancha.

El primer partido se jugará el sábado (a las 18) y la revancha el domingo (a las 14:30), ambos encuentros serán transmitidos por Hockey Report, a través de La Nueva Play, y podrán verse en vivo en www.lanueva.com

"Estamos ansiosas pero contentas. Estamos en la cuenta regresiva, ya vimos varios partidos de Los Tordos", contó ayer Valentina Kluin, capitana del equipo, quien estuvo ayer en Diario Deportivo, el programa que se emite de lunes a viernes, de 13:30 a 14:30, en La Nueva Play.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El que gana la llave en nuestra ciudad, disputará el Súper 8, certamen que reunirá a los mejores elencos del país.

Uni llegó a esta instancia por segundo año consecutivo, luego de ganar -otra vez- la Fase 1 Región Bonaerense Patagonia, disputada día atrás en Tandil.

Su rival, en tanto, fue subcampeón de la Región Centro-Cuyo.

"Lo de Tandil nos sirvió un montón desde lo anímico. No se nos venían dando los resultados, combinado con un hockey que no era el que pensábamos demostrar y esto nos dio el empujón para motivarnos y saber que el año no estaba perdido", contó Valen.

"Son un equipo muy parecido al nuestro, vamos a tener que tener buenos movimientos para sacar ventaja. Vimos que no son de jugar mucho el 1 versus 1, sino de jugar más en equipo", agregó.

Para el Rojo será su segunda participación consecutiva en esta instancia, modalidad que se instaló desde el año pasado por la Confederación Argentina, buscando reunir a los mejores elencos de cada Asociación o Federación.

En 2022 el equipo que dirige Leonardo Woodward se medió ante Universitario de Córdoba, perdiendo el primer partido por 3 a 1 y ganado en el segundo por 2 a 1. Por lo que quedó a un paso de meterse entre los 8 mejores del país.

"Clasificar sería algo histórico, el club nos apoyan mucho porque saben la dimensión de lo que vamos a jugar. Que sea la segunda vez que estemos luchando por esto, le da renombre y reconocimiento al club", señaló Kluin.

Mirá la entrevista completa: