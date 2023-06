Fabiana Ungaro: "Cuando se dice 'otro periodista' nadie se pregunta cuántos contadores o abogados hay"

La confirmación de que Fabiana Ungaro encabezará la lista de Andrés De Leo (Juntos) como primera precandidata a concejal generó gran repercusión en Bahía Blanca.

En una entrevista con LU2, la conductora de Telefé Bahía expresó hoy su intención de enfocarse en temas educativos y sociales, especialmente en el sur de la ciudad, ya que es una de las zonas que ha experimentado menor desarrollo.

"Me interesa el tema de la educación y la discapacidad. Es algo que no parece interesar a los demás", afirmó.

Además, señaló que muchas de las acciones llevadas a cabo desde los organismos de gobierno no se comunican adecuadamente. "Es importante que el Concejo Deliberante sea abierto. Tengo una cercanía con los vecinos y me han acercado muchos proyectos", agregó.

Ungaro afirmó que su trabajo será constante y que tiene vocación social desde hace mucho tiempo. "No saco fotos para las redes pero vengo trabajando desde hace tiempo con instituciones", manifestó.

"Esto tiene que cambiar, y dije: ¿por qué no?", reflexionó, y comentó que esta tarde se reunirá por primera vez con su equipo de trabajo.

Andrés De Leo y Fabiana Ungaro.

De Leo será el precandidato a jefe comunal en la lista que a nivel nacional encabeza Horacio Rodríguez Larreta y competirá contra Patricia Bullrich y Nidia Moirano el próximo 13 de agosto.

En ese sentido, Ungaro sostuvo que su motivación radica en "trabajar en el proyecto educativo integral de Horacio Rodríguez Larreta".

Además aseguró que decidió incursionar en la política porque De Leo "es una persona íntegra y de una capacidad de trabajo increíble, con quien vamos a empezar a trabajar para cambiar Bahía".

La reconocida periodista compartió que tomó esta decisión en un momento de madurez personal, con hijos mayores. "Hablé con mi familia cercana y me apoyan, con los temores de que no me lastimen y que sea feliz", afirmó.

Ante la pregunta sobre si hay un beneficio personal en esta postulación, Ungaro sostuvo: "Todos pueden decir lo que quieran, pero cuando se dice 'otro periodista', parece que nadie se pregunta cuántos contadores o abogados hay, y son más que nosotros".