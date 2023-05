Miguel Antonio Retamal, el ladrón que fue baleado durante un frustrado asalto el sábado a la noche en un negocio de Villa Mitre, denunciaba hace poco más de un mes sentirse "abandonado" tras sufrir un accidente laboral.

Mientras continúa internado en grave estado en el hospital Penna, Retamal está custodiado y acusado de ser el autor del intento de robo al local Micro House, en Washington y Maipú.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hombre, de 38 años, no cuenta con antecedentes penalmente computables y para los investigadores, en principio, no figuraba como alguien vinculado claramente al delito, al menos en nuestra zona, ya que se supo que también estuvo viviendo en Neuquén.

En las últimas horas se conoció un video que publicó -hace poco más de un mes- a través de su cuenta de Instagram, donde advertía sobre un "abandono" de su condición física y psicológica, tras haber sufrido un accidente de tipo laboral.

"Sufro de un abandono de ART Provincia, estoy pasando un mal momento psicológico, físico, hace dos semanas que no tengo medicación importante que uno necesita", declaraba en las imágenes públicas.

"Ahí es cuando uno se da cuenta que no importa nada, tener dinero, familia, cuando uno está mal psicológicamente, físicamente, por más rodeado de gente que esté, se siente vacío", advertía.

También decía: "No voy a hacer nada malo" y que solo quería expresar su sentimiento.

Por otra parte, reconocía "querer hacer todas las cosas bien y hago todo mal. Me propongo hacer cosas básicas y no puedo. Físicamente y mentalmente no puedo".

Casi a modo de reflexión, reconocía en el video que "los ojos son una ventana al alma pero también engañan y hacen ver apariencias que no son. No juzguemos por apariencias. Cada uno pelea con sus propios temores".