Hugo Moyano y la bahiense Mayra Arena encabezarán la lista de diputados de Scioli

Daniel Scioli anunció esta noche que la bahiense Mayra Arena irá segunda, detrás de Hugo Moyano, en su lista para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Así lo confirmó el embajador en Brasil durante una conferencia de prensa posterior al acto en el que lanzó oficialmente su precandidatura presidencial dentro de Unión por la Patria.

Moyano y Arena estaban sentados en primera fila junto al canciller, Santiago Cafiero, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

"Argentina necesitaba en ese momento un nuevo tiempo, ese poder transformador. Se vivían momentos dramáticos desde todo punto de vista. Algunos me decían que me estaba equivocando y me suenan mucho esas palabras en estos días. Cuando uno tiene la experiencia de la vida, el instinto, la intuición de saber lo que Argentina necesita en ese momento un nuevo tiemp", dijo Scioli desde el escenario.

En ese momento hubo una falla en el micrófono que cortó el audio y el precandidato presidencial refirió, entre risas, su famosa frase de campaña en 2015: "Con fe, esperanza y optimismo, aunque nos apaguen el audio, aunque pidan avales, van a encontrar nuestras boletas el 13 de agosto en el cuarto oscuro. Esto es una carrera de obstáculos y venimos ya pasando algunos".

"La presencia de Hugo Moyano tiene un significado muy grande para nosotros esta noche. Lo van a ver en el frente de batalla por la defensa de nuestros derechos. Siento por él un gran respeto y admiración, por su liderazgo, por los desafíos futuros en el mundo del trabajo", expresó el embajador.

Al finalizar el acto, en rueda de prensa, además de confirmar que Arena y Moyano serán precandidatos a diputados, Scioli dijo la persona que lo acompañará en la fórmula como vicepresidente "será definida antes del sábado", momento en que cierran las listas.

Entre el público también estaban la exjugadora de hockey y secretaria de Deportes, Inés Arrondo; y el diputado nacional Marcelo Casaretto, de quienes destacó el apoyo a los clubes de barrio y la ley de promoción de la industria automotriz, respectivamente.

En ese sentido, Scioli llamó a "construir sobre lo construido" y encontrar "puntos de encuentro entre los argentinos", en vez de "dinamitar todo como dicen los precandidatos de la oposición" para "volver a las recetas del pasado".

"Con bronca no se construye un país mejor, se construye con innovación, con esfuerzos, poniendo el hombro en cada circunstancia. Siempre mi guia y mis ideales son producir cada vez más para que nuestro pueblo viva mejor. La independencia económica va a venir de la manos de un desendeudamiento constante", aseguró.

(La Nueva. con información de Ámbito y Télam)