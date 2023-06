La venta de un hotel en el microcentro y los que se preparan para hacer las valijas

--Hola José Luis. Para mí pedime un agua mineral sin gas.

--Apa. Se ve que venís “tocado” de tantas celebraciones.

--Fue una semana intensa en cuanto a agasajos por el Día del Periodista.

--Está más que claro que si viene de arriba, ni un rayo dejás pasar.

--El martes estuve en la celebración en conjunto entre el Enacom y el Consorcio de Gestión del Puerto. El miércoles, en el tradicional desayuno en la muni y en la juntada en el gremio. Y el viernes, en el festejo de la UNS en la casona de Alem.

--Ahora entiendo el tema del “agüita” sin gas. Supongo que no habrás tomado alcohol.

--Hablando de ese tema, continúan las quejas en los operativos de tránsito con gente que jura no haber injerido ninguna bebida alcohólica e igualmente el test le da positivo.

--Sé que hubo algunos casos en los últimos días que generaron momentos de nerviosismo y hasta violencia verbal, que no pasó a mayores casi de casualidad.

--Al respecto, Nidia Moirano, en su carácter de senadora provincial, pidió en los últimos días la reglamentación de la Ley conocida como Alcohol 0 en territorio bonaerense. Básicamente solicitó que se establezca el mínimo de error tolerable para los dispositivos medidores de concentración de alcohol en sangre y de otras sustancias.

--Según dicen los propios inspectores, hay casos positivos que hacen dudar, porque el conductor no muestra ninguna alteración e insiste en que tomó nada.

--En esos casos, se realiza más de una vez el procedimiento para reconfirmar los resultados, que a veces se mantienen y en otras dan 0. Pero eso genera demoras y obviamente momentos de nerviosismo, ya que sabemos que las multas no son baratas, además de traer aparejada una inhabilitación y hasta el secuestro del vehículo.

--Ya que estamos con el tema vehículos, los usuarios de la Ruta 51 recibieron una buena noticia esta semana.

--¿Te referís a la obras que licitó la provincia en el tramo entre Pringles y Bahía?

--Exacto. El anuncio coincidió con los resultados que arrojó el relevamiento del Departamento de Infraestructura Vial de FADEEAC y la Fundación Profesional para el Transporte, que abarca la ruta completa.

--Precisamente, ese estudio alerta que el tramo final es el de peor estado y el más riesgoso para la circulación, sobre todo los kilómetros entre el Dique y nuestra ciudad. Allí se comprobaron deformaciones por ahuellamiento tanto lateral como frontal con niveles de hasta 25 centímetros de alto.

--No hay que olvidar que esa ruta conecta el centro de la provincia con nuestro puerto y es una alternativa a la RN 3, por lo que es muy necesaria una intervención ya que se torna muy peligrosa.

--Hablando de transporte, dicen que hasta agosto no habrá servicio de trenes entre Bahía y Buenos Aires.

--La “posible” vuelta en julio, como habían afirmado varios funcionarios provinciales y nacionales, ya quedó descartada desde el momento que Trenes Argentino puso a la venta pasajes para distintas conexiones y ésta no figura.

--Ya lleva demasiado tiempo interrumpido, siendo la forma más económica de trasladarse a Capital.

--Desde el descarrilamiento ocurrido el 21 de marzo, en cercanías de Olavarría. A eso se suma que hubo, en poco más de un año, tres períodos de suspensiones prolongadas. Parece que viene para largo...

--El otro día anduve por Tiro. ¿Puede ser que hayan quitado el alambrado del Predio de las Tres Villas o vi mal?

--Viste bien. También se podaron los árboles y enredaderas para mejorar la visibilidad.

--Esa cuestión del alambrado generó mucha preocupación en los vecinos, porque es un sitio que fue varias veces blanco de hechos vandálicos.

--Que se queden tranquilos, que van colocar un nuevo cerco olímpico en los próximos días, pero se demoró un poco por un error en la licitación del material para su construcción.

--Otro espacio público que será intervenido en el corto plazo es la fuente de agua del Paseo de las Esculturas, que hace mucho tiempo dejó de operar.

--Se licitaron los trabajos de restauración, que demandarán una inversión de poco más de 11 millones y medio de pesos. Se presentó una sola empresa, que ya fue autorizada por el Concejo Deliberante.

--¿Qué van a hacer?

--Básicamente se planea ponerla en funcionamiento. Para ello se necesita reparar la cisterna que está debajo de la fuente, que se encuentra en muy mal estado.

--Mi amigo Marito me explicó que funciona mediante dos bombas, una para impulsar el chorro más elevado de la rejilla central y otra para los perimetrales.

--Exacto. Las cañerías que impulsan el agua de los nueve chorros que emergen a nivel de piso se encuentran obstruidas, al igual que las boquillas y picos, por lo que es otro tema a solucionar. Y tengo entendido que también se va a reacondicionar el murete perimetral.

--¿Qué sabés de la venta de un hotel en pleno microcentro de la ciudad?

--Si hablás del City, sé que lo están ofreciendo dos inmobiliarias, pero que no hay interesados por el momento.

--¿Es el mismo que en su momento alquilaba Olimpo para alojar futbolistas de las divisiones inferiores?

--Claro, pero los aurinegros lo devolvieron en 2019. Ya en ese momento no se encontraba en buenas condiciones.

--De hecho, aclaran que el inmueble, de casi 1500 metros cuadrados, está para “reciclar”. Posee 60 habitaciones, distribuidas en tres pisos, y 48 baños. En el cuarto hay un hall, con oficinas, lavandería y terraza.

--¿Cuánto piden?

--Medio millón de verdes. Pero escuchan ofertas y hasta aceptan permutas.

--¿Qué tenés del ámbito judicial?

--Viste que quedan cada vez menos teléfonos fijos y que la empresa prestataria busca reemplazar esa tecnología por la digital.

--Sí, tal cual. Es un servicio que tiende a desaparecer, a pesar de algunas quejas, especialmente de la gente más grande, a la que le cuesta acostumbrarse al celular.

--Bueno, por ahí va la cosa. Hubo una acción de amparo, de alguien conocido, que finalmente, no prosperó.

--Te escucho.

--Se trata del excamarista federal Néstor Luis Montezanti.

--¿Qué reclamó?

--Pidió la reposición de la línea telefónica de su casa, que fue interrumpida unilateralmente el 7 de septiembre de 2022. Pese a que Telefónica le ofreció reemplazarla por un servicio de telefonía digital, el usuario lo rechazó porque no resultaba apto para la central de alarmas de su hogar que, según dijo, requiere conexión analógica.

--¿Y qué respondieron de la empresa?

--Montezanti pidió a la Justicia el restablecimiento de la línea que tuvo durante más de 30 años y desestimó el planteo de la empresa en cuanto a que el robo de cables, por parte de rateros, complica la reposición.

--¿Se resolvió algo?

--Se rechazó el planteo, en principio porque intervino la Justicia provincial en lo Civil y, tanto un juzgado de primera instancia como la Cámara de ese fuero consideraron que corresponde la actuación de la Justicia Federal, por tratarse de una cuestión relacionada con el marco de las telecomunicaciones.

--Te quedaste mas callado que funcionario municipal en estos días.

--Sos malo eh! Imagino porqué lo decís.

--No soy malo. Soy realista. Vos sabés que desde la comuna te hablan hasta para comunicar que plantaron un árbol. Y ahora, con esto del servicio de recolección de residuos en Cerri no abren la boca. Estamos hablando de una licitación de 900 palos. ¡La basura más cara de la ciudad! Una enormidad como para que todos se hagan los desentendidos y ni atiendan los teléfonos.

--¿Vos decís que hay gato encerrado?

--Yo no digo nada. Los que tendrán que decir son los funcionarios de Alsina 65. Y si a esto le sumàs que los concejales opositores tampoco opinan, ¿qué querés que te diga yo?

--Silencio piadoso. Ya que estamos por esos pagos, me acordé del caso del sable que utilizara el general Daniel Cerri.

--En 2018 fue el robo. Desapareció misteriosamente de las vitrinas del Museo Histórico de Bahía Blanca y nunca más se supo algo.

--De hecho, recuerdo que la causa se cerró muy rápido. Se archivó apenas 18 días después de la denuncia, porque no se encontró ningún indicio para seguir investigando.

--Tengo un dato curioso, relacionado con los bahienses y esta crisis que, para muchos, parece no tener fin.

--A ver.

--Me dicen que en el Colegio de Escribanos están realizando más de 100 apostillas diarias, cuando el promedio, en 2022, era alrededor de 30. Este trámite se intensificó en los dos últimos meses.

--Perdón mi ignorancia, ¿pero qué es una apostilla?

--Es la certificación de trámites para gente que ya decidió irse del país, está pensando hacerlo o bien lo proyecta como una opción. Vendría a ser la autenticación que le confiere validez internacional a los documentos.

--¿Cuáles autentican?

--Por ejemplo, documentos judiciales, partidas de nacimiento, certificados de convivencia, estudios educativos, certificados médicos, o de antecedentes penales. Todos aquellos que deben presentar en el extranjero para, por ejemplo, conseguir trabajo o les piden para poder radicarse.

--¿Hubo ruido en el Consejo Superior Universitario de la UNS esta semana?

--La sangre no llegó al río, pero una lista, que era aliada en la gestión anterior y que en la actual se quedó afuera, parece que le está queriendo complicar la vida al rectorado.

--¿Qué pasó?

--Presentó un proyecto para extender el menú subsidiado del comedor universitario a todos los alumnos, que incrementaría en más de 300 millones de pesos el ya ajustado presupuesto universitario. Recordá que ahora acceden al Menú Estudiantil sólo los que cumplen ciertos requisitos.

--¿Vos hablás de una lista “nueva” que está encabezada por un graduado que tiene algunas aspiraciones políticas?

--Esa misma. Por suerte hubo cordura y todavía no se decidió nada, pero habrá que estar atentos.

--Después de todo lo que se habló del Boleto Universitario Gratuito en Bahía, ¿tenés idea como está funcionando?

--Ya hay casi 5 mil estudiantes que lo utilizan. Hay que aclarar que, por lo pronto, sólo es para alumnos de la Universidad Nacional del Sur y de la UTN.

--¿Cuántos pasajes tienen?

--Son 45 por mes, que se pueden utilizar todos los días de la semana, excepto los domingos, lo que permite un ahorro importante para sus economías.

--Me enteré, en relación con el Día Mundial del Medio Ambiente, que una consultora privada realizó un relevamiento sobre las políticas ambientales y de sustentabilidad que llevan adelante los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y aprobó a tan solo 27.

--¿Bahía figura?

--Sí, en el puesto 22. Así que estamos dentro del selecto grupo. Los mejores fueron Adolfo Alsina, Laprida, Trenque Lauquen y Tres Arroyos.

--¿Quién hizo el estudio?

--Se trata del “Índice provincial de medioambiente, higiene, sustentabilidad y recursos renovables”, que es realizado por la consultora GACH. El relevamiento fue hecho a través de identificaciones presenciales, de consultas telefónicas con llamadas aleatorias y por medio del rastreo de información por redes, páginas webs municipales y portales.

--Ayer se inauguró el kiosco barco de Brown e Ingeniero Luiggi. ¿Fuiste?

--Obvio. Allí se instaló Cafetería Bigliardi. El único que queda desocupado aún es el de calle Cerri, cerca de la Estación de Trenes. Aunque aún no hay interesados, el municipio le hará algunos trabajos de mejoras.

--Y de los kioscos pagoda (los de chapa), ¿sabés algo?

--Tengo novedades sobre el que está ubicado en la avenida Alem, casi San Juan. Lo va a remodelar un ex jugador de básquet de Olimpo.

--¿Qué va a poner?

--Tiene la idea de instalar allí un emprendimiento comercial bajo el rubro de kiosco, bebidas, regalaría y tabaquería, ofreciendo como plusvalía reacondicionar totalmente la estructura. En estos días se firmará un contrato por 48 meses, con posibilidad de renovación por igual plazo

--¿Había otro en Villa Mitre, en las 5 esquinas?

--Ese lo pidió el club y todo indica que el municipio le permitirá utilizarlo, aunque aún no se sabe bien cuál será el fin. El de la vereda del club Napostá fue retirado y actualmente se encuentra en Peatonal Portugal.

--¿No quedan más?

--Sí, otro en Juan Molina y las vías y el restante en calle Don Bosco al 1.000, que se encuentran cerrados. La idea es recuperarlos, pero no hay muchos interesados.

--¿Vamos cerrando?

--¿Tenés otro agasajo más?

--Noooo. Y para que conste, el viernes me invitaron a la celebración del 102 aniversario de Ecos Diarios de Necochea y no fui. Aprovecho para enviarles un gran saludo.

--Me sumo a la salutación. Yo también me voy. No me quiero perder el clásico del centro de esta tarde, entre Olimpo y Liniers, por el Federal A.