“La etapa con UAR fue la que más disfruté, pero también la de mayor presión”, dijo Marco Ciccioli

Uno de los rugbiers bahienses que más lejos llegó, anunció el fin de su carrera como jugador profesional.

El primera línea Marco Ciccioli, de 27 años, se radicó en nuestra ciudad para iniciar una nueva etapa personal, mientras se recupera una operación de hombro derecho. Es posible verlo en La Carrindanga, siguiendo los partidos de Sociedad Sportiva en el Oficial de la URS o durante la semana en algún entrenamiento.

"La recuperación viene muy bien, para el poco tiempo que llevo (un mes y días). Todavía me faltan tres meses por delante para volver a jugar, si todo marcha bien. Estoy con ganas de volver a la cancha", dijo Marco.

"Cuesta un poco decirlo pero bueno, la etapa del jugador profesional es un capítulo cerrado. Después de la lesión y un par de temas personales, la idea fue volver a Bahía para quedarme a vivir. Y disfrutar del rugby desde lo amateur, como un hobbie. Ya estoy yendo a ver a los chicos entrenar, dando una mano en lo que pueda. Y con ganas de volver a vestir la blanca", adelantó, en diálogo con “La Nueva.”.

Con 1m90 de estatura se desempeña como pilar izquierdo.

En noviembre del año pasado "Chicho" tuvo que dejar el clásico que su equipo, Rovigo, disputaba ante Petrarca por el torneo Top 10 de Italia. A los 24 minutos de iniciado el partido se sacó el hombro. Días después, un diagnóstico le confirmó que debía operarse.

"Esta lesión más reciente en Rovigo aceleró las cosas. Pero era cuestión de terminar la temporada y volver. Si bien tenía otro año de contrato, estaba la idea de regresar. Tuve una charla con los entrenadores del club, me entendieron y volví", explicó.

En Sociedad Sportiva jugó hasta la temporada 2015, año en el que también fue protagonista del histórico ascenso del seleccionado de la URS a zona Campeonato del Argentino de mayores. Al año siguiente se radicó en Buenos Aires, donde se integró rápidamente al CASI. Desde allí saltó al sistema profesional de UAR. En principio para jugar en Argentina XV (Nations Cup y Summer Cup 2018) y entrenar con Jaguares. Al mismo tiempo, en agosto de ese año Mario Ledesma lo incluyó en su primera lista de convocados al asumir como head coach de Los Pumas.

Marco entrenó con el plantel de cara al Rugby Championship de ese año con la ilusión de ganarse un lugar. Inclusive, la guía de prensa oficial lo incluyó como parte del equipo, pero finalmente no tuvo partidos oficiales.

En Nimois, del ascenso francés, recuperó ritmo de juego.

"La etapa que más disfruté siendo profesional pero en la que al mismo tiempo mayor presión tuve, fue el año en el sistema UAR. Fui convocado a Los Pumas, entrenaba mucho con Jaguares, varios partidos con Argentina XV... Lo disfruté muchísimo pero al mismo tiempo fue el año más exigente. Casi no tuve vacaciones. Estuvo muy bueno, pero se me hizo largo", recordó Ciccioli.

En 2019 le llegó la primera oportunidad fuera del país. Lo contrataron por un mes y medio como recambio por lesión (medical joker) en Zebre (Italia). Jugó cuatro partidos en lo que hoy es el United Rugby Championship (ex Guinness Pro14). En la 2021-22 se probó en el ascenso francés con RC Nimois (Federal 1) y el año pasado volvió al rugby italiano para incorporarse a Rovigo.

A la izquierda de la imagen, tras un partido con Zebre en el torneo Guinness Pro14

"Fue una muy linda etapa. Vivir tantos años del rugby y dedicarle tanto estuvo muy bueno. Pero año que pasaba, año que me costaba más. Dejaba mucho de lado. Cada año se me hacía más complicado a nivel personal, no rugbístico. Te diría que en cuanto al rugby todo lo contrario: si no estuve en mi mejor momento antes de la lesión, pega en el palo", indicó.

"Podría haber jugado cinco o seis años más. Mi carrera quedó en un punto medio en cuanto a extensión en el tiempo. Tal vez haya sido un poco prematura la edad a la que decidí retirarme", sostuvo.

El día de la lesión en el hombro derecho con Rovigo.

"Fue una carrera de altibajos. Pero en algunos momentos estuve jugando a un nivel importante. Posterior a estar en el sistema UAR pasé a Zebre para jugar una de las ligas más importantes del mundo y cruzarme con jugadores internacionales y entrenar con ellos. Fue muy bueno, lo disfruté", agregó.

En poco tiempo empezará a vivir su segunda etapa en Sportiva.

"Ya cuando vine en julio de vacaciones, encontré un equipo con mucho recambio, en función de lo que yo estaba acostumbrado a ver antes. Hay chicos con los que jugué, como pueden ser los dos (Manuel y Fermín) Santos, `Facu´ Zamora, Tomy Inchausti y un par más. Con mucho recambio pero para bien. Sportiva siempre mantiene un buen nivel en el Pampeano. Siempre está tratando de pelear los puestos de arriba y eso es una motivación", concluyó.