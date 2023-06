Como todos los años, entre fines de noviembre y diciembre y durante 8 días, los judíos celebran la Jánuca, también llamada Fiesta de las luminarias, uno de los encuentros más conmemorativos de esa comunidad.

El de 2020, en Bahía Blanca, es especialmente recordado por un incidente que demandó la intervención policial.

Fue cuando una persona que vestía la camiseta de Villa Mitre y se encontraba alcoholizada comenzó a insultar a los israelíes presentes y a incitar violencia de tipo antisemita.

"H...de p..., judíos c... roto la c...de su madre, la verdad que el exterminio que están haciendo de la mano de Estados Unidos del pueblo palestino y que no van a detener, no van, ¿y vos que me decís vieja h...de p...?, c... roto, manga de c...de su madre.

"Porque yo estoy acá en la plaza y me van a tener que venir a escuchar todos los días, y hoy estoy yo solo mirá, mañana vamos a ser diez y pasado vamos a ser veinte, h...de p..., judíos c... roto, están haciendo lo mismo que hizo Roca con los Tehuelches argentinos, están haciendo lo mismo. Y les voy a arruinar la fiesta todos los días a la tarde, todo los días a la tarde voy a venir acá y les voy a gritar, h...de p..., y cada vez vamos a ser más, h...de puta, judíos c... roto”.

Esas fueron las frases que gritó la noche del 11 de diciembre de aquel año una persona que, luego de la intervención policial, fue detenida e identificada como Martín Eduardo Tévez.

Acusado de violar la ley 23.592, la causa contra el hombre avanzó hasta, casi un año después, recibió el procesamiento sin prisión preventiva y a mediados del año pasado se dispuso su elevación a juicio.

Tévez pidió las disculpas del caso y se ofreció a realizar un curso de capacitacón y/o charla sobre derechos humanos y prohibición de la discriminación -a dictarse por la UNS o la DAIA- además de 96 horas de tareas comunitarias durante un año y una reparación simbólica de 5.000 pesos.

Todo ello, canalizado a través del defensor oficial Gabriel Jarque, con el fin de lograr una suspensión de juicio a prueba.

Sin embargo, la fiscalía y la querella (DAIA) consideraron insuficiente la propuesta, por la gravedad de los hechos y la calificación legal propuesta.

La comunidad consideró que el ofrecimiento del acusado "se encuentra lejos de poder reparar la magnitud del perjuicio causado y no resulta razonable teniendo en cuenta el daño efectivamente producido".

La Justicia, en primera instancia, convalidó el rechazo y la apelación de la defensa no tuvo efecto positivo en la Cámara.

Hace algunos días, el doctor Pablo Candisano Mera también descartó la suspensión del juicio mediante probation.

"Escarnio público"

El defensor de Tévez, Gabriel Jarque, consideró "arbitraria" la medida, sostuvo que la disconformidad de la acusación no puede limitar la facultad del tribunal y que la querella es "indiferente" y que "parece interesarle solo el escarnio público del acusado arrepentido".

Sin embargo, el camarista Candisano Mera desestimó esos argumentos y dijo que, a partir de lo que tiene dicho la Cámara Nacional de Casación Penal, la oposición del fiscal "es vinculante".

"El instituto en cuestión constituye un modo de extinción de la acción penal producido mediante el acuerdo de voluntades del ofensor y el ofendido, realizado con asentimiento del titular de la acción penal que es el Ministerio Publico Fiscal", se explicó.

"Es decir que la oposición del titular de la acción penal se encuentra únicamente sujeta al control de logicidad y fundamentación por el tribunal.

Recién una vez superado ese control, la oposición resulta vinculante para otorgar la suspensión del juicio a prueba", agregó el camarista.

También dijo que si bien la postura de la querella no es vinculante, sí "debe ser tenida en cuenta".

Y la DAIA, en representación de la comunidad afectada, también se opuso a la suspensión del juicio a prueba.

En definitiva, se dispuso que Martín Tévez, imputado de violar la ley 23.592, fuera a juicio oral. La causa pasará al Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

Dijo que estaba alcoholizado

Indagatoria. Tévez declaró que tomaba cerveza y que luego se enteró de que le habían puesto pastillas de Clonazepam, con lo cual no recuerda lo que pasó.

Avergonzado. También aseguró que no tiene problemas con la comunidad judía. Dijo estar avergonzado y que pedía disculpas.

Excusas. Para la Justicia, los argumentos exculpatorios (consumo de bebidas) "solo reflejan un intento de mejorar su situación procesal, ya que el modo en que se condujo, no se condice con un estado de inconciencia".