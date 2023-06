Una autopista otra vez tocada, acuerdo por los accesos portuarios y el pedido de los comerciantes

--Hola, Juan. Supongo que todo bien, ¿no? ¿Mañana vas a ver el partido de Argentina?

--Por supuesto, pero me resulta medio raro que estés tan preocupado por los amistosos de la selección y no hables de la Liga Profesional o de la Libertadores.

--Ya clasificamos y, en cuanto al torneo local, no podemos ganarlo cada seis meses. Pero empecemos mejor con otros temas más importantes. Por ejemplo, esta semana se empieza a llenar el gasoducto Kirchner, un tema no menor que le viene muy bien a Bahía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Sí claro, no estará listo el 20 de junio pero por lo menos en julio, lo que es un logro.

--Había leído que se inauguraba el martes.

--No, ahora te voy a dar varios detalles interesantes que me pasaron, pero en realidad el 20 de junio comienza el llenado de la tubería y el 9 de julio será la inauguración oficial del gasoducto.

--¿Qué datos te habían tirado? Compartí amigo.

--Que a Salliqueló iban a venir Cristina Fernández y Sergio Massa, mientras que Alberto Fernández iba a encabezar el acto del Día de la Bandera en Rosario.

--¿No iban a estar juntos?

--Y no, todo el mundo sabe que las cosas no están bien entre ambos, pero te cuento más.

--Dale.

--Me comentaron que había llegado una comitiva de Nación y miró las instalaciones que tiene TGS en Salliqueló para hacer el acto, y pidió que un baño existente fuese renovado totalmente para la vicepresidenta.

--¿Y qué pasó?

--Lo empezaron a hacer nuevo pero al final no se hace acá el acto, al menos el martes, y todo quedó en la nada.

--Veremos para el 9 de julio qué pasa.

--Tal cual.

--Che, ¿qué me comentás de la inflación que se registró en mayo?

--Qué querés que te diga. El número sigue siendo muy alto, pero por lo menos no entramos en una espiral con un nuevo incremento, ya que en abril la cifra había sido del 8,4%. Ojo que si sigue bajando a fin de año tenemos cero. ¿Qué tal?

--Je, je, bueno, cambiemos de tema y comentame algo de las autopistas locales. Hay bastantes problemas, ¿no?

--La obra de Paso Urbano sigue adelante, no al muy buen ritmo que venía antes, pero están trabajando algo de hormigón, movimiento de suelos en los accesos al intercambiador de El Cholo y la 35, la parte hidráulica en el tramo del Sesquicentenario y están poniendo las cenefas y preparando para hormigonar los cordones del intercambiador. Hay trabajo.

--Impecable, pero ahora tírame algo de la autopista de la ruta 33.

--No tengo nada bueno para comentarte. Esta obra está con problemas, la empresa Decavial otra vez se atrasó con los sueldos y la situación es complicada. Habían logrado acomodar un poco la situación financiera, pero ahora se volvió a complicar.

--¿Falta mucho?

--El proyecto estipula la ejecución de 33 kilómetros de autopista entre la denominada Rotonda de Bosque Alto -donde se vincula con la autopista Paso Urbano de Bahía Blanca- y el distrito de Tornquist. Actualmente muestra un nivel de avance del orden del 60 por ciento y la inversión, a valores actuales, ronda los 12.400 millones de pesos.

--Uh...

--Y sí, la firma dice que va a terminar con la obra pero en la práctica sigue con dificultades. El viernes, por ejemplo, el personal no trabajó porque no cobró los sueldos, es decir, empiezan a adeudarles la nueva quincena.

--¿Y la obra de Vialidad Provincial entre La Carrindanga y avenida Cabrera?

--Va muy bien, se ve mucho movimiento, eso es innegable, pero no así en la ruta 51.

--Ya que estamos con este tema, vi que el otro día viajaron a Buenos Aires Susbielles y Trankels para firmar un convenio con Vialidad Nacional y avanzar en los accesos portuarios.

--Exacto, con lo que se prevé de crecimiento, es un tema a abordar y resolver. El convenio que firmaron el Consorcio y Vialidad permite agilizar los trámites con la intervención del Puerto, aunque es difícil estimar cuando serán las licitaciones. Seguro van a llevar unos meses, así que antes de fin de año seguramente habrá novedades.

--Si no recuerdo mal, es el convenio que firmaron en mayo Massa y Susbielles.

--Claro, la Nación financiará el 50% de la obra de acceso a puertos y anexos mediante una transferencia directa a la Dirección Nacional de Vialidad y la entidad consorcial asumirá el 50 % restante.

--¿Qué rutas contempla?

--Los tramos de rutas nacionales 252, 3, 229 y el camino de ingreso a Puerto Galván. Para no complicártela, te comentó que en términos generales es la unión de las rutas 3 Norte y 3 Sur, una obra enorme pero imprescindible.

--¿Algo comercial?

--Sí, un local de ropa, que está en calle Alsina, pasando Soler, también abre en el shopping.

--¿Ropa masculina?

--Exacto, creo que faltaba un poco más de ese rubro en el paseo de compras y ahora sumaron este comercio.

--Bien, ya sabés donde comprarme el regalo de cumpleaños entonces.

--Ja, ja. Sigamos...

--Ok, te comento que el concesionario Navarro, de John Deere, compró tierras al lado de la estación de servicio de la YPF, en la autovía Juan Pablo II e Indiada.

--Bueno, pero tirame más datos...

--Va a levantar una concesionaria, así que esa zona está creciendo mucho y el valor de las tierras está mejorando también.

--Decime, el otro día leí que se va una de las casas de la esquina de 19 de Mayo y Alem, seguro que vos tenés algún dato más.

--Allí van a construir un edificio de planta baja y tres pisos que estará destinado a consultorios odontológicos.

--¿Sabés el nombre del propietario?

--Menos pregunta Dios y perdona amigo, ja, ja. No, no lo sé, pero sí me dijeron que quedó chocho con el proyecto que le preparó un estudio de arquitectura de Barcelona. La empresa contratada para la construcción es Galak-Wasserman y la demolición de esa casona será total.

--Bueno, pidamos otra ronda de café y sigamos con más temas.

--Ok, pero para mí un cortado, José Luis.

--Bien, pero es raro que hace rato que estamos hablando y no mencionaste nada de lo que vimos la otra noche a la salida del Sindicato de Prensa.

--¿La bandada de murciélagos?

--Alguien dijo que eran murciélagos, pero en realidad había gente de SAPEM limpiando la vereda de la Escuela 4, en la calle Lamadrid porque los tordos la dejan a la miseria.

--Bueno, no hace mucho el hotel Land Plaza tuvo una situación similar con esos pájaros.

--Exacto, y SAPEM está llevando a cabo tareas de limpieza en varias escuelas de la ciudad por la mugre que generan los tordos.

--Podrían seguir con otros edificios públicos, como por ejemplo el edificio del ex Banco Hipotecario y varias calles céntricas.

--Me dicen que lo están haciendo, obviamente de noche, y en cuanto a los murciélagos, me parece interesante insistir con el tema de la vacunación de perros y gatos contra la rabia.

--Explicame.

--Hace unos días incluso salió algo del tema en el diario, pero te recuerdo que el 10 por ciento de los murciélagos de Bahía tienen rabia y pueden contagiar a los perros y gatos y de allí a los seres humanos. Atenti porque es una enfermedad muy complicada.

--Bueno, esperemos que en algún momento se haga algo también con el tema de las palomas y los roedores. Son dos temas que no hay que perder de vista.

--¿Pasamos a otro tema?

--Dale, este no es muy grato pero forma parte de nuestra existencia...

--A ver...

--¿Te acordás que no hace muchos años se estaba analizando dónde ampliar el cementerio municipal porque estaba a punto de quedarse sin tierras?

--Sí, claro, ¿por?

--Porque ahora el 50 por ciento de las personas que fallecen son cremadas y la otra mitad inhumadas, con lo cual está muy lejos la posibilidad de que el predio termine colmado.

--Y a eso sumale que muchas sepulturas deben ser levantadas por falta de pago y los restos conducidos al osario.

--Exacto, cada vez menos familiares pagan las sepulturas y ni hablar de ir a llevar flores. Evidentemente los tiempos cambiaron.

--Bueno, ahora, sí, Juan, pasemos a otro tema más grato. ¿Puede ser?

--Decime vos.

--Me comentaron que aparentemente Amazon tiene todo listo para comenzar a construir un call center.

--No, no tengo ese dato, aunque sí me volvieron a decir que el gigante estadounidense sigue interesado, mantiene las tierras que adquirió y está esperando algún cambio a nivel país para poder volver a su proyecto original. Insisto, las tierras están escrituradas y mantienen todos los cánones que hay que pagar.

--Ok. Avanti, que no decaiga.

--Bien, te aviso de este tema porque si no después andás perdido: finalmente Bunge y Viterra se fusionaron, aunque en realidad la que lleva la voz cantante es Bunge.

--Para que se entienda, ¿Terminal Bahía Blanca y Oleaginosa Moreno ahora son lo mismo?

--Sí, así que en el puerto local surge un gigante cerealero amigo, peleando codo a codo con Cargill.

--Impecable. ¿Qué más?

--Bueno, seguramente te acordás que hace casi un par de semanas te comenté cómo va avanzando el tema de reciclado en la planta de Cerri...

--Sí, claro, ¿por?

--En Bahía hay un proyecto que antes se llamaba Qreciclas y ahora Reaquila, iniciado por cuatro bahienses egresados de la Universidad Nacional del Sur, en plena pandemia, los que se pusieron manos a la obra para salvar al planeta desde casa.

--Explicame mejor porque no entiendo nada.

--A dos años de funcionar en calle Aguado 631, el grupo fue elegido por Sancor Seguros para sumarse a su proyecto integral del cuidado del medio ambiente y, según explicaron, ya suman 90 mil familias activas y seguirán por Uruguay. Hoy gestionan más de 210 toneladas por mes de residuos en todo el país.

--Bueno, me vas a terminar convenciendo con la economía circular.

--Más vale, y esta plataforma se enfoca en el consumo inteligente y la recuperación de empaques posconsumo. También el usuario puede aprender cómo reciclar desde su casa a través del celular. Anotá: ahora instalaron un separador de residuos en el hipermercado más alejado del centro, en Cabrera, y pronto ubicarán otro en el predio de la UNS, en Alem.

--Bueno, ¿vamos levantando campamento, Juan?

--Sí, claro, ya es hora de ir prendiendo el fuego, al menos a mí me toca cocinar en el Día del Padre.

--Somos dos, pero con gusto de recibir a la familia.

--Che, Juan, esperá un minuto: ¿no tenés nada del comercio por el Día del Padre?

--Sí, el otro día los comerciantes pidieron que se apoye a los comercios formales por la importancia que revisten en el bienestar y desarrollo socioeconómico de toda la comunidad, sobre todo por la generación de puestos de trabajo. Pero tengo algo más.

--Dale.

--No sé si te enteraste que los comerciantes vienen reuniéndose con los candidatos a intendente de la ciudad y les plantean el tema del estacionamiento y otras cuestiones que tienen que ver con la vida comercial en el centro.

--No tenía idea.

--Sí, me dijeron que primero estuvo Andrés de Leo y luego Nidia Moirano.

--Bueno, ahora sí, nos vemos el próximo domingo. Pasá un muy buen día Juan.

--Gracias José Luis, iguamente. Hasta la semana que viene.Un saludo a todos los padres y otro al cielo para los que ya no están con nosotros.