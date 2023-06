9 de Julio y un grupo de amigos, Napostá se desarmó y Villa Mitre con algunas dudas

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El mercado de pases entró en una meseta, aunque la mayoría de los equipos tienen fichas por completar, de cara al próximo torneo de Primera.

Lo más importante por estos días es que la dirigencia resuelva, junto con la Asociación Bahiense -la reunión será el jueves-, el calendario y forma de disputa del próximo torneo.

En cuanto al armado de los planteles, el único que por el momento no tiene confirmado más que su DT (Sebastián Acosta) es Villa Mitre.

Mañana martes comenzarán a dialogar con los jugadores para el torneo local y después, en función de lo que armen, analizarán sumar algún refuerzo.

A la vez, el miércoles tendrán una reunión con el objetivo de ir definiendo la participación en la Liga Argentina, aunque existe preocupación en la dirigencia por el presupuesto. Inclusive, de no tener respuesta positiva por parte de algunos sectores, consideran difícil la participación.

Franco Amigo.

En cuanto a incorporaciones, el ascendido 9 de Julio, después de patear el tablero sumando a Ramiro Heinrich, la figura del último torneo de Primera, tiene en agenda una reunión con Franco Amigo, quien se fue a San Pedro y esta semana, según le confirmó a "La Nueva"-, se sentará a escuchar la propuesta.

Mientras que la dirigencia está convencida de que José Gutiérrez continuará siendo parte del plantel, ya que para quedarse había solicitado que reforzaran el equipo.

En consecuencia, de concretarse, el técnico Emiliano Roldán tendría a José Gutiérrez, Franco Amigo, Ramiro Heinrich y el grueso del plantel que ascendió.

Bahiense del Norte

Leonardo La Bella, Pedro Santiago, Jorge García, Augusto Lamonega, Sebastián Luengo, Tobías Rodríguez, Bruno Lozano, Benjamín Castañares y Augusto Cárdenas, Juan Pedro Hollender y Eddie Roberson (dos ex Pueyrredón). DT: Alejandro Navallo (continúa).

Tienen que esperar si puede continuar jugando Marcos Fernández y aún por resolver los casos de Julián Lambertucci, Tomás Bonivardo y Franco Ginobili

Estudiantes

José Luis Martínez, Agustín Salas, Jerónimo Mitoire, Matías Couselo, Julián Rodríguez, Albano Rosso, Mateo Fernández, Mariano Castets (ex Liniers), José Belleggia ex Pueyrredón), Agustín Amore (vuelve a la actividad) e Iván Gómez Lepez (ex Racing de Olavarría, en la Liga Federal). DT: Ariel Ugolini (continúa).

Están aguardando el resultado de un examen de Tomás Scarpaci el cual determinará su futuro en la ciudad.

Estrella

Santiago Quiroga, Nahuel Cámara, Matías Specogna, Federico Lambrecht, Tomás Peña, Fausto Herrera, Federico Macías y Tomás Bruni (ex Pueyrredón). DT: Luciano Deminicis (continúa).

Le resta confirmar un perimetral y uno o dos internos.

Leandro N. Alem

Lautaro Cavero, Patricio Zapata, Pedro Palacio, Juan Cruz Mambreti, Valentín Cortés, Emiliano Sombras, Walter Gigena, Matías Ponzoni, Alan González y Julián Horvath (ex Estrella). DT: Mauro Polla (continúa).

Si bien el DT está con la Selección argentina U19, continúan buscando un centro.

Liniers

Julián Marinsalta, Joaquín Larrandart, Segundo Vasconcelo (ex Pueyrredón), Mauro Miérez (ex Olimpo), Alejo Agulló (ex San Lorenzo), Franco Ferrari (ex San Lorenzo). DT: Mauricio Vago (continúa).

Aguardan la respuesta de un interno, les gustaría que Agustín Dottori modificara la decisión (se retiró) y Santiago Gatari continuaría, siempre que no le presente una posibilidad en otro nivel.

Napostá

Del plantel campeón hoy tienen a Antonio Iturrioz y Leonel Alemañy. Ya no están Ramiro Heinrich (se fue a 9 de Julio); Matías Martínez (jugará en Barracas), Gustavo Gentili (se retiró y está como dirigente), Nicolás Quiroga (emigró a El Nacional) y Guido Muzi, quien pretende emigrar a Europa.

En la semana hablarán con Mauro Zalguzuri. La idea es asegurarse algunos mayores, varios U23 y otros U19. Continuará Sebastián Aleksoski como técnico.

Olimpo

Alejo Marroni, Mirko Cenzual, Máximo Genitti, Albano Schneider, Segundo Alimenti, Rafael Eliosoff, Blas Ruesga, Luciano Polak (ex Bahiense del Norte) y Leonardo Sanabria (ex Tokio de Posadas en la Liga Federal). DT: Juan Cruz Santini (continúa).

Pacífico

Branco Salvatori, Santiago Loos, Pomar Garbarino, Iñaki Errazu, Bautista Olivera, Cristian Miguel (ex Sportivo y el último año no jugó) y Emanuel Paredes (ex 9 de Julio y de último paso por All Boys, en la Liga Federal). DT: Andrés Iannamico (continúa).

Pueyrredón

David Pineda, Pedro Pérez Pavón, Gastón Rivera (ex Argentino), Juan Paronetto, Luciano Vecchi y Juan Scattolini (estos tres ex Velocidad). DT: Gustavo Candia (ex Velocidad, reemplazó a Fabricio Piccinini).

Están buscando un base, un alero y un pivote.

San Lorenzo

Joaquín Coria, Alan García, Franco Elichiry, Luciano Fortelli, Esteban Benedetti, Nahuel Diez y Tobías Soria. DT: Claudio Queti (continúa).

Esperan respuesta de Sebastián Branciforte y de un par de jugadores más que contactaron y están en el mercado.