Se vienen cambios en el estacionamiento céntrico, cierre de locales y una inauguración

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Qué tragedia lo del sumergible Titán... Sinceramente a mí no me da el cuero ni loco para meterme en una cápsula de ese tipo.

--Por supuesto que no te da el cuero, sobre todo porque no pagás un café y ¿vas a destinar 250 mil dólares a un pasaje de ese tipo? Igual me resulta raro que empieces con esto y no con el hundimiento de ustedes en la tabla. Papelón...

--Estoy ocupado con el partido despedida de Román. Decí que hoy no te podía fallar acá, en el café, si no me iba...

--Je, je, pidamos mejor los primeros cortados y empecemos a calentar la charla del domingo. ¿Te parece?

--Dale, aunque con lo que pasó en Jujuy y las repercusiones en el resto del país, incluso en Bahía, ya el clima está bastante calentito.

--Preferiría evitar comentarios: todo está a la vista amigo, absolutamente todo. ¿No te parece?

--Tenés razón, y en definitiva nos entristece y preocupa, pero es más de lo mismo, mientras cada vez vamos más para atrás.

--Pará, mejor cortemos con el bajón y pasemos a otras cosas un poco más gratas. Alguna buena nueva seguro tenés, master. ¿Me equivoco?

--Bueno, ya tenemos las listas de candidatos. ¿Qué mejor? Encima hay varias sorpresas, como vino detallando el portal de La Nueva ayer.

--Je, je, al menos podemos elegir, jamás perdamos de vista eso, José Luis. Pero ya que me pedís algo positivo tengo una inauguración que se produjo el jueves pasado.

--Contame.

--Ya te había adelantado el tema, pero ahora se concretó. Me refiero al edificio de la familia Decker, propietaria de la empresa de camiones Ruta Sur Trucks, frente al estacionamiento del Hotel Land Plaza.

--¿Estuviste en la inauguración?

--No, pero sí recorrí el edificio días antes invitado por nuestro amigo Edu. Seguro te acordás cuál es porque allí funcionó el Instituto Superior Pedro Goyena.

--Sí, claro.

--Bueno, realmente lo renovaron por completo para montar las oficinas de brokers de seguros y áreas financieras. La inversión fue muy, pero muy, grande y quedó espectacular.

--Felicitaciones entonces, pero sigamos con las novedades comerciales.

--Ok, aunque no tengo buenas noticias.

--Bueno, metele igual.

--Te traje el cierre de dos comercios: Papatos, zapatería de chicos, en Alsina al 200, y Antolina, Donado 91.

--¿Hablaste con el dueño?

--Sí, me dijo que el cierre es producto del deterioro del centro como sector de compras y, evidentemente muy molesto, se preguntó si ahora los gremios les darán trabajo a los empleados que quedan en la calle.

--Los alquileres debe ser un ítem muy pesado.

--Mirá, me dijo que no, que lo peor son los impuestos, las cargas sociales y, obviamente, la falta de ventas porque la gente no tiene un peso.

--Pensé que Antolina la había cerrado en 2020...

--El que cerró fue Antolina en Donado 97, luego abrió otro local en Donado 91, más grande, y ahora lo vuelve a cerrar. Acordate que tiempo antes tenía dos Tiziano, uno en la entrada de la Galería Medrano, y lo cerró hace unos años, para quedarse solo con el de calle Alsina. Según me dijo, “esto no da para más”.

--Che, otra vez caímos en el tema de los negocios del centro...

--Y sí, fíjate que Martín Garmendia, de la Cámara del Comercio local habló con los muchachos de Panorama, en LU2, y dijo que, si bien las expectativas de ventas para el Día del Padre no eran altas, tampoco pudieron cumplirlas. Opinó que la gente no tiene plata pero, además, señaló que no es posible que haya estacionamiento medido hasta 10 cuadras del centro.

--Pero en estas fechas especiales suelen liberarlo.

--Es verdad, pero Garmendia pide que sea libre desde una semana antes o se implementen otras medidas para que la gente vuelva a amigarse con el centro.

--En realidad, y lo hemos hablado mil veces, los hábitos de compra van cambiando. Ni hablar del auge de las ventas electrónicas y de la proliferación de centros comerciales barriales.

--Seguro, y el centro también inexorablemente va cambiando, no es estático. Fijate que hace 100 años el área más comercial crecía sobre calles San Martín y Soler, al cobijo del movimiento de la estación de trenes, luego esas arterias fueron decayendo. Lo mismo sucedió en White, sobre Belgrano y Guillermo Torres, a metros de la estación.

--Tal cual, pero fíjate que a nivel país las ventas cayeron en todos lados con relación al año pasado.

--Sí, claro, y en avenida Alem también cierran negocios, no sólo en el microcentro. Igual te adelanto que se vienen algunas medidas.

--Apaaa... avanti.

--En los próximos días se habilitan unos 150 boxes más para estacionamiento y la Muni dará a conocer algunas medidas.

--No me dejes en la mitad del río, seguí tirando data...

--Por lo que sé van a reducir el horario de parking hasta las 18, mientras que el uso de las paradas de abastecimiento será de 8 a 14 solamente.

--¿Y luego?

--A partir de ese horario funcionarán como un box normal.

--Impecable lo tuyo, Juan. Buena medida que ya no haya estacionamiento medido entre las 18 y las 20, veremos en verano ¿Algo más de índole comercial?

--Algunas cosas más. Primero una actualización. ¿Te acordás que te comenté que en lugar de la panadería la Flor del Día de Villa Mitre iba La Herencia?

--Sí, sí, hasta había carteles pegados.

--Bueno, como decían en Hiperhumor, “no va Sinatra”.

--¿Qué pasó?

--Parece que hubo algún chisporroteo y el antiguo propietario terminó arreglando con otra panadería: La Nueva Sirena.

--Bien, sigamos con estos temas, Juancho.

--Dale, este me lo contó mi amigo el Colo del Noroeste, aunque ahora anda seguido por Puerto Madero.

--¿Qué te dijo?

--Que el natatorio de calle Francia, antes de llegar a Viamonte, empezó a construir un gran complejo para piletas y demás actividades en la otra cuadra. Va lento pero a paso firme.

--Me acuerdo que en 2019 lo presentó la arquitecta Aguirre.

--Buena memoria, José Luis.

--¿Y qué van a hacer con las instalaciones que alquilan en el Ejército, en Villa Floresta?

--Me parece que las dejan, pero seguirán con las del Club Argentino, en avenida Colón y Vicente López.

--Bueno, buen dato y felicitaciones a la gente que pese a todo sigue invirtiendo y apostando por el país.

--Por supuesto, no tengas duda que poner la guita al frío les daría muchos más beneficios y muchísimos menos problemas. De hecho ahora cuesta conseguir data de nuevos proyectos porque casi todos los empresarios están esperando a ver qué rumbo toma la Argentina tras las elecciones. A propósito, no sé si te resulta raro lo de la ruta 33.

--¿Por? La semana pasada me adelantaste que la gente no cobraba y habían parado los trabajos.

--Exacto, y ahora cortaron la ruta y cobraron. Resulta medio extraño porque la empresa es muy grande, tiene contratos en todo el país y evidencia problemas en la mayoría de las obras. Días atrás le cortaron la ruta 23, en Chubut, y al toque pagaron los sueldos.

--Acá pasó lo mismo.

--A eso iba. No pagaban, cortaron la ruta y ahora depositan la plata. Es como que tensan la cuerda y cuando se arma recién ahí pagan.

--Quiere decir que la plata la tienen, pero estiran el pago hasta un momento límite.

--Te digo más, este tipo de situaciones resulta cada vez más habitual. Te invitaría a que saques la cuenta de lo que representa dejar, aunque sea unos días al frío, un monto millonario.

--Bueno, pidamos otro par de cortados y sigamos.

--Buena idea, en invierno dos cortaditos cada uno por charla son lo lógico.

--Coincido, pero si me permitís te cuento algo que te va a sorprender tanto como a mí.

--Uh, qué bueno poder relajarme un poco y salir del interrogatorio al que me someto domingo tras domingo. Dale, ahora te toca a vos entonces.

--Ja, ja, tampoco es para tanto, ya estamos a punto de cumplir 41 años sentados en esta misma mesa y jamás una pelea.

--Es verdad, pero no te vayas por las ramas y comentame lo que me ibas a decir.

--Ok ¿Vos qué harías si durante más de dos días tenés un camión estacionado bloqueando la entrada de tu garaje?

--Llamo a la Guardia Urbana.

--Bueno, eso es lo que hizo una vecina de Angel Brunel al 200 tras encontrarse con un camión de caudales en esa situación.

--¿Y qué pasó?

--Llamó a la Municipalidad y no sabés lo que le contestaron.

--Ni idea.

--Que no tienen una grúa acorde para mover a un vehículo de ese porte, y cuando la vecina les recordó que ellos son los responsables de quitar el camión del lugar, que alquilen una grúa y le pasen el costo al infractor, la respuesta que le dieron los inspectores es para llorar.

--¿Por?

--En vez de aplicar las normas, tomaron el número de teléfono de la empresa que figuraba en el camión y le pidieron que lo sacaran, obteniendo como respuesta “pito catalán”, ja, ja.

--¿Todavía seguirá ahí?

--Esperemos que no, pero ahora seguí vos con otro tema.

--Este es lindo porque tiene que ver con acercar la Gesta de Malvinas a los chicos.

--¿A ver?

--No hace mucho instalaron un juego para niños con la forma del Crucero ARA Belgrano y ahora, según pude ver de lejos, instalaron otro, también con forma de barco. Ambos en Zelarrayán y Cuyo.

--Junto al Centro Cultural, en lo que será la futura plazoleta Islas Malvinas...

--Claro. Y han ido sumando bancos y mesas para que la gente pueda disfrutar del aire libre en el lugar y, de paso, no olvidar la historia.

--Ok. ¿Por dónde seguimos?

--Por donde quieras, pero este tema me parece interesante porque tiene que ver con una capacitación de Camuzzi Gas Pampeana, sobre primeros auxilios emocionales.

--Seguí.

--Estuvo a cargo de la licenciada Alicia Galfasó y fue destinada a bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil de Bahía, Monte Hermoso, Pringles, Dorrego y Pedro Luro.

--Tenés razón, estas cuestiones de gestión de crisis y cuidado emocional, que los prepara para transitar con mayor fortaleza sucesos críticos, es fundamental.

--Tal cual, fíjate que la jornada se realizó en el Hotel Argos y participaron 9 cuarteles de bomberos de las localidades de Bahía Blanca, Cabildo, Algarrobo, Alberdi, Villa Ventana, Ascasubi, Dorrego, Pringles y Monte Hermoso y, adicionalmente, personal de Defensa Civil, institución que también colaboró con la organización.

--¿Qué más?

--Un par más. La primera es que hasta el 21 de julio se reciben inscripciones para la sexta edición del programa ImpulsaRSE de la UIBB. Es un concurso de Ideas de negocios, proyectos y emprendimientos productivos o de servicios industriales que este año está dirigido a toda la región.

--Dame más datos.

--Esta iniciativa se enfoca en fomentar la cultura emprendedora, ofreciendo mentoría, capacitación e incentivos económicos para los proyectos seleccionados. Pero no seas vago, en las redes sociales de la UIBB tenés todo.

--Bien, ¿y el otro tema que tenías?

--Se jubiló la jueza Susana Calcinelli, hasta ahora titular del Juzgado de Garantías Nº 3.

--Su función no pasó inadvertida. Para quienes la defendían, cumplió su tarea dignamente, con independencia, coraje y apego a las directrices constitucionales. Para los que la cuestionaban, era referente del "garantismo".

--Y sí... el pico de exposición lo tuvo en 2009, tras el crimen del trabajador Ricardo Pelayes en un corralón de Vieytes al 2200.

--Tenés razón, un grupo de manifestantes escrachó a la jueza en su vivienda porque, días antes, había otorgado la libertad a uno de los dos asaltantes que luego mataron al operario.

--De paso, hay que saber que dos de los cuatro Juzgados de Garantías de Bahía -que son los que disponen detenciones, prisiones preventivas y ordenan allanamientos, entre otras medidas- quedaron sin juez titular porque en marzo de 2020 se había jubilado la doctora Gilda Stemphelet.

--Perfecto, pero ahora zarpemos, Juan.

--Lo que vos digas. Algún apuro tendrás. Seguramente no pagar la cuenta. Ja, ja. Nos vemos el próximo domingo.

--Acá tenés. Chau, hasta dentro de una semana.