Olimpo, invicto y puntero: "Vamos de muy buena manera", admitió Fabio Giménez

Olimpo atraviesa un presente perfecto en el Torneo Federal A y Fabio Giménez su mejor momento desde que llegó al club, en el último libro de pases.

El aurinegro venció el domingo a Círculo Deportivo por 2 a 1 y estiró su gran comienzo de temporada, siendo no sólo el líder de la zona sino también el único invicto teniendo en cuenta todas las categorías del fútbol argentino a nivel nacional.

Desde lo individual, Fabio se ganó un lugar de gran calve dentro del recambio principal del plantel que dirige Arnaldo Sialle.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De todo eso y mucho más habló el volante en Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 13:30 a 14:30 por La Nueva Play y puede verse en www.lanueva.com.

"Estamos muy contentos, vamos de muy buena manera", admitió Giménez.

"Me tocó arrancar desde el banco, me tenía que poner bien y ahora estoy bien en lo físico y en lo futbolístico. Cuando me tocó tuve que responder y creo que estuve a la altura", agregó.

Mirá la nota completa: