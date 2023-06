Capuchetti rechazó el planteo de CFK y envió a juicio oral a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, los detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron enviados a juicio oral , por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti. La magistrada rechazó los argumentos de la querella de la vicepresidenta que se oponían a que el caso llegara a debate oral sin profundizar otras líneas de investigación que permanecerán abiertas.

"La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar. La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones (en el caso de Sabag Montiel y Uliarte, con expresa mención al cumplimiento del plazo del art. 207 CPPN), se impone un rápido avance a la siguiente etapa", sostuvo la jueza.

"Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados. Ello, leído de forma armónica con lo puesto de resalto en los apartados que anteceden, imponen el pronto avance de las actuaciones. El propio Superior, ha marcado la línea en tal sentido", añadió.

Capuchetti subrayó que los cuestionamientos a la investigación por parte de la querella "no resultan novedosos". Y añadió que "aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen".

La resolución hizo hincapié en el pedido de elevación a juicio que formuló el fiscal Carlos Rívolo: "Si bien el MPF no se ha expedido sobre las medidas que a criterio de la querella se encuentran pendientes, sí ha dejado en clara su postura en torno a las hipótesis alternativas de investigación, que no han sido acreditadas en autos por el momento, aún a pesar del acaudalado material de prueba que se ha reunido".

Es que, en su dictamen, el Ministerio Público advirtió que "la actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió –por sus características– de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios".

El 29 de mayo pasado, el fiscal Rívolo sostuvo que "la prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación”. Y uno de esos planes fue infiltrarse en movilizaciones kirchneristas. "Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya", dijo.

Tal como lo exhiben los videos, "aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click", afirmó el fiscal.

El tiro no salió, pero el arma estaba apta para disparar. "Imaginate los nervios. Tiré del gatillo y el tiro no salió", le diría el atacante hace unos meses al canal C5N, pese a que en la causa se negó a declarar y solo habló para intentar despegar a Brenda.

El arma que llevaba Sabag no la vio Cristina ni tampoco sus custodios. Fueron los militantes los que detuvieron a Sabag Montiel para que no se escapara. Desde entonces, el joven está preso. Cuatro días después fue atrapada su pareja, que logró escapar disimuladamente del lugar.

Fernando Sabag Montiel (35) y Brenda Uliarte (23) fueron procesados el 15 de septiembre con prisión preventiva por intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, en un plan ideado y premeditado que comenzó en abril.

El delito que se les atribuye es "coautores del delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa". Sus defensas decidieron no apelar. (Infobae)