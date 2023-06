“Volver a Rovigo y festejar fue una linda manera de cerrar la carrera profesional”

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Qué mejor cierre de su etapa como jugador de rugby profesional tuvo Marco Ciccioli que, tras haber dejado el equipo a mitad de temporada por lesión, volvió a su club para festejar el campeonato junto a los compañeros.

El primera línea, de 27 años y 1m90, decidió terminar su carrera en Rovigo (Italia) después de una lesión de hombro -en noviembre de 2022- que lo llevó a operarse. A pesar de tener otro año de contrato, mantuvo en su postura y regresó a nuestro país definitivamente.

Semanas volvió a Rovigo para ver la consagración de su equipo en el Top 10 ( 16-9 a Petrarca Padova) y formar parte de los festejos con el resto del plantel. Y en poco tiempo volverá a vestir la blanca de Sociedad Sportiva para el Regional Pampeano. Se espera que sea para la séptima fecha (24 de junio) ante Los Cardos en La Carrindanga.

“Mi viaje fue una promesa que hice al staff y a los chicos. Si llegaban a la fase final y a la final en sí, me iba a tomar un avión para ir a verlos. Y fue así. Obviamente cuando empezaron a jugar los playoffs los entrenadores me habían hablado que les encantaría que fuera. No para toda la serie de playoffs porque eran partidos de ida y vuelta y era mucho tiempo. Pero sí en la final. Y así se dio. Ganaron el segundo partido de la serie semifinal y automáticamente al otro día ya estaba buscando pasaje para viajar”, contó el pilar derecho.

Argentinos: desde la izquierda, Lautaro Bazán Vélez, Rafael Lértora, Facundo Ferrario (capitán), Lautaro Casado, Marco Ciccioli y Bautista Stavile.

“Fue un momento muy lindo. En el equipo hubo muy buena relación entre todos los jugadores. Cuando tomé la decisión de volverme, en diciembre del año pasado, la verdad es que estaban todos muy tristes pero entendieron mi situación. Ahora, regresar como no haberme ido porque fui muy bien recibido”, agregó.

“Fue un momento muy lindo porque además de hacer el viaje tuve la suerte de verlos levantar la copa y ser parte de ese proceso. Estuve con ellos más de la mitad de la temporada, con pretemporada y todo. Y fue una linda manera de cerrar la carrera profesional. Si bien no me tocó estar adentro de la cancha en las instancias finales, lo disfruté mucho de afuera y viendo todo el esfuerzo que hicieron y que hicimos los jugadores durante todo el año”, dijo el bahiense.

Ciccioli, con presencias internacionales en Argentina XV y convocado a Los Pumas por Mario Ledesma (sin partidos oficiales), también se reencontró con la pasión de una ciudad de 51 mil habitantes por su equipo profesional de rugby.

La comunidad de Rovigo se volcó a los festejos.

“Los festejos se extendieron hasta muy tarde porque la final se jugó nueve y cuarto de la noche. Así que hasta que terminamos y todo, llegamos a Rovigo a las tres de la mañana. En la ciudad estaban todos esperándonos. Pocas veces he visto en rugby que en una ciudad sea tan hincha de un club. Sí en fútbol, obviamente. Íbamos por las calles y todos con colores azul y rojo, carteles, la gente saludando… Después hubo una celebración oficial”, dijo el ex CASI.

“Rovigo es una ciudad pequeña y de la nada tienen al club más campeón del rugby italiano. Son muy apasionados por su club. Además contra Petrarca es el clásico, porque son ciudades que están a treinta minutos en auto. Es el derby de Italia. Es la tercera final consecutiva que juegan y son los más campeones de la liga con 14 títulos cada uno”, dijo.

Una vez que ya estuvo en condiciones de volver a entrenar, este año, Marco se insertó en el plantel superior de Sportiva. Será un refuerzo de lujo (¿También volverá El Ruso Pietrelli?) para lo que queda del TRP A.

“El equipo arrancó muy bien. Tuvo un partido muy difícil contra Sporting, tuvo la oportunidad de ganarlo pero se fue por poco. Anda muy bien, muy unido y sólido. Mucho recambio. Al tener tantos jugadores, cuando entra el recambio en el segundo tiempo te das cuenta que lo hacen con el mismo nivel. Yo lo veo muy bien. Es un torneo largo y difícil. El objetivo es clasificar a los playoffs y ver cómo sigue”, concluyó.