Kicillof: "La Corte es una vergüenza y es parte de la oposición"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que la Corte Suprema nacional "es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina", al repudiar la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan por parte de ese tribunal, del cual dijo además que es "parte de la oposición y ya ni lo disimula".

"Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina. De nuevo el centralismo se quiere llevar puesto el federalismo. ¡Por esto 12 gobernadores firmamos el pedido de Juicio Político!" contra el máximo tribunal, dijo en Twitter.

Además, aseveró que los ministros de la Corte "son parte de la oposición y ya ni lo disimulan".

"En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; siguen sin aclararse los delitos que figuran en los chats de Lago Escondido; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri", describió.



Por último, enfatizó que ahora "se agrega la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse".

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, advirtió que el país está ante una "virtual intervención" de "dos provincias" por parte de la Corte Suprema,.

"La Corte enfrenta un pedido de juicio político en el Congreso por diversas irregularidades", señaló De Pedro en un mensaje difundido desde la Casa Rosada.

El funcionario disparó contra el máximo tribunal de justicia del país, destacó la autonomía de las provincias garantizadas por la Constitución y puso en línea este hecho puntual con el la pelea de fondo que mantiene el kirchnerismo con el Poder Judicial.

“Una Corte compuesta por dos jueces que aceptaron ser designados por decreto del ex presidente Macri, violando nuestras leyes. Una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No hay democracia posible con una Corte deslegitimada. Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados”, dijo. (con información de Télam e Infobae)