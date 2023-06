Guardián de los sonidos: el bahiense que conserva más de 20 mil discos

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Nelson Javier Zinni convirtió su casa en un archivo histórico con registros invaluables de publicidades radiales, discursos políticos, música y entrevistas de todos los tiempos. Los conserva en diferentes formatos y soportes como vinilos y casetes.

Su pasión comenzó en la infancia, cuando su papá le puso delante un tocadiscos para entretenerlo mientras su abuela trataba de darle de comer. De otro modo no había forma de que la cuchara saliera vacía de su boca.

Aquel tocadiscos era el que usaba su mamá, profesora de danzas españolas, para dar las clases.

"Lo puso enfrente mío y me dijo: 'Tomá'. Al ver semejante cosa, que ni sabía lo que era, empecé a tocarlo y vi que el plato giraba y podía darle vueltas con el dedo. Y como estaba entretenido con eso mi abuela me daba de comer y comía. Gracias a aquel tocadiscos que pusieron enfrente mío tengo esta gran colección", expresó.

La pasión fue creciendo hasta el punto en que todos sus juegos giraban en torno de esta experiencia. Llegó a fabricar brazos para el tocadiscos con los famosos ladrillitos de encastre y usaba alfileres para sacarles sonido.

"Tenía un disco de Sandro, lo hacía girar y salía la voz. Llegué a fabricar tocadiscos hasta con los cochecitos de las muñecas de mi hermana. Los daba vueltas de tal manera que les ponía un brazo y de abajo giraba y se reproducía el disco. Así nació esto que hoy es una gran colección que tiene muchos registros.

-¿Cuántas piezas tiene hoy tu colección?

-Es difícil dar un número exacto de la cantidad de discos que tengo. No llevo una cuenta, Puede haber más de 20 mil discos aunque la colección también hay casetes, cinta abierta, discos de pasta, de vinilo y discos simples. Hay también acetatos, CD, MP3 y Dvds.

La colección abarca todos los soportes que hubo, por ejemplo el cilindro de Edison que fue uno de los primeros elementos que registró el sonido hasta pasar al disco plano, cinta abierta y casete. Algunos siguen estando, como el disco de vinilo que tuvo un resurgimiento. Últimamente fabricaron nuevos tocadiscos y los discos siguen apareciendo.

Hoy en día la juventud, al conocer un disco de otros tiempos se asombran al ver cómo de ese plato negro, como algunos definen, puede salir música mediante una aguja que lo reproduce".

-¿Cuáles son a tu criterio los sonidos más relevantes de tu colección?

-Hay de todo un poco porque la colección abarca todo tipo de sonidos: música, radioteatro, discursos políticos, publicidades, reportajes, entrevistas. Es un archivo muy grande. El coleccionista tiene que saber lo que tiene. Yo sé cuando suena una orquesta por qué tiene ese estilo. Digo, por ejemplo, ese es Alfredo De Ángelis porque en la orquesta lo que predomina es el violín. Hay determinadas orquestas o músicas en las que puedo identificar y determinar quien es el intérprete.

Hay mucho archivo de radios de Bahía Blanca como Lu2 y LU3, Radio Nacional, LU7 y Radio General San Martín que ya no existe También conservo archivos de radios de Buenos Aires como El Mundo, Belgrano, Radio Splendid, Continental y guardo películas en DVD y VHS e incluso cursos de inglés y francés grabados en diferentes formatos como discos del 78 y longplays".

-¿Dónde conseguís los vinilos y cómo los cuidás? ¿Seguís ampliando la colección?

-Sí, sigo ampliando la colección. La mayoría de los discos me los regala la gente aunque tengo que ser más selectivo porque no puedo decirle que sí a todos, ya que ocupan mucho espacio. Son miles de discos. También compré algunos en Mar del Plata, en casas especiales que sé lo que tienen. Llegué a comprar lotes de 40 discos. Pero llega un momento que se repiten y no tiene sentido estar acumulando por acumular. Si está repetido lo dejo para que no se raye o estropee. Para mí todos tienen el mismo valor histórico y emocional, no valor económico. Le doy el mismo valor a aquel que me regala un disco que a quien me regala mil.

La gente me los regala porque sabe que los voy a conservar, no los voy a vender. Hasta el día de hoy me llaman y me dicen: 'Tengo discos, tengo casetes'. Hasta reproductores de DVD me han regalado y tengo guardados".

-¿Escuchás algo de tu colección? ¿Qué es lo que escuchás con más frecuencia?

-Sí, los escucho. Lógico de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Tengo un programa de radio por LU3 que se llama con Ruido a Púa y allí los utilizo con mas frecuencia. Pero incluso pongo el Winco algunas tardes, con mi familia y algún que otro longplay, 78 o disco simple.

Me gusta toda la música puedo escuchar desde una cumbia a Frank Sinatra, una ópera o saltar a un tango. La música que más me gusta es la de antes: la de los años 20, 30, 40. Tengo predilección por el tango, el folklore, las orquestas típicas y conjuntos de guitarras. Incluso, en los archivos de radio hay una serie de discos con reportajes a Enrique Serrano, Tito Lusiardo, Mercedes Simone y Juan Carlos Thorry, grabada en los 50, donde hablan de la parte económica durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Tengo discursos de Oscar Allende, un reportaje al ingeniero Domingo Pronsato y un disco donde hablan Ceferino y Diego Arias, fundadores de Arias Hermanos contando como comenzaron con su negocio hasta tener lo que es hoy la concesionaria de autos".

-¿Tenés varios tocadiscos? ¿Se encuentran funcionales?

--Sí, tengo unos cuantos. Todos distintos modelos, los combinados muebles de madera con radios, tocadiscos y un hueco para guardar los discos, wincofón y vitrola a cuerdas. Hay varios modelos guardados, algunos andan y otros no. Lo que la gente me regala lo guardo salvo que esté muy deteriorado, en ese caso lo rechazo.

-¿Conocés la historia de tus discos?

-Sí, prácticamente de la mayoría. Recuerdo, incluso, quien me los ha regalado. Saco un álbum y me acuerdo la fecha y lugar en que me lo regalaron. Y sé que es un disco de tal cosa, grabado en tal año.

Tiene discos de The Beatles, Rolling Stones, Kiss y grabaciones en casetes, discos compactos y también material en la computadora, registros de pianola, organillos y cajitas musicales. Sin embargo, nada es tan antiguo como un cilindro de Thomas Alva Edison, antecesor de los discos de pasta.

-¿Cuál es la perla de tu colección?

-¡Qué pregunta difícil! No puedo elegir. No puedo decir "Este es el disco". A todos los quiero y para mí son todos importantes. La gente cuando te los regala se siente muy grata, muy contenta, muy satisfecha porque saben el valor que les doy, cómo los trato, cómo los cuido y que están en buenas manos.

-¿Cuál será el destino de estos discos el día de mañana o cuál te gustaría que fuera?

-La idea es que si alguien los puede conservar estaría bueno que no se pierdan, me lleva mucho tiempo cuidarlos, acomodarlos hacer los registros en CD o DVD. Me gustaría que alguien los conserve y les de el mismo valor que les di yo durante mi vida. Cuando yo no esté no voy a saber qué es lo que pasa pero mi idea es que no se tiren.

Si se venden que alguien los compre con la idea de conservarlos y si los conservan que les den una utilidad para ayudar a quienes necesiten.algo. Yo he ayudado a mucha personas que necesitaban algo de mi archivo para un trabajo de historia u otro tipo de trabajos y rescatamos cosas que la gente le puede ser útil.

Nelson Javier Zinni nació en Bahía Blanca el 6 de julio de 1978. hijo de Juan Carlos y Susana Angela. Tiene una hermana, María Belén. Realizó estudios de guitarra durante tres años con Juan Alberto Espeleta y estudió Periodismo en el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social.

Su afán sigue siendo preservar no solo la música sino también los sonidos que cuentan la historia de una sociedad en constante evolución.

Uno de sus cantantes favoritos es Carlos Gardel. Su gran sueño hubiera sido conocerlo y a Juan D'Arienzo.

A través de su colección ha logrado y sigue logrando mantener viva la memoria sonora y compartir este valioso legado con la comunidad.